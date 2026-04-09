Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν από M. Πέμπτη (9/4) στα σινεμά

Δύο ταινίες που κάνουν πρεμιέρα από σήμερα (9/4) στα σινεμά

Μεγάλη Πέμπτη και στους κινηματογράφους δύο νέες ταινίες θα κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα. Ο Μαγγελάνος από σήμερα, που κυκλοφορεί από την Tanweer και η ταινία Solo Mio, που ξεκινήσει το ταξίδι στις μεγάλες οθόνες στις 13 Απριλίου. Κυκλοφορεί από την TFG.

Αναλυτικά οι δύο ταινίες που θα κυκλοφορήσουν στους κινηματογράφους

Μαγγελάνος

Tanweer

Ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ ενσαρκώνει τον ατρόμητο και οραματιστή θαλασσοπόρο του 16ου αιώνα ο οποίος ηγείται μιας επικίνδυνης αποστολής με στόχο να χαρτογραφήσει άγνωστα νερά και να αποδείξει ότι ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ όσο πίστευε η κοινωνία της εποχής. Αντιμέτωπος με ανταρσίες, ακραίες κακουχίες και θανατηφόρες συγκρούσεις, ο Μαγγελάνος μετατρέπεται σε σύμβολο επιμονής και εξερεύνησης. Ο φιλόδοξος Πορτογάλος πλοηγός επαναστατεί ενάντια στην εξουσία του βασιλιά ο οποίος δεν υποστηρίζει το όνειρό του να ανακαλύψει τον κόσμο και πείθει το ισπανικό στέμμα να χρηματοδοτήσει την τολμηρή του αποστολή προς τις θρυλικές χώρες της Ανατολής.

Το ταξίδι είναι εξαντλητικό πέρα από κάθε προσδοκία, με την πείνα και την ανταρσία να ωθούν το πλήρωμα στα όριά του. Φτάνοντας στα νησιά του Μαλαισιανού Αρχιπελάγους, η νοοτροπία του Μαγγελάνου αλλάζει. Γίνεται εμμονικός με την κατάκτηση και τον προσηλυτισμό, γεγονός που πυροδοτεί βίαιες εξεγέρσεις πέρα από τον έλεγχό του. Αυτός δεν είναι ο μύθος του Μαγγελάνου, αλλά η αλήθεια του ταξιδιού του. Μια συναρπαστική ιστορία θάρρους, φιλοδοξίας και της ακατάβλητης ανθρώπινης ανάγκης να ανακαλύψει το άγνωστο.

Σκηνοθεσία : Λαβ Ντίαζ

Πρωταγωνιστούν : Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Άντζελα Ασεβέδο, Αμάντο Αρτζέι Μπαμπόν

Solo Mio

TFG

Ο Ματ αποταμίευε χρήματα για χρόνια για να πραγματοποιήσειτον γάμο των ονείρων της αγαπημένης του στην Ιταλία, και να σχεδιάσει ένα πολυτελές ταξίδι του μέλιτος. Όταν η αρραβωνιαστικιά του δεν εμφανίζεται στην εκκλησία, ο Ματ αναγκάζεται να πάει μόνος του στο ταξίδι του μέλιτος, κάτι που τον φέρνει σε επαφή με την όμορφη κουλτούρα της Ιταλίας και ανανεώνει το πάθος του για τη ζωή. Στην πορεία, γνωρίζει τη Τζία, μια Ιταλίδα που τον βοηθά να ξαναβρεί την πίστη του στην πιθανότητα της αγάπης και της αληθινής ευτυχίας. Με φόντο την πανέμορφη Ιταλία, το Solo Mio είναι μια συγκινητική και γλυκιά ιστορία για την αγάπη, την απώλεια και την ομορφιά των δεύτερων ευκαιριών. Μέσα από γέλια, δάκρυα και νέες φιλίες, ο Ματ ανακαλύπτει ότι η ευτυχία δεν κρύβεται στην τελειότητα, αλλά στις μικρές στιγμές σύνδεσης και ανακάλυψης.

Μία τρυφερή ρομαντική κωμωδία με τον Κέβιν Τζέιμς, τον Κιμ Κόουτς, τη Νικόλ Γκριμάουντο και την Άλισον Χάνιγκαν. Με μία σπέσιαλ guest εμφάνιση από τον Αντρέα Μποτσέλι.

Σκηνοθεσία: Τσαρλς Κίναν, Ντάνιελ Κίναν