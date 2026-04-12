«And Just Like That»… σε δημοπρασία τα πιο εμβληματικά αντικείμενα της σειράς – Από τα φορέματα της Σάρλοτ μέχρι τα έπιπλα της Κάρι

Μια μοναδική ευκαιρία για τους θαυμαστές της σειράς And Just Like That ανοίγεται στο Λος Άντζελες, καθώς δεκάδες κοστούμια και αντικείμενα από τη δημοφιλή παραγωγή του HBO Max πρόκειται να διατεθούν σε δημοπρασία. Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από τον οίκο Julien’s Auctions, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου και 1 Μαΐου, προσφέροντας στους συλλέκτες αλλά και στους φανατικούς της σειράς την ευκαιρία να αποκτήσουν κομμάτια από τον κόσμο της σύγχρονης εκδοχής του Sex and the City.

Η σειρά, η οποία ολοκληρώθηκε μετά την τρίτη της σεζόν χωρίς να ανανεωθεί, αποτέλεσε συνέχεια της εμβληματικής ιστορίας των τεσσάρων φίλων στη Νέα Υόρκη, εισάγοντας παράλληλα νέα πρόσωπα και αφηγηματικές κατευθύνσεις. Μαζί με τις ιστορίες, ξεχώρισαν και οι ενδυματολογικές επιλογές, οι οποίες τώρα αποκτούν νέα ζωή μέσα από τη δημοπρασία.

Πολυτέλεια και στιλ από τη μικρή οθόνη

Ανάμεσα στα πιο περιζήτητα αντικείμενα βρίσκονται κοστούμια της Σάρλοτ, της οποίας το στιλ παραμένει διαχρονικά κομψό και ρομαντικό. Ένα λινό floral σύνολο από τον οίκο Valentino, διακοσμημένο με παπαρούνες, ξεκινά με τιμή εκκίνησης μόλις 50 δολάρια, ενώ ήδη έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι και ένα μαγιό της Marysia, το οποίο φόρεσε η Σάρλοτ σε σκηνή υδρομασάζ με τη φίλη της Λίζα Τοντ Γουέξλεϊ στην τρίτη σεζόν. Το κομμάτι αυτό, αν και χαρακτηρίζεται ως «μεσαίο», θεωρείται ιδιαίτερα μικρό σε μέγεθος, σύμφωνα με τα πρότυπα των σχεδιαστών.

Η εκρηκτική αισθητική της Σίμα

Η γκαρνταρόμπα της Σίμα Πατέλ, μιας από τις πιο δυναμικές νέες χαρακτήρες της σειράς, αντικατοπτρίζει την πολυτελή και τολμηρή προσωπικότητά της. Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται εντυπωσιακά κομμάτια όπως ένα κορμάκι με animal print από τη Stella McCartney, μια μεταξωτή φόρμα από τη Michelle Mason και μια ακόμη δημιουργία από τον οίκο Roberto Cavalli.

Ακόμη και τα ρούχα για το σπίτι δεν στερούνται κομψότητας: πιτζάμες από Morgan Lane και Olivia Von Halle αποδεικνύουν ότι η πολυτέλεια στη σειρά εκτείνεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας.

Glam εμφανίσεις και συλλεκτικά αντικείμενα

Η Λίζα Τοντ Γουέξλεϊ, η οποία ενσαρκώνει την έννοια της μοντέρνας, πολυάσχολης μητέρας, εκπροσωπείται επίσης στη δημοπρασία με εμφανίσεις από το πρώτο επεισόδιο. Μεταξύ αυτών, ένα ριγέ φόρεμα της Rosie Assoulin και μια ολόσωμη φόρμα του Issey Miyake, συνδυασμένη με κιμονό από τον οίκο The Row.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν και μοναδικά σκηνικά αντικείμενα, όπως ένα αντίγραφο του βιβλίου της Κάρι «Loved and Lost», έπιπλα από την κατοικία της και αντικείμενα από το αρτοποιείο «Hot Fellas».

Η μεγάλη απουσία και ο φιλανθρωπικός σκοπός

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τη δημοπρασία απουσιάζουν προσωπικά κομμάτια της Κάρι Μπράντσο, όπως τα εμβληματικά παπούτσια Manolo Blahnik, τα οποία φαίνεται πως παραμένουν… ανεκτίμητα.

Μέρος των εσόδων από τη δημοπρασία θα διατεθεί στον οργανισμό You Gotta Believe, που στηρίζει την εύρεση οικογενειών για παιδιά σε ανάδοχη φροντίδα.

Η δημοπρασία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική δραστηριότητα, αλλά και μια ευκαιρία για τους θαυμαστές να αποκτήσουν ένα κομμάτι τηλεοπτικής ιστορίας, διατηρώντας ζωντανή τη λάμψη και την αισθητική ενός κόσμου που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.