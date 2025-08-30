And Just Like That... μπαίνουν κάγκελα στο σπίτι της Κάρι Μπράντσο για να κρατήσουν τους τουρίστες μακριά

Η ιδιοκτήτρια του κτιρίου δεν αντέχει άλλους φαν της σειράς Sex and the City στα σκαλιά της

Η περίφημη είσοδος του διαμερίσματος της Κάρι Μπράντσο στο Sex and the City αποτελεί εδώ και χρόνια must stop για τους λάτρεις της σειράς. Χιλιάδες τουρίστες ποζάρουν καθημερινά στα σκαλιά της κατοικίας στο Greenwich Village, μετατρέποντάς την σε ανεπίσημο αξιοθέατο της πόλης.

Η Μπάρμπαρα Λόρμπερ, όμως, που κατέχει το τριώροφο πέτρινο κτίριο από το 1978, δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό των θαυμαστών της σειράς. Η ίδια εξηγεί στην Telegraph ότι έχει δει πολλά: από μεθυσμένους επισκέπτες να χτυπούν το κουδούνι της, μέχρι γκράφιτι στην πόρτα και αυθόρμητους χορούς στα σκαλιά. Παρά τις προσπάθειες με αλυσίδες και πινακίδες «no trespassing», το φαινόμενο δεν σταμάτησε ποτέ.

Η απόφαση για τα κάγκελα

Καθώς το σπίτι χρονολογείται από το 1866, η Λόρμπερ απευθύνθηκε στην Επιτροπή Διατήρησης Μνημείων της Νέας Υόρκης ζητώντας άδεια για να τοποθετήσει μια σιδερένια πύλη που θα εναρμονίζεται με την ιστορική όψη. Παρά τον αρχικό της δισταγμό, τελικά το έργο εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε.

Σε μια συναισθηματική δήλωσή της κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διατήρησης Μνημείων της Νέας Υόρκης, η Λόρμπερ ανέφερε: «Αγαπώ αυτό που ήταν, και αυτό το σπίτι δεν θα έπρεπε να έχει κάγκελα, συγγνώμη, αλλά αυτό που ήταν όμορφο τον 19ο αιώνα δυστυχώς χρειάζεται περισσότερη προστασία στον αιώνα μας».

Ένα τηλεοπτικό «λάθος» που έγινε θρύλος

Όπως παραδέχτηκε η ίδια, αρχικά δέχτηκε να δοθεί το σπίτι για τα εξωτερικά γυρίσματα επειδή λυπήθηκε έναν νεαρό location scout. «Τότε κανείς δεν περίμενε ότι η σειρά θα γινόταν παγκόσμιο φαινόμενο», είπε. Σήμερα, με το Sex and the City να προβάλλεται αδιάκοπα σε 34 γλώσσες, τα σκαλιά της Κάρι παραμένουν αντικείμενο λατρείας — μόνο που πλέον οι fans θα τα βλέπουν πίσω από κάγκελα. I couldn’t help but wonder…