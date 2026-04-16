Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα Πέμπτη (16/4) στους κινηματογράφους: Από την Αν Χάθαγουεϊ στο Mother Mary μέχρι τη Νο1 ιαπωνική επιτυχία

Οι νέες ταινίες της εβδομάδας παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον

Αν και η Αν Χάθαγουεϊ έχει στραμμένο τον προβολέα πάνω της με το «Mother Mary», σε έναν ρόλο διαφορετικό από εκείνους που μας έχει συνηθίσει, οι νέες ταινίες που έχουν πρεμιέρα σήμερα Πέμπτη (16/4) έχουν σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον.

Από νέες ταινίες έχουμε επίσης και το «Enzo», το κύκνειο άσμα του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα, Λοράν Καντέ, αλλά και τον «Εθνικό Θησαυρό», τη Νο1 επιτυχία όλων των εποχών ιαπωνικής ταινίας live action στο Box Office της Ιαπωνίας, κατακτώντας και 10 βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου Ιαπωνίας.

Αναλυτικά οι νέες ταινίες της εβδομάδας

Η Μούμια από τον Λι Κρόνιν

Η μικρή κόρη ενός δημοσιογράφου εξαφανίζεται χωρίς κανένα ίχνος στην έρημο. Οκτώ χρόνια αργότερα, η διαλυμένη οικογένεια σοκάρεται όταν η κοπέλα επιστρέφει. Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια χαρούμενη επανένωση μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εφιάλτη. Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Λι Κρόνιν στρέφεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ιστορίες τρόμου όλων των εποχών, σε μια ανατρεπτική επανέκδοση. Πρωταγωνιστούν οι Τζακ Ρέινορ, Λάια Κόστα, Μέι Κάλαμαουι, Νάταλι Γκρέις. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.

Enzo

Κάτι ακατονόμαστο τραβάει τον Ένζο σε ένα διαφορετικό μονοπάτι και ξεκινά μια μαθητεία τοιχοποιού, ανάμεσα σε ανθρώπους που εργάζονται όχι επειδή το επιλέγουν, αλλά επειδή πρέπει. Έτσι συναντά τον Βλαντ, έναν χαρισματικό Ουκρανό εργάτη που δέχεται πιέσεις να επιστρέψει και να πολεμήσει στον πόλεμο της χώρας του εναντίον της Ρωσίας. Η εύκολη αρρενωπότητα του Βλαντ και το αβέβαιο μέλλον του ξυπνούν κάτι στον νεαρό άνδρα: είναι όλα όσα εύχεται ο Ένζο να ήταν. Καθώς η απίθανη φιλία τους βαθαίνει, ο Ένζο θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει ερωτήματα μεγαλύτερα από την επιθυμία: για την κοινωνική τάξη, για το καθήκον και για το αληθινό θάρρος.

Η ταινία είναι κύκνειο άσμα του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα, Λοράν Καντέ, που μετά τον θάνατό του ολοκλήρωσε ο βραβευμένος, Ρομπέν Καμπιγιό. Πρωταγωνιστούν: Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, Ελοντί Μπουσέ. Στους κινηματογράφους από την Ama films.

Εθνικός Θησαυρός

Ναγκασάκι 1964. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, αρχηγού μιας συμμορίας Γιακούζα, ο 14χρονος ταλαντούχος Κικούο γίνεται προστατευόμενος ενός διάσημου ηθοποιού του θεάτρου Καμπούκι. Μαζί με τον Σουνσούκε, τον γιο του ηθοποιού, αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το παραδοσιακό θεατρικό είδος. Για δεκαετίες, οι δύο νέοι μεγαλώνουν και εξελίσσονται μαζί, από τη σχολή έως τα μεγαλύτερα θέατρα του της Ιαπωνίας, μέσα σε δόξα, αποθέωση και σκάνδαλα, αδερφοσύνη και προδοσίες. Ένας από τους δύο θα γίνει ο σπουδαιότερος ηθοποιός της τέχνης του Καμπούκι.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι βραβευμένοι Ρίο Γιοσιζάβα, Ριουσέι Γιοκοχάμα, Σόγια Κουροκάβα, Κεϊτάτσου Κοσιγιάμα και ο βετεράνος Κεν Γουατανάμπε. Στους κινηματογράφους από την One from the Heart.

Mother Mary

Παλιές, βαθιά κρυμμένες πληγές έρχονται στην επιφάνεια όταν η εμβληματική pop star Mother Mary συναντά ξανά, έπειτα από χρόνια απομάκρυνσης, την πρώην κολλητή της και παλιά ενδυματολόγο της Σαμ, παραμονές της μεγάλης επιστροφής της στη σκηνή. Η Mother Mary είναι ένα παγκόσμιο ποπ είδωλο που έχει δημιουργήσει μια εντυπωσιακή περσόνα μέσα από μια δεκαετιών επιτυχημένη καριέρα. Βρισκόμενη σε κρίση και αποφασισμένη να αποτινάξει το βάρος της περσόνας που έχτισε επί δεκαετίες, η σούπερ σταρ στρέφεται στο μόνο άτομο που εμπιστεύεται -την σχεδιάστρια μόδας και οραματίστρια φίλη που εγκατέλειψε πριν από χρόνια. Όταν η Mother Mary εμφανίζεται ξαφνικά στο εξοχικό κτήμα της Σαμ, ζητώντας ένα τελευταίο φόρεμαγ ια την μεγαλύτερη συναυλία και εμφάνιση της ζωής της, ξεκινά μια παραισθησιακή νύχτα αντιπαράθεσης, συνεργασίας, μνήμης και επανεφεύρεσης.

Πρωταγωνιστούν: Αν Χάθαγουεϊ, Μικέιλα Κόελ, Χάντερ Σέιφερ, Ατχίνα Φρίζελ, Κάια Γκέρμπερ. Στους κινηματογράφους από τη Spentzos Film.

Ξεκινήματα

Η Έινε και ο Τόμας βρίσκονται στη μέση ενός διαζυγίου, αλλά δεν έχουν πει ακόμα τίποτα στα παιδιά τους. Ο Τόμας ετοιμάζεται να μετακομίσει για να ζήσει με τη νέα του σύντροφο, όταν η Έινε ξαφνικά παθαίνει εγκεφαλικό και αναγκάζονται να συνεχίσουν να ζουν μαζί μέχρι να αναρρώσει. Καθώς εκείνη παλεύει αποφασιστικά να ξαναβρεί τον παλιό της εαυτό, και οι δύο πρέπει να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα και να ανακαλύψουν ελπίδα με τον πιο απρόσμενο τρόπο.

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Ζανέτε Νόρνταλ, η οποία παρουσιάζει μια βαθιά συγκινητική εξερεύνηση της ταυτότητας, της αγάπης και της ανθεκτικότητας. Πρωταγωνιστούν: Τρίνε Ντίρχολμ, Ντέιβιντ Ντέντσικ, Μπιόρκ Στορμ. Στους κινηματογράφους από την Weird Wave.

Χρήσιμα Φαντάσματα

Ένας άντρας έρχεται αντιμέτωπος με την απροσδόκητη επιστροφή της νεκρής συζύγου του ως πνεύμα μέσα σε μια ηλεκτρική σκούπα. Καθώς πασχίζει να διατηρήσει ζωντανό τον δεσμό τους, συγκρούεται με την οικογένειά του και με μια κοινωνία που αρνούνται να αποδεχτούν την παρουσία της, αντιδρώντας με φόβο και χλευασμό.

Μια σουρεαλιστική αλληγορία που εξερευνά το πολύπλοκο πένθος, τις αμυδρές αναμνήσεις και την αναζήτηση νοήματος μέσα από την αγάπη μετά την απώλεια από τον πρωτοεμφανιζόμενο Ταϊλανδό σκηνοθέτη Ρατσαπούμ Μπουνμπουντσατσόκε, που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Εβδομάδας Κριτικής του 78ου Φεστιβάλ των Καννών.