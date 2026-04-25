Τα απόλυτα ρεκόρ του Spotify: Ποια ονόματα κυριαρχούν στο streaming
JTeam
25 Απριλίου 2026
Το Spotify γιορτάζει δύο δεκαετίες παρουσίας και, για πρώτη φορά, δημοσιοποιεί μια σειρά από λίστες που αποτυπώνουν την απόλυτη κυριαρχία στη streaming εποχή: από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες μέχρι τα πιο επιτυχημένα τραγούδια, άλμπουμ και podcasts.
Στην κορυφή της λίστας με τους πιο streamed καλλιτέχνες όλων των εποχών βρίσκεται η Taylor Swift, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της επιρροή στη σύγχρονη ποπ σκηνή. Μαζί της στην πρώτη πεντάδα συναντάμε τον Bad Bunny, τον Drake, τον The Weeknd και την Ariana Grande — ονόματα που κυριαρχούν στα charts την τελευταία δεκαετία.
Στην κατηγορία των τραγουδιών, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το παγκόσμιο hit Blinding Lights του The Weeknd, ένα κομμάτι που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα. Αντίστοιχα, στο πεδίο των άλμπουμ, την κορυφή κατακτά το Un Verano Sin Ti του Bad Bunny, που από την κυκλοφορία του το 2022 γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και έγινε σημείο αναφοράς για τη λατινοαμερικανική ποπ κουλτούρα.
Η επιρροή του Spotify δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Στην κατηγορία των podcasts, πρώτο σε ακροαματικότητα είναι το The Joe Rogan Experience, το οποίο εδώ και χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή shows παγκοσμίως. Στα audiobooks, την πρωτιά καταλαμβάνει το A Court of Thorns and Roses της Sarah J. Maas, αφήνοντας πίσω ακόμη και κλασικά έργα όπως το The Fellowship of the Ring του J. R. R. Tolkien.
Ακολουθούν οι αναλυτικές λίστες που δημοσίευσε το Spotify
Most-streamed artists:
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- Drake
- The Weeknd
- Ariana Grande
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Billie Eilish
- Eminem
- Kanye West
- Travis Scott
- BTS
- Post Malone
- Bruno Mars
- J Balvin
- Rihanna
- Coldplay
- Kendrick Lamar
- Future
- Juice WRLD
Most-streamed albums:
- Un Verano Sin Ti by Bad Bunny
- Starboy by The Weeknd
- ÷ (Deluxe) by Ed Sheeran
- Sour by Olivia Rodrigo
- After Hours by The Weeknd
- SOS by SZA
- Hollywood’s Bleeding by Post Malone
- Lover by Taylor Swift
- AM by Arctic Monkeys
- When We All Fall Asleep, Where Do We Go? by Billie Eilish
- Future Nostalgia by Dua Lipa
- Beerbongs & Bentleys by Post Malone
- ? by XXXTentacion
- Mañana Será Bonito (Bichota Season) By Karol G
- YHLQMDLG by Bad Bunny
- Doo-Wops & Hooligans by Bruno Mars
- Views by Drake
- Midnights by Taylor Swift
- Scorpion by Drake
- Beauty Behind the Madness by the Weeknd
Most-streamed songs:
- “Blinding Lights” by The Weeknd
- “Shape of You” by Ed Sheeran
- “Sweater Weather” by The Neighbourhood
- “Starboy” by The Weeknd and Daft Punk
- “As It Was” by Harry Styles
- “Someone You Loved” by Lewis Capaldi
- “Sunflower (from Spider-Man: Into the Spider-Verse) by Post Malone and Swae Lee
- “One Dance” by Drake, Wizkid and Kyla
- “Perfect” by Ed Sheeran
- “Stay” by the Kid Laroi and Justin Bieber
- “Believer” by Imagine Dragons
- “I Wanna Be Yours” by Arctic Monkeys
- “Heat Waves” by Glass Animals
- “Lovely (with Khalid)” by Billie Eilish and Khalid
- “Yellow” by Coldplay
- “The Night We Met” by Lord Huron
- “Closer” by the Chainsmokers and Halsey
- “Birds of a Feather” by Billie Eilish
- “Riptide” by Vance Joy
- “Die With a Smile” by Lady Gaga and Bruno Mars
Most-streamed podcasts:
- The Joe Rogan Experience
- Gemischtes Hack
- Crime Junkie
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Last Podcast On The Left
- The Daily
- Fest & Flauschig
- Morbid
- My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
- Relatos de la Noche
- Call Her Daddy
- Não Inviabilize
- Pardon My Take
- Distractible
- La Cotorrisa
- Dateline NBC
- Mordlust
- Baywatch Berlin
- Hobbylos
- Killer Stories with Harvey Guillén