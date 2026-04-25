LIFE NOW CULTURE

Τα απόλυτα ρεκόρ του Spotify: Ποια ονόματα κυριαρχούν στο streaming

JTeam

25 Απριλίου 2026

Unsplash
Με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας του, το Spotify αποκάλυψε για πρώτη φορά τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες και τίτλους στην ιστορία του.

Το Spotify γιορτάζει δύο δεκαετίες παρουσίας και, για πρώτη φορά, δημοσιοποιεί μια σειρά από λίστες που αποτυπώνουν την απόλυτη κυριαρχία στη streaming εποχή: από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες μέχρι τα πιο επιτυχημένα τραγούδια, άλμπουμ και podcasts.

Στην κορυφή της λίστας με τους πιο streamed καλλιτέχνες όλων των εποχών βρίσκεται η Taylor Swift, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της επιρροή στη σύγχρονη ποπ σκηνή. Μαζί της στην πρώτη πεντάδα συναντάμε τον Bad Bunny, τον Drake, τον The Weeknd και την Ariana Grande — ονόματα που κυριαρχούν στα charts την τελευταία δεκαετία.

Στην κατηγορία των τραγουδιών, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το παγκόσμιο hit Blinding Lights του The Weeknd, ένα κομμάτι που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα. Αντίστοιχα, στο πεδίο των άλμπουμ, την κορυφή κατακτά το Un Verano Sin Ti του Bad Bunny, που από την κυκλοφορία του το 2022 γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και έγινε σημείο αναφοράς για τη λατινοαμερικανική ποπ κουλτούρα.

Η επιρροή του Spotify δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Στην κατηγορία των podcasts, πρώτο σε ακροαματικότητα είναι το The Joe Rogan Experience, το οποίο εδώ και χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή shows παγκοσμίως. Στα audiobooks, την πρωτιά καταλαμβάνει το A Court of Thorns and Roses της Sarah J. Maas, αφήνοντας πίσω ακόμη και κλασικά έργα όπως το The Fellowship of the Ring του J. R. R. Tolkien.

Ακολουθούν οι αναλυτικές λίστες που δημοσίευσε το Spotify
Most-streamed artists:
  1. Taylor Swift
  2. Bad Bunny
  3. Drake
  4. The Weeknd
  5. Ariana Grande
  6. Ed Sheeran
  7. Justin Bieber
  8. Billie Eilish
  9. Eminem
  10. Kanye West
  11. Travis Scott
  12. BTS
  13. Post Malone
  14. Bruno Mars
  15. J Balvin
  16. Rihanna
  17. Coldplay
  18. Kendrick Lamar
  19. Future
  20. Juice WRLD
Most-streamed albums:
  1. Un Verano Sin Ti by Bad Bunny
  2. Starboy by The Weeknd
  3. ÷ (Deluxe) by Ed Sheeran
  4. Sour by Olivia Rodrigo
  5. After Hours by The Weeknd
  6. SOS by SZA
  7. Hollywood’s Bleeding by Post Malone
  8. Lover by Taylor Swift
  9. AM by Arctic Monkeys
  10. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? by Billie Eilish
  11. Future Nostalgia by Dua Lipa
  12. Beerbongs & Bentleys by Post Malone
  13. ? by XXXTentacion
  14. Mañana Será Bonito (Bichota Season) By Karol G
  15. YHLQMDLG by Bad Bunny
  16. Doo-Wops & Hooligans by Bruno Mars
  17. Views by Drake
  18. Midnights by Taylor Swift
  19. Scorpion by Drake
  20. Beauty Behind the Madness by the Weeknd
Most-streamed songs:
  1. “Blinding Lights” by The Weeknd
  2. “Shape of You” by Ed Sheeran
  3. “Sweater Weather” by The Neighbourhood
  4. “Starboy” by The Weeknd and Daft Punk
  5. “As It Was” by Harry Styles
  6. “Someone You Loved” by Lewis Capaldi
  7. “Sunflower (from Spider-Man: Into the Spider-Verse) by Post Malone and Swae Lee
  8. “One Dance” by Drake, Wizkid and Kyla
  9. “Perfect” by Ed Sheeran
  10. “Stay” by the Kid Laroi and Justin Bieber
  11. “Believer” by Imagine Dragons
  12. “I Wanna Be Yours” by Arctic Monkeys
  13. “Heat Waves” by Glass Animals
  14. “Lovely (with Khalid)” by Billie Eilish and Khalid
  15. “Yellow” by Coldplay
  16. “The Night We Met” by Lord Huron
  17. “Closer” by the Chainsmokers and Halsey
  18. “Birds of a Feather” by Billie Eilish
  19. “Riptide” by Vance Joy
  20. “Die With a Smile” by Lady Gaga and Bruno Mars
Most-streamed podcasts:
  1. The Joe Rogan Experience
  2. Gemischtes Hack
  3. Crime Junkie
  4. Armchair Expert with Dax Shepard
  5. Last Podcast On The Left
  6. The Daily
  7. Fest & Flauschig
  8. Morbid
  9. My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
  10. Relatos de la Noche
  11. Call Her Daddy
  12. Não Inviabilize
  13. Pardon My Take
  14. Distractible
  15. La Cotorrisa
  16. Dateline NBC
  17. Mordlust
  18. Baywatch Berlin
  19. Hobbylos
  20. Killer Stories with Harvey Guillén
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

TAGS

SPOTIFY
Φόρτωση BOLM...