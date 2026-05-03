«Should I Marry a Murderer?»: Μη ξεκινήσεις το ντοκιμαντέρ του Netflix αν δεν έχεις διαθέσιμες 3 ώρες

Η αληθινή ιστορία μιας 29χρονης που ερωτεύτηκε τον λάθος άνθρωπο και που η ζωή της διαλύθηκε, ακόμα και όταν έκανε το σωστό. Θα κολλήσεις; Σίγουρα ναι.

Μην ξεκινήσεις να βλέπεις το νέο ντοκιμαντέρ «Should I Marry a Murderer?» (Να παντρευτώ έναν δολοφόνο;), αν έχεις δουλειά και θέλεις να παρακολουθήσεις απλά ένα επεισόδιο για να περάσει η ώρα σου (συνολικά είναι τρία). Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κολλήσεις από την αρχή, όχι μόνο για την ιστορία αυτή κάθε αυτή, αλλά και για τη συνειδητοποίηση του πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βρεθεί μπλεγμένος σε μια συνθήκη που δεν είναι στο χέρι του να διαχειριστεί.

Το Should I Marry a Murderer? του Netflix μας βάζει στην αληθινή ιστορία της Caroline Muirhead, μιας 29χρονης γυναίκας που ερωτεύτηκε έναν δολοφόνο. Εν αγνοία της. «Τι θα έκανες αν το άτομο που αγαπάς σου έλεγε ότι έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο;», είναι το ερώτημα που εξερευνά το ντοκιμαντέρ, σε μια απάντηση που όσο λογική και ηθική και αν είναι, τόσο στην πραγματικότητα αποδεικνύεται περίπλοκη.

Η αληθινή ιστορία του Should I Marry a Murderer?

Το 2017, ο μεθυσμένος Alexander McKellar (γνωστός ως Sandy), παρέσυρε και σκότωσε τον Tony Parsons στο Argyll and Bute της Σκωτίας. Εκείνος και ο δίδυμος αδερφός του, αποφάσισαν να θάψουν το πτώμα και να συνεχίσουν τη ζωή τους σαν να μη συνέβη ποτέ. Για περίπου τρία χρόνια, κανείς δεν τους υποπτεύθηκε και κανείς δεν γνώριζε τι απέγινε ο Tony Parsons - μέχρι που η Caroline Muirhead οδήγησε την αστυνομία στο σημείο όπου ήταν θαμμένος.

Η Caroline γνώρισε τον Sandy μέσω του Tinder, το φθινόπωρο του 2020. Είχε βγει από μια μακροχρόνια σχέση και το dating έμοιαζε δύσκολο στην περιοχή της. Αμέσως γοητεύτηκε από τα χαρακτηριστικά και την αρρενωπότητα που έβγαζε. Όλα τα κενά που είχε μέσα της, της τα κάλυψε αμέσως. Δεν ήταν παράλογο που τον ερωτεύτηκε τόσο γρήγορα. Όπως γρήγορα αποφάσισαν και να παντρευτούν.

Οι γονείς της αν και στην αρχή ήταν ανήσυχοι και επιφυλακτικοί γι’ αυτή την απόφαση, άλλαξαν στάση όταν τον γνώρισαν. Όλα πήγαιναν ανέλπιστα καλά, μέχρι τη στιγμή που ο Sandy της εξομολογήθηκε το σκοτεινό μυστικό του. Η αποκάλυψη προκάλεσε στην Caroline εσωτερική σύγκρουση και την έφερε αντιμέτωπη με ένα τεράστιο δίλημμα: να μιλήσει και να καταστρέψει τον άνθρωπο που ερωτεύτηκε ή να σιωπήσει; Τελικά, αποφάσισε να αποκαλύψει το έγκλημα στην αστυνομία.

Ωστόσο, το μαρτύριο της συνεχίστηκε και μετά τη σύλληψή του. Οι αρχές δεν βρήκαν το πτώμα και τα στοιχεία δεν ήταν επαρκή για να τον κρατήσουν. H Caroline ζούσε μαζί του στο διαμέρισμά της, τον ηχογραφούσε και το μόνο που περίμενε ήταν η αστυνομία να εντοπίσει την σορό του Tony Parsons. Μέχρι που αυτή η μέρα έφτασε και ο Sandy κατάλαβε πως εκείνη τον είχε καταδώσει. Το πώς εξελίχθηκε όμως αυτή η ιστορία, δεν την φανταζόταν κανείς.

Στο ντοκιμαντέρ, η Caroline εξηγεί και το πώς κατέφυγε στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά για να αντιμετωπίσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε. Όπως τονίζει, αν είχε λάβει περισσότερη κατανόηση και καλοσύνη από την αστυνομία, δεν θα χρειαζόταν να πάρει κάποιες από τις αποφάσεις που πήρε. Η ίδια υπέβαλε πολλαπλές καταγγελίες εις βάρος των ανθρώπων που είχαν αναλάβει την υπόθεση. Οι περισσότερες δεν έγιναν δεκτές και η αστυνομία υποστήριξε ότι της παρείχε την κατάλληλη υποστήριξη.

Η παραγωγός του ντοκιμαντέρ Should I Marry a Murderer?, Clare Beavis, που γνώριζε την υπόθεση καθώς εξελισσόταν επειδή είχε μεγάλο αντίκτυπο στη Σκωτία, είπε ότι το «κομμάτι που έλειπε από τον τρόπο που παρουσιάστηκε η ιστορία ήταν η μαρτυρία της Muirhead και η δική της αφήγηση των γεγονότων». Στόχος τόσο της ίδιας, όσο και του σκηνοθέτη Josh Allott ήταν να δείξουν το τι μπορεί να προκαλέσει στη ζωή ενός ανθρώπου το να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός εγκλήματος, χωρίς να εμπλέκεται άμεσα.

Ο Sandy McKellar καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης, ενώ ο αδελφός του σε πέντε χρόνια και τρεις μήνες.