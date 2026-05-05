«Οδύσσεια»: Νέο trailer για την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν - Η σκηνή με τον Κύκλωπα

Η Οδύσσεια θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου

Όσο πλησιάζουμε στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, θα μας δίνονται όλο και περισσότερες εικόνες. Πρόσφατα μάθαμε από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη πως το φιλμικό έπος δεν θα ξεπεράσει τη διάρκεια του Οπενχάιμερ (3 ώρες). Μόλις λίγες ώρες πριν, η Universal κυκλοφόρησε ένα ακόμη trailer (πιο ουσιαστικό αυτή τη φορά), στο οποίο βλέπουμε για πρώτη φορά και τον Κύκλωπα.

Στο trailer των δυόμιση λεπτών, βλέπουμε την Τροία να φλέγεται, τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα να μάχεται με τον Κύκλωπα, ενώ ο Αντίνοος του Ρόμπερτ Πάτινσον, προσπαθεί να καταλάβει τον θρόνο της Ιθάκης. Στην κινηματογραφική μεταφορά του Κρίστοφερ Νόλαν, πρωταγωνιστεί επίσης η Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της γυναίκας του Οδυσσέα, Πηνελόπης, ο Τόμ Χόλαντ ως γιος τους, η Ζεντάγια ως θεά της σοφίας, Αθηνά, και η Σαρλίζ Θερόν ως θεά της μαγείας, Κίρκη.

Η Οδύσσεια αποτελεί την 13η ταινία μεγάλου μήκους του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο ίδιος έγραψε το σενάριο βασισμένο στο αρχαίο ποίημα του Ομήρου και την παραγωγή ανέλαβε μαζί με την Έμα Τόμας. Υπενθυμίζουμε πως το Οπενχάιμερ απέφερε 958,8 εκατομμύρια δολάρια και απέσπασε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Κέρδισε επτά, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Νόλαν, Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Κίλιαν Μέρφι και Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ..

Το Οπενχάιμερ κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το καλοκαίρι του 2023 μαζί με την Barbie (θυμάστε, είχε βγει τότε η λέξη Barbieheimer), ενώ φέτος θα βγει ταυτόχρονα με το πολυαναμενόμενο μπλοκμπάστερ «Spider-Man: Brand New Day».

Σημειώνεται πως η Οδύσσεια θα γράψει ιστορία ως η πρώτη αφηγηματική ταινία που θα γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Σε μια προωθητική κίνηση, κυκλοφόρησαν εισιτήρια για προβολές 70mm έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2025.