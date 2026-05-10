Στα σκαριά το νέο ντοκιμαντέρ για την ιστορική επιστροφή των Oasis - Άκρως αποκαλυπτικοί οι αδελφοί Γκάλαχερ

Η ταινία, που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να φωτίσει τόσο την πολυτάραχη σχέση τους όσο και την επίδραση που είχε η μουσική τους.

Η επιστροφή των Oasis στη μουσική σκηνή δεν περιορίζεται μόνο στη sold out reunion περιοδεία τους, αλλά επεκτείνεται πλέον και στη μεγάλη οθόνη. Οι αδελφοί Νόελ Γκάλαχερ και Λίαμ Γκάλαχερ πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή τους συνέντευξη έπειτα από 25 χρόνια για τις ανάγκες ενός νέου ντοκιμαντέρ που θα αφηγείται την πολυσυζητημένη επανένωση του συγκροτήματος.

Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 11 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθεί την παγκόσμια περιοδεία των Oasis το 2025, η οποία σηματοδότησε την επιστροφή των αδελφών στη σκηνή μετά από 16 χρόνια αποχής και δημόσιων συγκρούσεων.

Το project φέρει την υπογραφή του Steven Knight, δημιουργού της επιτυχημένης σειράς Peaky Blinders, γεγονός που έχει ήδη αυξήσει τις προσδοκίες του κοινού. Η παραγωγή υποστηρίζεται από τη Disney, τη Sony Music Vision και τη Magna Studios, ενώ στόχος της είναι να καταγράψει όχι μόνο τη μουσική επιστροφή των Oasis αλλά και το συναισθηματικό βάρος αυτής της επανένωσης.

Η ιστορία των αδελφών Γκάλαχερ αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα έντονης αδελφικής σύγκρουσης στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Οι διαρκείς καβγάδες, οι δημόσιες προσβολές και η τεταμένη σχέση τους οδήγησαν τελικά στη διάλυση των Oasis το 2009, αφήνοντας εκατομμύρια θαυμαστές απογοητευμένους. Παρά τις κατά καιρούς φήμες περί επανένωσης, οι δύο μουσικοί παρέμεναν απομακρυσμένοι για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η ανακοίνωση της reunion περιοδείας το 2025 θεωρήθηκε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς. Οι συναυλίες εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, με το συγκρότημα να εμφανίζεται σε ιστορικούς χώρους όπως το Wembley Stadium στο Λονδίνο αλλά και σε μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Βραζιλίας και της Αργεντινής.

Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να περιλαμβάνει backstage στιγμές, πλάνα από πρόβες, ζωντανές εμφανίσεις αλλά και προσωπικές εξομολογήσεις των δύο αδελφών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Νόελ και ο Λίαμ Γκάλαχερ συμφώνησαν να καθίσουν μαζί μπροστά στην κάμερα για πρώτη φορά εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα, κάτι που θεωρείται ιστορική στιγμή για τους θαυμαστές της μπάντας.

Ο Στίβεν Νάιτ δήλωσε πως στόχος του δεν ήταν απλώς να αφηγηθεί την ιστορία ενός συγκροτήματος, αλλά να αναδείξει και τον δεσμό που δημιούργησε η μουσική των Oasis με το κοινό τους. Όπως εξήγησε, η ταινία επιχειρεί να δείξει πώς τα τραγούδια του συγκροτήματος επηρέασαν ζωές, ένωσαν διαφορετικές γενιές και εξελίχθηκαν σε κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας μιας ολόκληρης εποχής.

Η περιοδεία επανένωσης συνοδεύτηκε από έντονη νοσταλγία, καθώς οι θαυμαστές παρακολούθησαν τους δύο αδελφούς να ανταλλάσσουν αστεία, να αγκαλιάζονται στη σκηνή και να ερμηνεύουν ξανά επιτυχίες όπως το «Wonderwall» και το «Don’t Look Back in Anger». Η εικόνα αυτή ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τη δημόσια αντιπαράθεση που χαρακτήριζε τη σχέση τους για χρόνια.

Παράλληλα, η εμπορική επιτυχία της reunion περιοδείας αποδείχθηκε τεράστια. Εκτιμήσεις που επικαλείται το BBC αναφέρουν ότι οι δύο αδελφοί ενδέχεται να κερδίσουν περίπου 50 εκατομμύρια λίρες ο καθένας από τις εμφανίσεις και τα εμπορικά δικαιώματα της περιοδείας.

Το νέο ντοκιμαντέρ έρχεται επίσης σε μια περίοδο όπου οι μουσικές ταινίες γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στον κινηματογράφο. Παραγωγές όπως το Eras Tour της Taylor Swift ή τα μουσικά κινηματογραφικά projects της Billie Eilish απέδειξαν ότι το κοινό αναζητά πλέον όχι μόνο τη συναυλιακή εμπειρία αλλά και μια πιο προσωπική ματιά πίσω από τη σκηνή.

Για τους θαυμαστές των Oasis, ωστόσο, αυτή η ταινία φαίνεται πως έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία: δεν πρόκειται απλώς για ένα concert film, αλλά για την καταγραφή μιας από τις πιο απρόβλεπτες και πολυαναμενόμενες επανενώσεις στην ιστορία της σύγχρονης rock μουσικής.