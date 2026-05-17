Η σειρά στο Netflix που μέχρι στιγμής έχει τις περισσότερες προβολές για το 2026

Και η αλήθεια είναι πως αυτή η σειρά, όταν κυκλοφόρησε στο Netflix, συζητήθηκε έντονα λόγω του ανατρεπτικού φινάλε

Έχω αρκετές σειρές που από την αρχή της χρονιάς μέχρι και σήμερα, με έκαναν να κολλήσω μπροστά στην οθόνη και να τις προτείνω αργότερα σε φίλους και στα social media. Οι streaming πλατφόρμες έχουν επενδύσει σε καλό περιεχόμενο και πολύ τις ευχαριστούμε γι’ αυτό. Μία, όμως, σειρά φαίνεται πως κέρδισε το συλλογικό ενδιαφέρον και βρέθηκε στην πρώτη θέση με τις περισσότερες προβολές. Θα τη βρεις στο Netflix και η απάντηση ίσως και να σε εκπλήξει.

Τουλάχιστον εμένα αυτό μου συνέβη, αφού το His & Hers δεν ήταν από τις σειρές που θα έβαζα ψηλά στη λίστα με τις καλύτερες. Κι όμως, πολύς κόσμος την εκθείασε, κυρίως για το ανατρεπτικό φινάλε. Η σειρά έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο και πολύ γρήγορα σκαρφάλωσε στην κορυφή του ελληνικού Top10.

Σύμφωνα λοιπόν με τα πρόσφατα πολυπλατφορμικά στοιχεία της Nielsen και που δημοσίευσε το Variety, η σειρά του Netflix, His & Hers, συγκέντρωσε 25,6 εκατομμύρια θεατές κατά μέσο όρο. Οι μετρήσεις έγιναν σε διάστημα 35 ημερών από την κυκλοφορία της σειράς, με τις προβολές να προέρχονται από streaming και όχι από γραμμική τηλεόραση.

Ακουθεί το Marshals του CBS, που από την αρχή ξεκίνησε πολύ δυνατά, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο 25,24 εκατομμύρια θεατές. Στη συνέχεια της λίστας βρίσκουμε το Landman του Paramount+, τη νέα σεζόν του Bridgerton στο Netflix, αλλά και δύο ακόμη μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες: το Tracker του CBS και το High Potential του ABC.

Την ίδια στιγμή, το ABC ανακοίνωσε ότι το High Potential είναι αυτή τη στιγμή η πιο επιτυχημένη ψυχαγωγική σειρά στο ηλικιακό κοινό 18-49 ετών.

Στην πολυπλατφορμική κατάταξη τώρα (η οποία δεν περιλαμβάνει αθλητικά προγράμματα), το ABC διαθέτει τέσσερις από τις πέντε κορυφαίες εκπομπές στο εν λόγω κοινό, συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας δραματικής σειράς High Potential, της κωμικής σειράς Abbott Elementary και του πιο επιτυχημένου ψυχαγωγικού προγράμματος Dancing With the Stars. Σε συνολικό αριθμό θεατών, το High Potential βρίσκεται στην 3η θέση και το Dancing With the Stars στην 5η. Το ABC υποστηρίζει ότι κατακτά την πρώτη θέση ανάμεσα στα τηλεοπτικά δίκτυα στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα για το κοινό 18-49 ετών.

Η σειρά His & Hers στο Netflix

Η σειρά αποτελείται συνολικά από έξι επεισόδια, πλούσια σε αναδρομές και ανατροπές. Πρωταγωνιστές του δράματος οι Τζον Μπέρνταλ και Τέσα Τόμσον. Ο Μπέρνταλ υποδύεται τον Τζακ Χάρπερ, τον μοναδικό ντετέκτιβ της μικρής πόλης Νταλονέγκα, και η Τόμσον την Άννα, μία δημοσιογράφο στην Ατλάντα που προσπαθεί να κερδίσει ξανά την θέση της στο κανάλι, μετά από απουσία ενός χρόνου. Ένα εν διαστάσει ζευγάρι που όμως η δολοφονία μιας γυναίκας, τους φέρνει ξανά κοντά. Ένα πρόσωπο πολύ οικείο και για τους δύο. Εκείνος ερευνά την υπόθεση δολοφονίας της και εκείνη αναλαμβάνει το ρεπορτάζ, ως μια ύσταση ελπίδα να ανακτήσει την χαμένη αίγλη της.

Όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της ιστορίας, η σειρά κάνει αρκετά flashbacks, απαραίτητα για να μας παρουσίασει τη σύνδεση που έχουν όλα τα πρόσωπα μεταξύ τους, τα οποία προφανώς θεωρούνται ύποπτα.

Έχουμε δολοφονίες, μια προβληματική παρέα κοριτσιών από το σχολείο, οικογενειακά δράματα, πολλά μυστικά και πολλές ανατροπές. Θα έλεγε κανείς πως αυτή είναι η επιτυχία των σειρών του Netflix. Μόνο που μπερδεύονται πολύ άτακτα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να χαθεί το ενδιαφέρον από ένα σημείο και μετά. Σίγουρα η ανατροπή στο τέλος είναι πολύ καλή, αλλά αν το His & Hers ήταν ταινία και όχι μίνι σειρά με περιττές πληροφορίες και λεπτομέρειες, μάλλον θα την απολάμβανα περισσότερο.