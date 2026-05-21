Νέες ταινίες κυκλοφορούν σήμερα (21/5) και ένα είναι το σίγουρο: όλες οι επόμενες μέρες θα μας βρίσκουν στους κινηματογράφους

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στους κινηματογράφους και τα θερινά σινεμά, με νέες ταινίες από σήμερα (21/5) για όλα τα γούστα. Έχουμε το ελληνικό ρομάντζο από το Cinobo, που φέρει τον τίτλο Αρκουδότρυπα και που κρατά ζωντανή την ψυχή της παράδοσης, αλλά και μία αληθινή ιστορία ομηρίας που συγκλόνισε τις ΗΠΑ, με πρωταγωνιστές τους Μπιλ Σκάρσκαρντ, Ντέικρ Μοντγκόμερι και Αλ Πατσίνο.

Από νέες ταινίες έχουμε φυσικά και το Star Wars: The Mandalorian and Grogu, με τον Πέδρο Πασκάλ ξανά στον ρόλο του Din Djarin, καθώς και ένα τούρκικο θρίλερ με πρωταγωνίστρια μια τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή, που προσπαθεί να σώσει έναν νεαρό, αλλά τελικά μπλέκεται σε πολιτικά ζητήματα.

Αρκουδότρυπα

Μία νέα ελληνική ταινία συστήνεται από σήμερα στους κινηματογράφους, από το Cinobo. Η Αρκουδότρυπα των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου, είναι ένα βουκολικό ρομάντζο του 21ου αιώνα κρατά ζωντανή την ψυχή της παράδοσης. Η υπόθεση επικεντρώνεται στην Αργυρώ και την Αννέτα, δύο κολλητές φίλες που ζουν σε ένα ορεινό χωριό. Οι ίδιες δοκιμάζονται μέσα από μυστικά, γιορτές και μια προδοσία που θα αλλάξει για πάντα τη σχέση τους.

Η Ετυμηγορία

Ο Τζιμ Σέρινταν των έξι υποψηφιοτήτων για Όσκαρ, στήνει μια φανταστική δίκη, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, και καλεί τους θεατές να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Δώδεκα μέλη ενόρκων καλούνται να αποφασίσουν το κατά πόσο ο Βρετανός δημοσιογράφος Ίαν Μπέιλι είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτιδας Σοφί Τοσκάν Ντυ Πλαντιέ το 1996.

Ο Επιβάτης

Μία ακόμη ταινία τρόμου συστήνεται από σήμερα στους κινηματογράφους, δια χειρός του Αντρέ Έβρενταλ που δεν απογοητεύει ποτέ. Η υπόθεση ακολουθεί ένα ζευγάρι, που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Οι δυο τους αντιλαμβάνονται σύντομα πως δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μία δαιμονική οντότητα, ο Επιβάτης, μετατρέπει τη νομαδική ζωή τους σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Είναι από τις ταινίες που θα απασχολήσουν τους θεατές αυτή την εβδομάδα, ειδικά τους φανατικούς θαυμαστές του συγκεκριμένου σύμπαντος. Την προτείναμε άλλωστε και στο Final Cut. Η Αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει και οι αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι παραμένουν διάσπαρτοι σε όλον το γαλαξία. Καθώς η νεοσύστατη Καινούργια Δημοκρατία προσπαθεί να προστατεύσει όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε η Επανάσταση, έχει ζητήσει τη βοήθεια του θρυλικού Μανδαλοριανού κυνηγού επικηρυγμένων Din Djarin και του νεαρού μαθητευόμενού του Grogu.

Τελειωμένος

Ο Τέιλορ θεωρείται «τελειωμένος» από την κοινωνία, την οικογένειά του και ακόμη και μέσα στη φυλακή. Σε έναν κόσμο γεμάτο συμμορίες και βία έχει καταφέρει να μείνει μακριά από μπελάδες. Ωστόσο, με την άφιξη ενός νέου συγκρατούμενου, η ευκαιρία του για πρόωρη αποφυλάκιση και μια νέα αρχή τίθεται σε κίνδυνο.

Η Ομηρία

Η ταινία του Γκας Βαν Σαντ αφηγείται μία αληθινή ιστορία ομηρίας που πριν από σχεδόν πενήντα χρόνια συγκλόνισε τις ΗΠΑ, με πρωταγωνιστές τους Μπιλ Σκάρσκαρντ, Ντέικρ Μοντγκόμερι και Αλ Πατσίνο.

Στις 8 Φεβρουαρίου 1977, ο απελπισμένος Τόνι μπαίνει στο γραφείο του Μ.Λ. Χολ, προέδρου της Meridian Mortgage Company, και παίρνει όμηρο τον γιο του, Ρίτσαρντ. Ο Τόνι ισχυρίζεται ότι ο Ρίτσαρντ και ο πατέρας του τον εξαπάτησαν και οι απαιτήσεις του είναι σαφείς: 5 εκατομμύρια δολάρια, ασυλία από δίωξη και προσωπική συγγνώμη. Καθώς η αντιπαράθεση φτάνει σε σημείο βρασμού, τα νεύρα του Τόνι και το τσίρκο των μέσων ενημέρωσης κλιμακώνουν μια άγρια αντιπαράθεση σε μια αιματηρή αναμέτρηση.

Η Έμπιστη

Άγκυρα, 1999. Μια 40χρονη τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή προσπαθεί να σώσει έναν νεαρό πελάτη της, παγιδευμένο από τον σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να ξέρει ότι θα μπλεχτεί σε πολιτικά ζητήματα πέρα από τον έλεγχό της. Σε 76 λεπτά συνεχούς αγωνίας, η ταινία δείχνει πώς οι άνθρωποι προσπαθούν να είναι ο εαυτός τους παρά τους περιορισμούς της κοινωνίας και πώς οι ισχυρές προσωπικότητες μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα.