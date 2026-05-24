Η Ούμα Θέρμαν είναι φανατική θαυμάστρια της romantasy λογοτεχνίας – Η σειρά βιβλίων που τη «μάγεψε»

Η Ούμα Θέρμαν φαίνεται πως έχει ανακαλύψει τη νέα μεγάλη της εμμονή και αυτή δεν είναι άλλη από τη λογοτεχνία romantasy.

Ακόμα και οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλιγουντ φαίνεται πως παρασύρονται από τη νέα λογοτεχνική τάση της εποχής, τη λεγόμενη romantasy — το είδος που συνδυάζει φαντασία και ρομαντισμό και έχει αποκτήσει φανατικό κοινό παγκοσμίως. Ανάμεσα στους διάσημους αναγνώστες βρίσκεται πλέον και η Ούμα Θέρμαν, όπως αποκάλυψε η κόρη της, Μάγια Χοκ, σε νέα συνέντευξή της στο περιοδικό New Yorker.

Η ηθοποιός και τραγουδοποιός, γνωστή από τη σειρά «Stranger Things», μίλησε με ενθουσιασμό για τη σειρά βιβλίων «Throne of Glass» της συγγραφέα Σάρα Τζ. Μάας, περιγράφοντάς την ως το «ενήλικο Χάρι Πότερ» της ζωής της.

«Ένα βιβλίο που άλλαξε τη ζωή μου τον τελευταίο χρόνο είναι ολόκληρη η σειρά “Throne of Glass”. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο καλή είναι. Σκέφτομαι αυτή την ιστορία κάθε μέρα», δήλωσε η Μάγια Χοκ.

Η ίδια αποκάλυψε ότι διάβασε όλα τα βιβλία μέσα σε επτά μήνες μαζί με τον σύζυγό της, τραγουδοποιό Κρίστιαν Λι Χάτσον, διαβάζοντάς τα μάλιστα δυνατά ο ένας στον άλλο. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν ότι η σειρά τής προτάθηκε από τη μητέρα της, την Ούμα Θέρμαν.

Η βραβευμένη ηθοποιός φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε ένθερμη θαυμάστρια του romantasy, ενός είδους που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει τεράστια άνθηση κυρίως μέσω των social media και της κοινότητας του BookTok στο TikTok.

«Η μαμά μου μπήκε δυναμικά σε αυτή τη φάση με τη romantasy και τη Σάρα Τζ. Μάας. Τώρα έχουμε ξεμείνει από βιβλία και παίρνουμε η μία την άλλη τηλέφωνο λέγοντας: “Πώς θα γεμίσω αυτό το κενό στην καρδιά μου μετά από αυτά τα βιβλία;”», ανέφερε η Μάγια Χοκ με χιούμορ.

Η σειρά «Throne of Glass» αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες fantasy σειρές της τελευταίας δεκαετίας και έχει αποκτήσει εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Η συγγραφέας Σάρα Τζ. Μάας θεωρείται πλέον από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου fantasy romance, με φανατικούς αναγνώστες κάθε ηλικίας.

Η Μάγια Χοκ εξήγησε πως η κοινή αυτή αναγνωστική εμπειρία λειτούργησε ως ένας ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσα στην ίδια, τη μητέρα της και τον σύζυγό της.

«Ήταν μία από τις πιο χαρούμενες και συναισθηματικά συνδετικές εμπειρίες ανάγνωσης που είχα ποτέ. Μου θύμισε την εποχή που ήμουν παιδί και διάβαζα για πρώτη φορά τον Χάρι Πότερ», είπε χαρακτηριστικά.

Το romantasy έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο εμπορικά λογοτεχνικά είδη των τελευταίων ετών, με σειρές όπως το «A Court of Thorns and Roses» να μετατρέπονται σε παγκόσμια φαινόμενα. Και όπως φαίνεται, ούτε το Χόλιγουντ μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία του.