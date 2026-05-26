Η Ολίβια Νιούτον-Τζον πέρασε δύσκολα στα γυρίσματα του Grease - «Μόλις είδα τι γινόταν, κατάλαβα γιατί με είχε ανάγκη»

Βιβλίο αποκαλύπτει το αρνητικό κλίμα και την ένταση που επικρατούσαν στα γυρίσματα διάσημου μιούζικαλ, με την Ολίβια Νιούτον-Τζον να βρίσκεται στο στόχαστρο

Το Grease είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και επιτυχημένα μιούζικαλ στην ιστορία του κινηματογράφου, μετατρέποντας τους πρωταγωνιστές Ολίβια Νιούτον-Τζον και Τζον Τραβόλτα, σε απόλυτους stars της εποχής. Πίσω από την επιτυχία όμως, λίγοι γνώριζαν πως τα γυρίσματα δεν ήταν τόσο εύκολα και χαρούμενα - το αντίθετο μάλιστα.

Ο πιανίστας Γκρεγκ Μάθιεσον, που συνέβαλε στο φινάλε με το τραγούδι «You're the One That I Want», θυμάται την ένταση που επικρατούσε στα γυρίσματα, με αποδέκτη κυρίως την Ολίβια Νιούτον-Τζον, και την μετέφερε στο νέο του βίβλιο με τίτλο A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John του Matthew Hild.

Όπως γράφει ο ίδιος και διαβάζουμε στο Entertainment Weekly, ο Μάθιεσον δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την ομάδα της Ολίβια Νιούτον-Τζον, που του ζητούσε να παρευρεθεί στις πρόβες του Grease. Εκείνος, κάπως μπερδεμένος, αποδέκτηκε την πρόσκληση. «Δεν είμαι από αυτούς που παίζουν πιάνο στις πρόβες - δεν είναι και η πιο ευχάριστη δουλειά. Όταν όμως έφτασα εκεί, κατάλαβα γιατί με ήθελε η Ολίβια δίπλα της. Είχαμε πλέον γίνει πραγματικοί φίλοι. Μόλις είδα τι συνέβαινε στα γυρίσματα, κατάλαβα αμέσως γιατί είχε ανάγκη από κάποιον σύμμαχο στο πλευρό της».

Η ένταση που επικρατούσε στα γυρίσματα ανάμεσα στους χορευτές και τους ηθοποιούς, είχε γίνει αντιληπτή και από τον Τζον Τραβόλτα, ο οποίος φερόταν πραγματικά καλά στην Ολίβια Νιούτον-Τζον. «Για όποιον δεν γνωρίζει, η βιομηχανία του κινηματογράφου μπορεί να γίνει πολύ σκληρή. Όλες οι ηθοποιοί ήθελαν να μάθουν γιατί δεν είχαν εκείνες τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ταινία. Οπότε από την αρχή υπήρχε ένταση. Μετά υπήρχαν δέκα επαγγελματίες χορευτές. Αυτοί ήταν αγχωμένοι επειδή η Ολίβια και οι άλλες τρεις ηθοποιοί χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να μάθουν την χορογραφία τους».

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Μάθιεσον, ήταν εντυπωσιακό το πώς έμαθε και εκτέλεσε η Ολίβια Νιούτον-Τζον την χορογραφία, μέσα σε αυτό το έντονο περιβάλλον. «Δεν είχα ξαναδεί ποτέ έναν χορογράφο να ξεκινά από το μηδέν και να χτίζει μια χορευτική σκηνή. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρον. Σε μένα φαινόταν σαν να το επινοούσε καθώς προχωρούσε. Εντυπωσιάστηκα. Στο τέλος, η Ολίβια τα κατάφερε μόνη της. Πάλεψε μέσα από την “αρνητική ενέργεια”, δούλεψε σκληρά και το πέτυχε. Ήμουν περήφανος γι’ αυτήν. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Νομίζω ότι χρειάστηκαν δύο εβδομάδες για να το τελειοποιήσουν», κατέληξε.

Για την ιστορία, η υπόθεση του Grease διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η ιστορία ακολουθεί τον Ντάνι, τον cool αρχηγό μιας παρέας αγοριών, και την Σάντι, μια γλυκιά και συντηρητική κοπέλα από την Αυστραλία. Οι δυο τους ζουν έναν καλοκαιρινό έρωτα, αλλά ξέρουν ότι δεν θα ξαναβρεθούν. Μέχρι που η Σάντι παίρνει μεταγραφή, εντελώς συμπτωματικά, στο ίδιο σχολείο με τον Ντάνι. Εκείνος προσπαθεί να διατηρήσει την εικόνα του «σκληρού» μπροστά στους φίλους του, πληγώνοντας τη Σάντι, και η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τις προσπάθειές τους να γεφυρώσουν τις διαφορές τους.