Οι πιο εντυπωσιακές θερινές προβολές στην ταράτσα του ΕΜΣΤ

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο το CINEFIX ανεβάζει τη θερμοκρασία με το HEAT, ένα πρόγραμμα προβολών με σημείο αναφοράς τα ολοένα και πιο θερμά καλοκαίρια μας

Το HEAT προσεγγίζει τις υψηλές θερμοκρασίες κυριολεκτικά και μεταφορικά από κάθε πιθανή σκοπιά: καυτά κλίματα, πυρετώδεις επιθυμίες, εγκληματικά πάθη, άγρυπνες νύχτες, επικίνδυνες αποπλανήσεις. Ένας κινηματογραφικός χωροχρόνος όπου τα σώματα γυαλίζουν από τον ιδρώτα, τα πνεύματα οξύνονται, η άσφαλτος λιώνει και τίποτα δεν μένει δροσερό και κουλ για πολύ.

Από αισθησιακά φιλμ νουάρ και κλασικές cult ταινίες, μέχρι φλεγόμενα αριστουργήματα του καλλιτεχνικού (art-house) κινηματογράφου, το HEAT συγκεντρώνει ταινίες που εκτυλίσσονται σε αποπνικτικές από τη ζέστη πόλεις, σε διαμερίσματα που κολλάνε από την υγρασία, σε φλεγόμενους δρόμους και συναισθηματικά «καζάνια που βράζουν». Ένα σινεμά όπου ο καιρός δεν είναι ποτέ απλώς ο καιρός. Είναι μάλλον ορατή ένταση, απτός πόθος, παραλήρημα, εμμονή.

Το κλασικό Χόλιγουντ συναντά τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό· το νουάρ αναμετριέται με τον αισθησιακό κινηματογράφο και το υπαρξιακό θρίλερ. Ταινίες από μετρ της ατμόσφαιρας, της επιθυμίας και του κινδύνου, που προβάλλονται με φόντο τα φωτισμένα Αθηναϊκά βράδια του καλοκαιριού.

Γιατί κάποιες ταινίες είναι καλύτερο να τις βλέπεις με καύσωνα!

Πέμπτη 18 Ιουνίου | 21:00

Spike Lee

She's Gotta Have It (Από κάποιον θα το βρει), 1986

84’

Η ταινία She's Gotta Have It σε σκηνοθεσία του Spike Lee, αφηγείται την ιστορία της Nola Darling, μιας δυναμικής και ανεξάρτητης νεαρής γυναίκας που ζει στο Μπρούκλιν και διατηρεί ταυτόχρονα ερωτικές σχέσεις με τρεις πολύ διαφορετικούς άνδρες. Αρνούμενη να ακολουθήσει τις κοινωνικές προσδοκίες για την αγάπη και τη δέσμευση, η Nola προσπαθεί να παραμείνει πιστή στον εαυτό της, ενώ οι σύντροφοί της την πιέζουν να επιλέξει έναν από αυτούς. Μέσα από την ιστορία της, η ταινία εξερευνά θέματα όπως η προσωπική ελευθερία, η ταυτότητα, οι έμφυλοι ρόλοι και η πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων.

Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους.

Πέμπτη 25 Ιουνίου | 21:00

Fritz Lang

The Big Heat (Η μεγάλη κάψα), 1953

89’

Η ταινία The Big Heat είναι ένα αστυνομικό νουάρ σε σκηνοθεσία του Fritz Lang. Η ιστορία ακολουθεί τον ντετέκτιβ Dave Bannion, έναν έντιμο αστυνομικό που ερευνά μια υπόθεση διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος μέσα στην πόλη. Όταν αρχίζει να πλησιάζει την αλήθεια, έρχεται αντιμέτωπος με ένα επικίνδυνο δίκτυο εγκληματιών που ελέγχουν την αστυνομία και την πολιτική εξουσία. Η υπόθεση παίρνει προσωπική τροπή όταν η βία τους στρέφεται εναντίον της οικογένειάς του, οδηγώντας τον Bannion σε μια αμείλικτη αναζήτηση δικαιοσύνης και εκδίκησης. Η ταινία εξερευνά θέματα διαφθοράς, ηθικής σύγκρουσης και προσωπικής δικαιοσύνης, με έντονη ατμόσφαιρα κλασικού νουάρ.

Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους.

Πληροφορίες:

Εισιτήριο: 4 €

Κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας του ΕΜΣΤ.