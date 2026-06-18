Οι νέες ταινίες της εβδομάδας έρχονται να ικανοποιήσουν όλους τους θεατές

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά πολλά υποσχόμενη. Είναι σίγουρα αξιοπρόσεκτη. Στις νέες ταινίες, που κυκλοφορούν από σήμερα στις αίθουσες, θα δούμε, μεταξύ άλλων, μία αγαπημένη επανέκδοση, ένα ψυχολογικό θρίλερ, μία μαύρη κωμωδία και ένα ανεξάρτητο δράμα.

Ξεχωρίζει η επιστροφή του Toy Story με την πέμπτη ταινία, ενώ η Αμελί επιστρέφει στις αίθουσες 25 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή, δίνοντας την ευκαιρία στις νέες γενιές θεατών να απολαύσουν ένα από τα πιο αγαπημένα φιλμ του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Παράλληλα, η Εμμονή του Κέρι Μπάρκερ, στην πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα, έχει ήδη κερδίσει τους λάτρεις των ψυχολογικών θρίλερ.

Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα (18/6)

Toy Story 5

Η πολυαναμενόμενη ταινία κυκλοφορεί από σήμερα στους κινηματογράφους και οι πιθανότητες να σημειώσει επιτυχία στις εισπράξεις είναι πολύ πιθανές. Το Toy Story 5 επιστρέφει για να αφηγηθεί πως οι οθόνες δεν είναι παιχνίδια και δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται έτσι για τα παιδιά. Ο Buzz Lightyear, ο Woody, η Jessie και η υπόλοιπη παρέα αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad, ένα tablet που έρχεται ορμητικά στην παρέα με τις δικές της επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, τη Bonnie. Θα είναι ποτέ το παιχνίδι το ίδιο ξέγνοιαστο;

Εμμονή

Άλλη μία ταινία που έχει συζητηθεί πολύ έντονα, μετά και το Backrooms. Η Εμμονή του Κέρι Μπάρκερ, που στα 26 του έκανε το πρώτη του σκηνοθετική του απόπειρα, είναι το ψυχολογικό θρίλερ που φαίνεται πως θα κερδίσει τους θεατές. Αθεράπευτα ρομαντικός και απελπισμένα ερωτευμένος, ένας νεαρός άντρας κάνει μία μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρο του. Πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσοίωνο τίμημα.

Αμελί

Δεν χρειάζονται συστάσεις εδώ. Έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που η Αμελί κυκλοφόρησε στις αίθουσες και τώρα επιστρέφει ξανά. Η γαλλική ταινία του Ζαν-Πιέρ Ζενέ, μέχρι και σήμερα μνημονεύεται. Η Αμελί, που την υποδύθηκε εξαιρετικά η Οντρέ Τοτού, είναι μια νεαρή σερβιτόρα, με πολύ καλή ψυχή. Προσπαθώντας να βελτιώσει τις ζωές των γύρω της, αντιλαμβάνεται πως και η δική της ζωή χρειάζεται βελτίωση.

Leviticus

Σε μια μικρή, συντηρητική πόλη της Αυστραλίας, δύο έφηβοι, ο Naim και ο Ryan, αναπτύσσουν μια κρυφή ερωτική σχέση. Όταν η σχέση τους έρχεται αντιμέτωπη με τη θρησκευτική προκατάληψη της κοινότητας, οι δύο νέοι μπλέκονται σε μια σκοτεινή υπερφυσική κατάσταση: μια βίαιη, μεταμορφούμενη οντότητα αρχίζει να τους καταδιώκει, παίρνοντας τη μορφή του προσώπου που επιθυμούν περισσότερο - δηλαδή ο ένας του άλλου.

Θανάσιμα Πλούσιος

Μαύρη κωμωδία με τους Γκλεν Πάουελ, Εντ Χάρις, Τζέσικα Χένγουικ και Μάργκαρετ Κουόλι. Ο Μπέκετ Ρέντφελοου είναι ένας συνηθισμένος άνδρας που ανακαλύπτει ότι η μητέρα του είχε αποκληρωθεί από μια πανίσχυρη και πάμπλουτη οικογένεια. Όταν μαθαίνει ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει μια αστρονομική κληρονομιά, συνειδητοποιεί ότι ανάμεσα σε εκείνον και τα δισεκατομμύρια της οικογένειας στέκονται αρκετοί συγγενείς.

Το Άρωμα των Αναμνήσεων

Ένας άνδρας, εγκλωβισμένος ανάμεσα στον φόβο και την αδυναμία του να αναλάβει ευθύνη, έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν και το παρόν του. Καθώς συνειδητοποιεί τη φθαρτότητα του χρόνου, καλείται να ολοκληρώσει όσα άφησε ανολοκλήρωτα και να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να κρύβεται ή αν θα σταθεί απέναντι στη ζωή. Ένα λιτό και εσωτερικό δράμα που φωτίζει τη σύγκρουση ανάμεσα στον φόβο και την ευθύνη.