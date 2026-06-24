Στο Cinobo θα βρεις την ταινία που τρομοκράτησε τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ - Δεν χάνεται

Το Cinobo έχει την ταινία με το πιο δυνατό φινάλε

Μια διαπίστωση που έχει κάνει κάθε σινεφίλ κάποια στιγμή στη ζωή του, διαβάζοντας κι ακούγοντας ανέκδοτες ιστορίες, ένα δίδαγμα της κοινής πείρας, αν θέλετε, είναι ότι ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ περνούσε πάρα πολύ χρόνο της καθημερινότητάς του στο τηλέφωνο.

Παρά τη φήμη της εσωστρέφειας που τον συνοδεύει, ο σπουδαίος δημιουργός συνήθιζε να (ανα)ζητά το τηλέφωνο συναδέλφων του όταν κάποια ταινία τού κέντριζε το ενδιαφέρον και να τούς καλεί για να τη συζητήσουν για ώρες, κάτι που αρχικά προκαλούσε ενθουσιασμό στην άλλη πλευρά του ακουστικού, μέχρι που οι σκηνοθέτες διαπίστωναν ότι αυτές οι κλήσεις εξελίσσονταν σε (οριακά) καθημερινή συνήθεια – οι «διαμαρτυρόμενοι», πάντως, αφηγούνται τις σχετικές ιστορίες με χαριτωμένο τρόπο.

Ένα βράδυ δέχτηκε ένα τέτοιο τηλεφώνημα και ο Τζορτζ Σλούιζερ, που είχε σοκάρει το κοινό με την Εξαφάνισή του (Spoorloos, 1988). To αριστούργημα του Ολλανδού δημιουργού αποτέλεσε μια τραυματική εμπειρία για τον Κιούμπρικ. Λέγεται ότι την ίδια μέρα μετά την προβολή ο Κιούμπρικ έψαξε και βρήκε τον αριθμό του Σλούιζερ και τον κάλεσε για να του εκμυστηρευτεί ότι είναι η πιο τρομακτική ταινία που είχε δει ποτέ του. Οι δυο δημιουργοί συζήτησαν για αρκετή ώρα για τη δομή της ταινίας και, βέβαια, για το αξέχαστο φινάλε της. Θα διατηρούσαν τηλεφωνική επαφή μέσα στα χρόνια, με τον Κιούμπρικ να παρακολουθεί την ταινία άλλες δέκα φορές στο μεσοδιάστημα.

Η Εξαφάνιση ξεκινά με ένα ερωτευμένο ζευγάρι, τον Ρεξ και τη Σάσκια που κάνουν στάση σε ένα πολυσύχναστο σταθμό εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Εκεί η Σάσκια εξαφανίζεται, ένα γεγονός που οδηγεί τον Ρεξ μια περιπέτεια πολυετούς αναζήτησης. Κι αυτά είναι μόνο όσα χρειάζεται να ξέρετε για μια ταινία που εξελίσσεται σε μια ζοφερή υπαρξιακή εμπειρία, η οποία, κακά τα ψέματα, τρώει δέκα σύγχρονα «elevated horror» στην καθισιά της.

Η Εξαφάνιση είναι μία από τις πιο ανατριχιαστικές και πολυσυζητημένες ευρωπαϊκές ταινίες ψυχολογικού θρίλερ όλων των εποχών. Η ταινία εξερευνά την εμμονή, την ανάγκη για απαντήσεις και το πώς το κακό μπορεί να κρύβεται πίσω από μια απολύτως συνηθισμένη πρόσοψη.

Εκτός από τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε, σήμερα θεωρείται κλασικό δείγμα ψυχολογικού θρίλερ. Κέρδισε το ολλανδικό βραβείο Golden Calf για Καλύτερη Ταινία και απέκτησε μεγάλη φήμη διεθνώς.

Όπως καταλαβαίνεις, δεν χάνεται. Θα τη βρεις στο Cinobo.