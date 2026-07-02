Νέα κινηματογραφική εβδομάδα, νέες ταινίες που θα μας οδηγήσουν στα θερινά σινεμά

Η κινηματογραφική εβδομάδα στην καρδιά του καλοκαιριού, φέρνει νέες ταινίες, όπως την πολυαναμενόμενη κωμωδία της Ολίβια Γουάιλντ, «Η Πρόσκληση». Τα βλέμματα όμως είναι στραμμένα και στο «Πάρτυ Γενεθλίων» με τον Γουίλεμ Νταφόε, βασισμένη στο μπεστ-σελερ του Πάνου Καρνέζη και γυρισμένη στην Ελλάδα.

Επιπλέον, στις νέες ταινίες της εβδομάδας συγκαταλέγεται και «Το Τελευταίο Ρίσκο», με τους Ράσελ Κρόου, Άαρον Πολ, Νίνα Ντόμπρεβ, Τερέσα Πάλμερ , Ντάνιελ Ζοβάτο και Λουκ Έβανς. Ένα κωμικό αστυνομικό θρίλερ που βασίστηκε στο μυθιστόρημα Strip του Τόμας Πέρι.

Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα (2/7)

Η Πρόσκληση

Η πολυαναμενόμενη κωμωδία με τους Ολίβια Γουάιλντ, Πενέλοπε Κρουζ, Έντουαρντ Νόρτον και Σεθ Ρόγκαν είναι επιτέλους εδώ. Ο Τζο και η Άντζελα δεν συνηθίζουν να έχουν κόσμο στο σπίτι. Απόψε, οι μυστηριώδεις γείτονές τους από τον πάνω όροφο κατεβαίνουν για δείπνο. Αυτό που ακολουθεί είναι μια βραδιά γεμάτη απρόσμενες ανατροπές, που φέρνει στην επιφάνεια βαθιά καταπιεσμένα συναισθήματα και ανεξερεύνητες πλευρές της σεξουαλικότητας.

Το Πάρτυ Γενεθλίων

Βασισμένη στο μπεστ-σελερ του Πάνου Καρνέζη και γυρισμένη στην Ελλάδα, η ταινία του Μιγκέλ-Άνχελ Χιμένεθ με τον Γουίλεμ Νταφόε, μιλάει για τα σοκαριστικά μυστικά και ψέματα που έρχονται στην επιφάνεια με φόντο την πιο πολυτελή γιορτή. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, κάπου στο Ιόνιο, ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέoν, διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του. Η βραδιά φέρνει στο νησί διάφορους φίλους, συνεργάτες και παλιούς γνώριμους, πολλοί από τους οποίους βλέπουν την περίσταση ως την ιδανική ευκαιρία να πλησιάσουν τον Μάρκο και να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Όσα Ξέρει Η Μαριέλ

Ένα δωδεκάχρονο κορίτσι ανακαλύπτει ότι διαβάζει τις σκέψεις των γονιών της και αντικρίζει το φάσμα της ενήλικης απογοήτευσης: ψέματα, φόβοι, απωθημένα. Πόση αλήθεια αντέχει μια οικογένεια; Η feelgood έκπληξη της Μπερλινάλε 2025 αποδομεί με χιούμορ την ψευδαίσθηση της οικογενειακής γαλήνης. Η feelgood έκπληξη του Επίσημου Διαγωνιστικού της Berlinale 2025 αποδομεί την ψευδαίσθηση της οικογενειακής γαλήνης μέσα από μια ανατρεπτική αλληγορία, αποκαλύπτοντας με οξυδερκές χιούμορ τη δυσβάσταχτη σημασία της ειλικρίνειας.

Η Πανούκλα

Ένα κοινωνικά αμήχανο νεαρό αγόρι προσπαθεί να αντεπεξέλθει στη σκληρή ιεραρχία μιας κατασκήνωσης πόλο, καθώς το άγχος τον κυριεύει όλο και περισσότερο. Η Πανούκλα, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών, είναι μια ιστορία τρόμου, για την κοινωνικοποίηση των αγοριών μέσα από τους σκληρούς κανόνες της αγέλης. Δείχνει ένα αγόρι στο κατώφλι της κοινωνίας των ενηλίκων, στην οποία μπορεί είτε να βουτήξει μόνος του είτε να τον σπρώξουν. Και μόνο έτσι θα μάθει αν θα κολυμπήσει ή αν θα βυθιστεί.

Το Τελευταίο Ρίσκο

Ο Μάνκο Καπάκ είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του το σκοτεινό παρελθόν του, να πουλήσει το κλαμπ του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύντροφό του. Τα σχέδιά του ανατρέπονται όμως όταν πέφτει θύμα ληστείας από έναν ένοπλο μασκοφόρο. Τα αφεντικά του καρτέλ τον πιέζουν ασφυκτικά, ένας φιλόδοξος νεαρός, που παριστάνει τον νεοφερμένο στην πόλη, δείχνει πρόθυμος να αγοράσει το κλαμπ, και ένα δίδυμο, εμπνευσμένο από τους Μπόνι και Κλάιντ, είναι αποφασισμένο να του αρπάξει ό,τι έχει. ‘Ετσι, ο Μάνκο πρέπει να επιστρατεύσει κάθε κόλπο που έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια, για να βγει ζωντανός από αυτή την ιστορία, μαζί με την αγαπημένη του και όσα χρήματα του έχουν απομείνει.

Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Ράσελ Κρόου μαζί με τους Άαρον Πολ, Νίνα Ντόμπρεβ, Τερέσα Πάλμερ , Ντάνιελ Ζοβάτο και Λουκ Έβανς.

Ο Θάνατος του Robin Hood

Παλεύοντας με το παρελθόν του μετά από μια ζωή γεμάτη έγκλημα και δολοφονίες, ένας μοναχικός άνδρας βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος στα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας, που του προσφέρει μια ευκαιρία για λύτρωση. Αυτές είναι οι τελευταίες ημέρες του παράνομου αλλά θρυλικού Ρομπέν των Δασών.