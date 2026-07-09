Όχι μόνο δεν είναι κωμικός, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια στα βραβεία Emmy για την παρουσίαση, αλλά η Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ είναι η πρώτη γυναίκα μετά το 2011

Την Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ την ξέρεις, αν έχεις δει έστω και κάποια επεισόδια του «Law & Order: SVU». Σε αντίθετη περίπτωση, βέβαια, θα την μάθεις σίγουρα, μιας και το NBC την επέλεξε για να παρουσιάσει την 78η τελετή απονομής των Βραβείων Emmy. Κι αυτή είναι η πρώτη φορά, μετά από 15 χρόνια, που μία γυναίκα μπαίνει στο τιμόνι της παρουσίασης. Η Τζέιν Λιντς ήταν η προηγούμενη, όταν το Fox την επέλεξε το 2011.

Η Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ θα ανέβει λοιπόν στη σκηνή του Peacock Theater στο Λος Άντζελες, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου - μια τελετή που θα μεταδοθεί ζωντανά από το NBC και την πλατφόρμα Peacock.

«Το να φέρνω σημαντικές ιστορίες στο φως ήταν πάντοτε η κινητήρια δύναμη της καριέρας μου. Είναι μεγάλη μου τιμή να παρουσιάσω την 78η τελετή των Emmy, τη χρονιά που το αγαπημένο μου NBC γιορτάζει τα 100 χρόνια του, και να τιμήσω αυτή την εξαιρετική κοινότητα δημιουργών», δήλωσε η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ. «Είτε πρόκειται για ηθοποιούς, σκηνοθέτες, ενδυματολόγους ή σχεδιαστές ήχου, όλοι έχουμε το προνόμιο να συμβάλλουμε στη δημιουργία τηλεόρασης που μας ενώνει. Ανεξάρτητα από το πώς, πού ή πότε παρακολουθούμε, μοιραζόμαστε το ίδιο γέλιο, τα ίδια δάκρυα, την ίδια αγάπη για τις ιστορίες και την ίδια ανυπομονησία για το τι θα συμβεί στη συνέχεια».

Όπως σημειώνει το Variety, η επιλογή της Μαρίσκα Χάργκιτεϊ αποτελεί μία ασυνήθιστη απόφαση από το NBC και την Ακαδημία, καθώς τα τελευταία χρόνια τα Emmy τα παρουσίαζαν κυρίως stand-up κωμικοί, παρουσιαστές βραδινών εκπομπών ή κωμικοί ηθοποιοί. Την τελευταία φορά που το NBC φιλοξένησε τα Emmy, το 2022, παρουσιαστής ήταν ο Κίναν Τόμπσον από το «Saturday Night Live», ενώ το 2018 την παρουσίαση είχαν αναλάβει οι Μάικλ Τσε και Κόλιν Τζοστ. Πέρυσι, για λογαριασμό του CBS, οικοδεσπότης ήταν ο stand-up κωμικός Νέιτ Μπαργκάτζι.

Η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ δεν είναι μόνο η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια των Emmy μετά από 15 χρόνια, αλλά μόλις η τέταρτη στον 21ο αιώνα. Προηγήθηκαν η Έλεν ΝτεΤζένερις (το 2001 και το 2005), η Χάιντι Κλουμ (ως συμπαρουσιάστρια το 2008 μαζί με τους Τομ Μπέργκερον, Χάουι Μάντελ, Τζεφ Προμπστ και Ράιαν Σίκρεστ) και η Τζέιν Λιντς, όπως αναφέραμε παραπάνω.

Η Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ δεν αποτελεί μια τυχαία επιλογή. Έχει κερδίσει το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά για το «Law & Order: SVU», ενώ είχε προταθεί συνολικά οκτώ φορές στην ίδια κατηγορία, συνεχόμενα από το 2004 έως το 2011. Επιπλέον, το 2017 τιμήθηκε με News & Documentary Emmy ως παραγωγός του ντοκιμαντέρ «I Am Evidence», το οποίο απέσπασε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ εκείνης της χρονιάς. Πέρυσι εμφανίστηκε στην τελετή των Emmy στο πλαίσιο αφιερώματος για τα 35 χρόνια του franchise «Law & Order», ενώ έχει απονείμει βραβεία στη διοργάνωση πολλές φορές, μεταξύ αυτών και το 2025.

Εκτός από πρωταγωνίστρια και εκτελεστική παραγωγός, η Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ έχει σκηνοθετήσει και ορισμένα επεισόδια στη σειρά, η οποία θα επιστρέψει το φθινόπωρο με την 28η σεζόν, συμπληρώνοντας τα 600 επεισόδια. Ήδη το 2026 είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ίδια.

Πρόσφατα ολοκλήρωσε το ντεμπούτο της στο Broadway με το μονόλογο «Every Brilliant Thing» στο Hudson Theatre, ενώ το προσωπικό της ντοκιμαντέρ «My Mom Jayne», που εστιάζει στη ζωή και την παρακαταθήκη της μητέρας της, Τζέιν Μάνσφιλντ, έχει ήδη αποσπάσει διακρίσεις και διεκδικεί φέτος υποψηφιότητα για Emmy στην κατηγορία ντοκιμαντέρ.