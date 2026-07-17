Το La La Land επιστρέφει στους κινηματογράφους, 10 χρόνια αργότερα. Μόλις έφτιαξε η μέρα μας

Είμαστε πολύ έτοιμοι να απολαύσουμε ξανά το La La Land, που έφερε ξανά το μιούζικαλ στο προσκήνιο. Από 16 αυγούστου στους κινηματογράφους

Μετά την εμβληματική Αμελί, που επέστρεψε στα θερινά σινεμά 25 χρόνια αργότερα, θα δούμε καταπώς φαίνεται και το La La Land στην μεγάλη οθόνη. Η ταινία με πρωταγωνιστές τους Έμα Στόουν και Ράιαν Γκόσκλινγκ, κυκλοφόρησε δέκα χρόνια πριν, κάνοντας τους θεατές να αγαπήσουν, ξανά, το μιούζικαλ.

Το La La Land απέσπασε έξι βραβεία Όσκαρ, ωστόσο όλοι θα θυμούνται το πιο άβολο σκηνικό εκείνης της βραδιάς, όταν οι δημιουργοί ανέβηκαν να παραλάβουν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ωστόσο είχε γίνει λάθος από τον Γουόρεν Μπίτι. Τελικά, ο μεγάλος νικητής ήταν το Moonlight.

Να σημειωθεί, φυσικά, πως πριν τα Όσκαρ, το La La Land είχε διαγράψει μια εξαιρετική πορεία στις Χρυσές Σφαίρες, κερδίζοντας επτά βραβεία. Επιπλέον, οι κριτικές ήταν διθυραμβικές για το μιούζικαλ, που ξεπέρασε τα 501 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Τώρα, λοιπόν, δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία της, οι θεατές μπορούν να απολαύσουν ξανά αυτή τη διαχρονική ερωτική επιστολή, μια ωδή στην ελπίδα, τη φιλοδοξία και τη μαγεία του να ακολουθεί κανείς τα όνειρά του.

Imdb

Η υπόθεση του La La Land ακολουθεί την Μία και τον Σεμπάστιαν, δύο νέους που κυνηγούν τα όνειρά τους στο Λος Άντζελες. Εκείνη είναι μια επίδοξη ηθοποιός που εργάζεται σε καφετέρια μέσα στα κινηματογραφικά στούντιο, περιμένοντας αυτή τη μία ευκαιρία για να αλλάξει τη ζωή της. Εκείνος, είναι πιανίστας της τζαζ, αποφασισμένος να ανοίξει το δικό του αυθεντικό τζαζ κλαμπ.

Οι δυο τους ερωτεύονται, όμως όσο η καριέρα τους προχωρά, καλούνται να αποφασίσουν αν μπορούν να διατηρήσουν τη σχέση τους χωρίς να εγκαταλείψουν τα προσωπικά τους όνειρα.

Το La La Land κατάφερε να φέρει την παλιά αίγλη των μιούζικαλ στο προσκήνιο και να αποδείξει πως το είδος μπορεί να γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία.