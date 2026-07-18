Άγνωστες ηχογραφήσεις του Ντέιβιντ Μπόουι βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας

Δέκα ανέκδοτα τραγούδια του Ντέιβιντ Μπόουι από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του θα κυκλοφορήσουν σε νέα συλλογή τον Σεπτέμβριο.

Μια ξεχωριστή μουσική ανακάλυψη περιμένει τους φίλους του Ντέιβιντ Μπόουι, καθώς δέκα ανέκδοτες ηχογραφήσεις από τα πρώτα βήματα της καριέρας του πρόκειται να κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά, έπειτα από έξι δεκαετίες μετά την ηχογράφησή τους. Πρόκειται για τραγούδια που καταγράφηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1960, όταν ο θρυλικός Βρετανός καλλιτέχνης δεν είχε ακόμη υιοθετήσει το όνομα με το οποίο έμελλε να γίνει παγκοσμίως γνωστός και εμφανιζόταν ως Ντέιβι Τζόουνς.

Οι ηχογραφήσεις θα περιλαμβάνονται στη συλλογή «David Bowie: The Shel Talmy Recordings», η οποία παρουσιάζεται ως η πιο ολοκληρωμένη συγκέντρωση υλικού από τη συνεργασία του νεαρού τότε μουσικού με τον παραγωγό Σελ Τάλμι. Η έκδοση φιλοδοξεί να φωτίσει μια σχετικά άγνωστη περίοδο της καλλιτεχνικής διαδρομής του Μπόουι, πριν ακόμη καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης μουσικής.

Ανάμεσα στα τραγούδια που θα γίνουν διαθέσιμα για πρώτη φορά στο κοινό βρίσκονται τα «I Want Your Love», «Cupid», «Leave Her to Me», «You Gotta Tell Her», «Certain Woman», «Today», «I Live in Dreams» και «I Do Believe I Love You». Το τραγούδι «I Want Your Love» έχει ήδη κυκλοφορήσει στις ψηφιακές πλατφόρμες ως προπομπός της συλλογής, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου.

Παρότι αρκετές ηχογραφήσεις από εκείνη την εποχή παρέμεναν άγνωστες, ορισμένα τραγούδια είχαν δει το φως της δημοσιότητας τα προηγούμενα χρόνια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα «Can't Help Thinking About Me» και «Do Anything You Say», τα οποία είχαν επιτρέψει στους θαυμαστές του καλλιτέχνη να πάρουν μια πρώτη γεύση από το πρώιμο δημιουργικό του ύφος.

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει ακόμη τα τραγούδια «You've Got A Habit Of Leaving» και «Baby Loves That Way», συνθέτοντας ένα ευρύτερο μουσικό πορτρέτο του νεαρού Μπόουι σε μια περίοδο κατά την οποία αναζητούσε ακόμη τη δική του καλλιτεχνική ταυτότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή κορυφαίων μουσικών της βρετανικής σκηνής στις συγκεκριμένες ηχογραφήσεις. Στην κιθάρα ακούγεται ο Τζίμι Πέιτζ, ο οποίος λίγα χρόνια αργότερα θα ίδρυε το ιστορικό συγκρότημα Led Zeppelin, ενώ στο πιάνο συμμετέχει ο Νίκι Χόπκινς, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς συνεδρίας της εποχής, γνωστός για τις συνεργασίες του με τους Beatles, τους The Who και τους Rolling Stones.

Στα συνοδευτικά κείμενα της έκδοσης, ο ιστορικός της μουσικής Άλεκ Παλάο χαρακτηρίζει τον Ντέιβιντ Μπόουι ως έναν καλλιτέχνη που διαρκώς ανανεωνόταν, επισημαίνοντας ότι κάθε δημιουργική περίοδος της καριέρας του αποκάλυπτε ένα διαφορετικό πρόσωπο.

Όπως σημειώνει, η πορεία του Μπόουι μπορεί να διαβαστεί σαν ένα βιβλίο γεμάτο διαφορετικά κεφάλαια, όπου κάθε νέα σελίδα επιφυλάσσει μια απρόσμενη καλλιτεχνική μεταμόρφωση. Υπογραμμίζει επίσης ότι οι συγκεκριμένες ηχογραφήσεις αποτελούν ένα θεμελιώδες κομμάτι της μουσικής του διαδρομής και αξίζουν να αντιμετωπίζονται ως ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας του.

Η συνεργασία του Μπόουι με τον παραγωγό Σελ Τάλμι ξεκίνησε στα τέλη του 1964. Ο Τάλμι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2024, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της βρετανικής δισκογραφίας της δεκαετίας του 1960, έχοντας συνδέσει το όνομά του με επιτυχίες όπως το «You Really Got Me» των Kinks και το «My Generation» των The Who.

Οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν στην περίφημη Denmark Street του Λονδίνου, τον δρόμο που εκείνη την εποχή αποτελούσε το κέντρο της βρετανικής μουσικής βιομηχανίας. Εκεί συγκεντρώνονταν συνθέτες, παραγωγοί, εκδότες και ανερχόμενοι μουσικοί, με στόχο να προωθήσουν τις δημιουργίες τους στις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες.

Ο Τάλμι υπέγραψε αρχικά συμβόλαιο με τον Μπόουι και το συγκρότημα Manish Boys, ωστόσο λίγο αργότερα ο νεαρός καλλιτέχνης δημιούργησε το νέο του συγκρότημα, τους Davie Jones & The Lower Third. Οι περισσότερες ηχογραφήσεις της νέας συλλογής προέρχονται είτε από εκείνη την περίοδο είτε από προσωπικά ντέμο που ηχογράφησε ο ίδιος.

Έναν χρόνο μετά τις συγκεκριμένες ηχογραφήσεις, ο Ντέιβι Τζόουνς αποφάσισε να αλλάξει το καλλιτεχνικό του όνομα σε Ντέιβιντ Μπόουι, προκειμένου να αποφύγει τη σύγχυση με τον Ντέιβι Τζόουνς του δημοφιλούς συγκροτήματος The Monkees.

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1969 με το εμβληματικό «Space Oddity», το οποίο αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο εμπορικό του επίτευγμα. Λίγα χρόνια αργότερα δημιούργησε τον θρυλικό χαρακτήρα Ζίγκι Στάρνταστ, αλλάζοντας για ακόμη μία φορά τα δεδομένα στη ροκ μουσική και εδραιώνοντας τη φήμη του ως ενός από τους πιο καινοτόμους και επιδραστικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Η κυκλοφορία των ανέκδοτων αυτών ηχογραφήσεων δίνει πλέον στους θαυμαστές και στους ερευνητές της μουσικής την ευκαιρία να ανακαλύψουν μια λιγότερο γνωστή αλλά ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της δημιουργικής πορείας του Ντέιβιντ Μπόουι, φωτίζοντας τα πρώτα βήματα ενός καλλιτέχνη που έμελλε να αλλάξει την ιστορία της σύγχρονης μουσικής.