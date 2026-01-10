Ντέιβιντ Μπόουι: Ανακαινίζεται το σπίτι όπου μεγάλωσε - Μέσα στο 2027 ξεκινούν οι επισκέψεις για το κοινό

Το σπίτι των παιδικών χρόνων του Ντέιβιντ Μπόουι στο Bromley θα ανακαινιστεί σύμφωνα με τη διακόσμηση που είχε τη δεκαετία του ’60.

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της πρώιμης ζωής του Ντέιβιντ Μπόουι ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κοινό για πρώτη φορά ως δημόσιο πολιτιστικό χώρο. Το σπίτι στην οδό 4 Plaistow Grove, στο Bromley του Nότιου Λονδίνου, όπου ο Μπόουι έζησε από τα οκτώ έως τα είκοσί του χρόνια, αγοράστηκε και πρόκειται να ανακαινιστεί από τον οργανισμό Heritage of London Trust, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 2027.

Η κατοικία, μια τυπική αγγλική «two-up, two-down» κατοικία εργατών του σιδηροδρόμου, δεν αποτελεί απλώς ένα μέρος όπου ο αστέρας μεγάλωσε, αλλά είναι και το προσωπικό εργαστήριο δημιουργίας που βοήθησε στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Trust, που έγινε ανήμερα των 79ων γενεθλίων του και λίγο πριν τη συμπλήρωση 10 ετών από τον θάνατό του (10 Ιανουαρίου), το σπίτι θα αποκατασταθεί στην πρωτότυπη εμφάνισή του των αρχών της δεκαετίας του 1960, με έμφαση στο μικρό υπνοδωμάτιο του Μπόουι, όπου ο ίδιος έχει πει ότι περνούσε «πολύ χρόνο» διαβάζοντας, ακούγοντας δίσκους και οραματίζοντας το μέλλον του.

getty images

Ο επιμελητής Τζέφρι Μαρς, γνωστός από τη συμμετοχή του στην παγκόσμια έκθεση David Bowie Is του μουσείου Victoria and Albert, συνεργάζεται με το Trust και θα καθοδηγήσει την αναστήλωση με βάση άγνωστα έως τώρα αρχειακά στοιχεία και μαρτυρίες φίλων του Μπόουι.

«Ήταν σε αυτό το μικρό σπίτι, και ειδικά στο μικροσκοπικό υπνοδωμάτιό του, που ο Μπόουι εξελίχθηκε από έναν συνηθισμένο μαθητή των προαστίων σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτέχνη», ανέφερε σε δήλωσή του.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Jones Day με επιχορήγηση ύψους περίπου 500.000 λιρών και από τα έσοδα της δημόσιας εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων που ξεκινά αυτόν τον μήνα. Οι διοργανωτές σκοπεύουν να μετατρέψουν το χώρο όχι μόνο σε μουσείο αλλά και σε ζωντανό κέντρο δημιουργικότητας, εμπνευσμένο από το πνεύμα του Beckenham Arts Lab του 1969 — ενός καλλιτεχνικού εργαστηρίου που ο ίδιος ο Μπόουι είχε βοηθήσει να ξεκινήσει και που προσέφερε ευκαιρίες έκφρασης σε νέους. Μέσα από τα προγράμματα Proud Places και Proud Prospects του Trust, το σπίτι θα φιλοξενεί εκπαιδευτικά εργαστήρια και δραστηριότητες που θα ενισχύουν δεξιότητες όπως η αυτοπεποίθηση και η επικοινωνία στις τέχνες για νέους επισκέπτες.

Σημειωτέον ότι η ανακοίνωση του έργου έλαβε χώρα στις 8 Ιανουαρίου 2026, ημέρα που θα συμπληρώνονταν τα 79α γενέθλια του Μπόουι, ο οποίος απεβίωσε το 2016 μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η επιλογή της ημερομηνίας επιβεβαιώνει την πρόθεση των διοργανωτών να τιμήσουν την κληρονομιά του καλλιτέχνη και να καταστήσουν το χώρο σύμβολο έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Το παιδικό σπίτι του Μπόουι βρίσκεται κοντά στο ιστορικό Bowie bandstand, όπου ο νεαρός μουσικός έδωσε συναυλία το 1969 και το οποίο επίσης ανακαινίστηκε πρόσφατα από το Bromley Council σε συνεργασία με το Trust. Ο χώρος αυτός, σαν μια μικρή αλλά σημαντική παντοτινή εικόνα της εξέλιξης ενός ταλαντούχου νεαρού σε παγκόσμια μουσική φιγούρα, πλέον θα ανοίξει τις πόρτες του για να μοιραστεί με τους θαυμαστές και τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο την ιστορία και την έμπνευση που γέννησε μία από τις πιο πρωτοποριακές καλλιτεχνικές φωνές του 20ου αιώνα.