"Οδύσσεια": Το πρωτότυπο μουσικό σύμπαν του Λούντβιχ Γκέρανσον "γεννήθηκε" από τον χαλκό

Ο Λούντβιχ Γκέρανσον χρησιμοποίησε αρχαία όργανα και χάλκινα γκονγκ για χάρη της νέας ταινίας "Οδύσσεια" του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν δεν φιλοδοξεί μόνο να αναβιώσει έναν από τα σημαντικότερα έπη, αλλά και να δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική αισθητική εμπειρία. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια παίζει η μουσική του βραβευμένου συνθέτη Λούντβιχ Γκέρανσον, ο οποίος επέλεξε να αφήσει πίσω τις παραδοσιακές κινηματογραφικές φόρμες και να δημιουργήσει έναν ήχο που συνδέει την αρχαιότητα με το διαχρονικό.

Η συνεργασία του Γκέρανσον με τον Νόλαν συνεχίζεται για τρίτη φορά, μετά τις ταινίες «Tenet» και «Oppenheimer», όμως η μουσική προσέγγιση της «Οδύσσειας» αποτέλεσε μια εντελώς νέα πρόκληση για τον συνθέτη. Σε αντίθεση με προηγούμενες δουλειές του, όπου είχε χρησιμοποιήσει μεγάλες ορχηστρικές συνθέσεις, ηλεκτρονικούς ήχους και σύγχρονα μουσικά στοιχεία, αυτή τη φορά κλήθηκε να δημιουργήσει ένα ηχητικό τοπίο εμπνευσμένο από την Εποχή του Χαλκού.

Η βασική οδηγία του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν ξεκάθαρη: να μην χρησιμοποιηθεί παραδοσιακή ορχήστρα για το μουσικό σκορ. Ο σκηνοθέτης ήθελε η ταινία να ξεφύγει από τη γνωστή εικόνα που έχουν δημιουργήσει προηγούμενες κινηματογραφικές παραγωγές για την αρχαία Ελλάδα.

Ο Νόλαν εξήγησε ότι στόχος της παραγωγής ήταν να δημιουργηθεί ένας κόσμος που θα μοιάζει αναγνωρίσιμος στο κοινό, χωρίς όμως να θυμίζει τις κλασικές κινηματογραφικές απεικονίσεις της αρχαιότητας. «Τι μπορούμε να κάνουμε που να είναι πιο διαχρονικό;» ήταν το ερώτημα που τέθηκε κατά τη δημιουργική διαδικασία.

Με την ιστορία να τοποθετείται στην Εποχή του Χαλκού, ο σκηνοθέτης πρότεινε στον συνθέτη να χρησιμοποιήσει τον χαλκό ως βασικό θεματικό στοιχείο της μουσικής. Ο Γκέρανσον νοίκιασε 35 χάλκινα γκονγκ διαφορετικών μεγεθών και ξεκίνησε πειραματισμούς για να ανακαλύψει νέες ηχητικές δυνατότητες. Δεν περιορίστηκε όμως στη συμβατική χρήση τους. Χρησιμοποίησε τα γκονγκ με ανορθόδοξους τρόπους, χτυπώντας τοίχους, μεταλλικές επιφάνειες, κιγκλιδώματα, ακόμη και αντικείμενα από παλιοσίδερα ή εξαρτήματα κλιματιστικών.

Ο στόχος δεν ήταν να δημιουργήσει απλώς έναν «αρχαίο» ήχο, αλλά μια αίσθηση πρωτόγονης δύναμης και μυστηρίου που θα ταιριάζει στο ταξίδι του Οδυσσέα. Στη μουσική επένδυση χρησιμοποιήθηκαν επίσης αρχαία ελληνικά όργανα, όπως η λύρα και ο αυλός, στοιχεία που έδωσαν μια πιο αυθεντική σύνδεση με τον κόσμο του ομηρικού έπους.

Παράλληλα, ο συνθέτης ενσωμάτωσε φωνητικά μέρη στη μουσική, τα οποία, όπως ανέφερε, βοηθούν στη δημιουργία πιο έντονων συναισθηματικών μεταβάσεων και ενισχύουν τη δραματουργία της ιστορίας.

Ένα μουσικό ταξίδι πέρα από τον χρόνο

Η μουσική της ταινίας περιλαμβάνει επίσης το πρωτότυπο τραγούδι «When I’m Home», το οποίο γράφτηκε από τον Τζέιμς Μπλέικ, τον Τράβις Σκοτ, τον Λούντβιχ Γκέρανσον και τον ίδιο τον Κρίστοφερ Νόλαν. Η επιλογή διαφορετικών καλλιτεχνικών επιρροών αντικατοπτρίζει και τη συνολική προσέγγιση της ταινίας: μια προσπάθεια να συνδεθεί ο αρχαίος κόσμος με τη σύγχρονη κινηματογραφική γλώσσα.

Η μουσική του Λούντβιχ Γκέρανσον φαίνεται πως αποτελεί έναν από τους πιο φιλόδοξους πειραματισμούς της παραγωγής. Αντί να αναπαράγει μια γνώριμη εικόνα της αρχαίας Ελλάδας, δημιουργεί έναν ήχο που μοιάζει αρχέγονος, μυστηριώδης και ταυτόχρονα σύγχρονος.

Με χάλκινα γκονγκ, αρχαία ελληνικά όργανα, φωνές και απρόσμενες μεταλλικές ηχητικές πηγές, η «Οδύσσεια» επιχειρεί να μετατρέψει το ταξίδι του Οδυσσέα όχι μόνο σε μια κινηματογραφική περιπέτεια, αλλά και σε μια μοναδική ακουστική εμπειρία που γεφυρώνει χιλιάδες χρόνια ιστορίας.