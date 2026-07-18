Ελπήνωρ: Πώς ένας ξεχασμένος σύντροφος του Οδυσσέα ενέπνευσε τη σύγχρονη λογοτεχνία

Ως δευτερεύων χαρακτήρας στο ομηρικό έργο, ο Ελπήνωρ είναι όλα όσα δεν είναι ο Οδυσσέας: μέθυσος, ξεχασιάρης και πεθαίνει κατά λάθος.

Στην Οδύσσεια, όπως είναι αναμενόμενο, την παράσταση κλέβει πάντα ο Οδυσσέας. Άλλωστε, θα ήταν παράλογο να συνέβαινε το αντίθετο, να έμπαινε δηλαδή ο πρωταγωνιστής σε δεύτερη μοίρα. Κάπου εκεί όμως, μέσα στους στίχους και τα πρόσωπα που παρελαύνουν, υπάρχει και ο Ελπήνωρ, ένα όνομα που λογικά δεν το θυμόμαστε από τα σχολικά χρόνια.

Ποιος είναι ο χαρακτήρας που μέθυσε και σκοτώθηκε

Πολύ πριν το «Life fast, die young», οι σύντροφοι του Οδυσσέα στο έργο ενσαρκώνουν αυτό ακριβώς. Στο ίδιο πλαίσιο, βρέθηκε και ο Ελπήνωρ, ένας από τους πολλούς συντρόφους του ήρωα που είναι το ακριβώς αντίθετό του. Σύμφωνα με την ομηρική διήγηση, ο Ελπήνωρ δεν ήταν ιδιαίτερα ευφυής ούτε δυνατός αλλά κατάφερνε πάντα να επιβιώνει. Όταν ο Οδυσσέας έφτασε στο νησί της Κίρκης, η μάγισσα τους έκανε όλους γουρούνια. Όταν τους επανέφερε στην ανθρώπινη μορφή τους, αποφάσισαν να φύγουν και έστησαν ένα γλέντι.

Ο Ελπήνωρ μέθυσε και αποκοιμήθηκε στη στέγη του παλατιού της Κίρκης. Κατά την αναχώρηση, οι σύντροφοι του τον αναζητούσαν και φώναζαν το όνομά του. Εκείνος ξύπνησε αλλά είχε ξεχάσει πού βρισκόταν και κάνοντας ένα βήμα, έπεσε στο κενό και σκοτώθηκε. Όχι και πολύ ηρωικός θάνατος.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr