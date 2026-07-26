Στην πραγματικότητα, βέβαια, η Πάμελα Άντερσον θα έλεγε «όχι», ακόμα κι αν της έκαναν πρόταση για το επερχόμενο reboot

Η Πάμελα Άντερσον, στο μυαλό όλων, είναι καθολικά συνδεδεμένη με το Baywatch. Η ηθοποιός έγινε, άλλωστε, ευρέως γνωστή από τον ρόλο της C.J. Parker στη δραματική σειρά, που συστήθηκε στο κοινό το 1989. Καταπώς φαίνεται όμως, δεν θα την δούμε στο reboot που ετοιμάζει η Fox, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τον Ιανουάριο του 2027.

Η ηθοποιός όχι μόνο δεν θέλει, αλλά όπως αποκάλυψε, καμία πρόταση δεν της έχει γίνει. Όπως χαρακτηριστικά είπε στο Deadline: «Κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν γνωρίζω πολλά γι’ αυτό. Είχαν κάποια στιγμή συζητήσεις με τους γιους μου σχετικά με την παραγωγή, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται δεν υπήρξε συμφωνία. Δεν είμαι σίγουρη τι ακριβώς συνέβη, πάντως τους εύχομαι κάθε επιτυχία».

Η Πάμελα Άντερσον θυμάται πάντως με νοσταλγία εκείνα τα χρόνια. «Ήταν μια υπέροχη δουλειά. Λάτρευα να πηγαίνω στην παραλία για γυρίσματα. Εκείνη την εποχή έμαθα πολλά και απέκτησα παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Όλα όσα έχω κάνει με οδήγησαν στο σημείο όπου βρίσκομαι σήμερα, και αυτό είναι πραγματικά ευλογία. Όμως δεν έχω καμία πρόθεση να επιστρέψω στο Baywatch».

Στο γιατί δεν ενδιαφέρεται να φορέσει ξανά τη στολή της ναυαγοσώστριας, η Πάμελα Άντερσον εξήγησε πως προτιμά κάτι διαφορετικό. «Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσω να ανακαλύπτω τι άλλο υπάρχει εκεί έξω. Αναγνωρίζω ότι αυτή την περίοδο υπάρχουν πολλές εξαιρετικές τηλεοπτικές παραγωγές, αλλά εγώ το έχω κάνει ήδη αυτό. Τώρα είναι η στιγμή να πειραματιστώ με διαφορετικούς χαρακτήρες», και πρόσθεσε:

«Δεν θέλω απλώς να γεμίσω τον χρόνο μου μέχρι το τέλος της χρονιάς. Έχω επιλογές και σκέφτομαι διάφορα πράγματα, μεταξύ αυτών και να επιστρέψω στο θέατρο. Θέλω να κάνω πραγματικά τολμηρές επιλογές. Θέλω να εκπλήξω τον κόσμο. Θέλω να εκπλήξω τον εαυτό μου. Γι’ αυτό προσπαθώ να κάνω πράγματα που δεν έχω κάνει στο παρελθόν».

Υπενθυμίζεται πως η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνίστησε πρόσφατα στις ταινίες The Naked Gun και The Last Showgirl, με τη δεύτερη να της χαρίζει υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική ταινία.

Όσον αφορά το reboot του Baywatch, η επίσημη σύνοψη λέει πως οι γεμάτες αδρεναλίνη διασώσεις και οι περίπλοκες σχέσεις, θα βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο. Απλά με διαφορετικό καστ και νέες προκλήσεις.