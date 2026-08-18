Καθρέφτης: Διαβάσαμε το βιβλίο που σε φέρνει αντιμέτωπο με άβολες αλήθειες

Γιατί στην πραγματικότητα, η αλήθεια δεν έχει φίλτρα και μόνο όποιος μπορεί να έρθει αντιμέτωπος μαζί της, μπορεί να κατανοήσει απόλυτα το βιβλίο

Μου αρέσουν τα βιβλία που έχουν κοφτερή γλώσσα, μεστό λόγο και χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις για να προκαλέσουν εντυπώσεις και να γεμίσουν σελίδες. Τα βιβλία που σε προβληματίζουν, σε ξεγυμνώνουν και σε βγάζουν από το comfort zone σου. Ένα τέτοιο είναι και ο «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Αν πλησιάζουν οι διακοπές και δεν θέλεις να διαβάσεις ένα ακόμη μυθιστόρημα, τότε σου εξήγω ευθύς αμέσως γιατί ο Καθρέφτης πρέπει να μπει στη βαλίτσα σου.

Ο Χάρης Πολίτης έγραψε τον Καθρέφτη σε 28 μήνες. Ξημερώματα, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, σε στιγμές απογοήτευσης, διαύγειας ή θυμού, οι λέξεις έβγαιναν αβίαστες. «Αυτό το βιβλίο ξεγυμνώνει τον άνθρωπο. Όχι τον ιδανικό άνθρωπο που παρουσιάζει η κοινωνία, αλλά αυτόν που πραγματικά υπάρχει: τον ζηλιάρη, τον αχάριστο, τον κοντόφθαλμο, τον βολεμένο, τον αδύναμο που παριστάνει τον δυνατό, και τον δυνατό που φοβάται τη δύναμή του», εξηγεί ο ίδιος στον πρόλογο.

Ο Καθρέφτης σε φέρνει αντιμέτωπο με τον ίδιο σου τον εαυτό

Αν κάτι κάνει πολύ καλά ο Καθρέφτης, αυτό είναι να σε φέρει αντιμέτωπο με τις βαθύτερες σκέψεις σου, εκείνες που φοβάσαι να πεις δυνατά. Δεν χαϊδεύει συνειδήσεις, ούτε προσφέρει ενέσεις παρηγοριάς - το αντίθετο.

Στα 139 κεφάλαια, τα οποία πραγματεύονται ζητήματα όπως η δύναμη, η φιλοδοξία, η πειθαρχία, η ζήλια, η απώλεια, η εξουσία και οι ανθρώπινες σχέσεις, θα βρεις κάπου ένα κομμάτι σου. Από τις πρώτες σελίδες γίνεται σαφές, άλλωστε, πως ο «Καθρέφτης» σε καλεί να αντικρίσεις “εσένα” και την πραγματικότητα χωρίς εξιδανικεύσεις - όπως ακριβώς κάνει ένας καθρέφτης.

«Μη χάνεις χρόνο με αφέλειες και ρομαντισμούς. Κατέβα από το συννεφάκι. Στη ζωή θα προδώσεις και θα προδοθείς. Όλοι το κάνουν. Κανείς δεν είναι άγιος όταν πιεστεί, φοβηθεί, ζηλέψει, απειληθεί ή απλώς βολεύεται. Η προδοσία είναι ανθρώπινη αδυναμία μεταμφιεσμένη σε λάθος στιγμή ή παρεξήγηση».

Ο Χάρης Πολίτης σε βάζει σε αυτή τη θέση να κάνεις αυτοκριτική και να προβληματιστείς, γιατί όπως σημειώνει, «οι καθρέφτες δεν είναι ποτέ ευγενικοί». Σου επιτρέπει, επίσης, να επιστρέψεις στις σελίδες του, όταν θα θέλεις να κάνεις ένα reminder στον εαυτό σου. Άλλωστε είναι ένα βιβλίο που το ανοίγεις σε όποιο κεφάλαιο θέλεις εσύ.

Ο «Καθρέφτης» δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με αφηγηματική πολυπλοκότητα ή λογοτεχνικές εικόνες. Η αξία του βρίσκεται περισσότερο στη σαφήνεια και στην πρόκληση του διαλόγου. Δεν είναι βιβλίο που θα συγκινήσει μέσω ιστοριών - είναι ένα βιβλίο που επιδιώκει τη σκέψη ή, γιατί όχι, και τη διαφωνία. Γιατί «η αλήθεια δεν είναι για όλους και πρέπει να αντέχεις να κοιταχτείς χωρίς φίλτρα».