Η Έμα Στόουν πήρε τον ρόλο στο "Crazy, Stupid, Love", γιατί ήταν η μόνη που δεν “παγωσε” μπροστά στον Ράιαν Γκόσκλινγκ

Το περιστατικό που έκανε την Έμα Στόουν να πάρει απευθείας τον ρόλο, χωρίς καμία δεύτερη σκέψη

Όλοι έχουμε δει το Crazy, Stupid, Love. Παραπάνω από μία φορές συγκεκριμένα. Η χημεία ανάμεσα στην Έμα Στόουν και τον Ράιαν Γκόσλινγκ ήταν αυτή που έκανε την ταινία απολαυστική και, δικαιολογημένα, επιτυχημένη. Θα την βρεις στο Netflix, επίσης, αν θέλεις να περάσεις το Σαββατοκύριακο με μία καλή rom-com.

Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που το Crazy, Stupid, Love κυκλοφόρησε στις αίθουσες και οι σκηνοθέτες Γκλεν Φικάρα και Τζον Ρέκουα μίλησαν στο People και, μεταξύ άλλων, έκαναν μια αποκάλυψη για την Έμα Στόουν.

Θυμήθηκαν, για την ακρίβεια, το πώς η ηθοποιός ξεχώρισε -εύκολα- ανάμεσα στις υπόλοιπες υποψήφιες για τον ρόλο της Χάνα Γουίβερ. «Με την Έμα ήταν πολύ δύσκολο ακόμη και να καταφέρουμε να την καλέσουμε σε οντισιόν. Ζούσε τότε στη Νέα Υόρκη και δεν ξέρω αν ήταν απασχολημένη ή οτιδήποτε άλλο. Τελικά όμως καταφέραμε να την πείσουμε να διαβάσει τον ρόλο και ήταν εκπληκτική», θυμάται ο Φικάρα και συνέχισε:

«Στη συνέχεια έκανε δοκιμαστικό μαζί με τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Εκείνη την ημέρα είχαμε πολλές ηθοποιούς να διαβάζουν σκηνές μαζί του και αρκετές ήταν πραγματικά πολύ καλές. Όμως, μόλις ο Ράιαν έμπαινε στο δωμάτιο, κάπως έχαναν την αυτοπεποίθησή τους», εξηγεί, σημειώνοντας πως δεν προσπαθούσε να κάνει κάτι ιδιαίτερο, απλώς ήταν ο εαυτός του.

«Τότε μπήκε η Έμα. Ο Ράιαν είπε μια ατάκα, αλλά την μπέρδεψε. Διάβαζε μαζί της εκτός κάδρου και έκανε λάθος στα λόγια του. Η Έμα, χωρίς να χάσει ούτε στιγμή, του είπε: “Τα πας περίφημα. Σκίζεις!”. Του απάντησε αμέσως με χιούμορ και τον πείραξε επιτόπου. Και όλοι μας κοιταχτήκαμε και είπαμε: "Εντάξει, αυτή είναι." Θέλαμε απεγνωσμένα να συνεργαστούμε μαζί της. Ακόμα και στα πιο μικρά πράγματα που έκανε, ήταν τόσο χαρισματική».

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Η χημεία ανάμεσά τους ήταν, πάντως, το κάτι άλλο. Ο Φικάρα εξήγησε στο People πως ήταν από τα πιο δυνατά στοιχεία της ταινίας. Μία από τις σκηνές που επιβεβαιώνει αυτή τη χημεία, είναι όταν οι δύο χαρακτήρες σχεδιάζουν να περάσουν μια παθιασμένη βραδιά μαζί, αλλά τελικά καταλήγουν να συζητούν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι και να γνωρίζονται καλύτερα.

«Θα έλεγα ότι η σκηνή όπου ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Έμα Στόουν ερωτεύονται, είχε σε μεγάλο βαθμό αυτοσχεδιασμό. Νομίζω ότι μόνο εγώ και ο Τζον καταλαβαίναμε πραγματικά τι προσπαθούσαμε να κάνουμε. Απλώς αφήσαμε τις κάμερες να γράφουν για ώρες και τους αφήσαμε να αυτοσχεδιάζουν».

Πολλές από τις ατάκες εκείνης της σκηνής προέκυψαν από πράγματα που έκαναν οι δύο ηθοποιοί στα διαλείμματα των γυρισμάτων. «Έβλεπαν βίντεο στο YouTube και μετά η Έμα έκανε μιμήσεις. Κι εμείς της λέγαμε συνέχεια: "Κάνε αυτό που έκανες τις προάλλες. Κάν’ το ξανά." Το συνεργείο και οι υπόλοιποι ηθοποιοί πίστευαν ότι είχαμε χάσει το μυαλό μας», είπε ο Ρέκουα και συνέχισε:

«Όλοι έλεγαν: "Δεν έχουμε ιδέα τι κάνετε." Εμείς όμως απλώς προσπαθούσαμε να τους κάνουμε να είναι ο Ράιαν και η Έμα, όχι οι χαρακτήρες τους, ώστε να χαλαρώσουν λίγο. Όταν μπήκαμε στο μοντάζ και είδαμε την πρώτη εκδοχή της σκηνής, ήταν σχεδόν ακριβώς αυτή που υπάρχει στην ταινία. Δεν χρειάστηκε ουσιαστικά να αλλάξουμε τίποτα».