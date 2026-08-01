Practical Magic: Δεν αποθεώθηκε η ταινία από τους κριτικούς, επειδή το 98% ήταν άντρες;

Η Ντενίζ Ντι Νόβι, η παραγωγός της ταινίας Practical Magic, αυτό πιστεύει τουλάχιστον

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από τότε που κυκλοφόρησε το Practical Magic και πλέον θεωρείται μία από τις πιο αγαπημένες cult ταινίες της εποχής εκείνης. Γυρνώντας πίσω τον χρόνο, όμως, η ταινία δεν γνώρισε την επιτυχία όταν βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες - αντιθέτως, η υποδοχή από τους κριτικούς μόνο θερμή δεν ήταν.

Όπως εξηγεί η παραγωγός Ντενίζ Ντι Νόβι, οι πιθανότητες δεν ήταν εξαρχής με το μέρος της ταινίας. Παρ΄όλα αυτά, πίστευε πολύ στην ιστορία της, ούσα θαυμάστρια της Άλις Χόφμαν. Το Practical Magic βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημά της, το οποίο αφηγείται ουσιαστικά μια αδελφική σχέση. Για τη Ντι Νόβι, αυτό το θέμα ήταν που την άγγιξε βαθιά.

«Ήμουν θαυμάστρια της Άλις Χόφμαν εδώ και πολλά χρόνια. Γράφει σχεδόν ένα βιβλίο τον χρόνο, τα περισσότερα γίνονται best seller στους New York Times και όλα έχουν στον πυρήνα τους στοιχεία μαγικού ρεαλισμού. Ήμουν πάντα μεγάλη θαυμάστριά της», εξηγεί η ίδια στο People.

«Όταν διάβασα τα πρώτα δοκίμια αυτού του βιβλίου, με άγγιξε βαθιά, κυρίως λόγω της ιστορίας για τη σχέση των δύο αδελφών. Έχω κι εγώ αδελφή, ενώ είχα ήδη κάνει την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά του Little Women, που επίσης περιστρέφεται γύρω από την αδελφική αγάπη. Είναι ένα θέμα που πάντα με συγκινεί, γι’αυτό και λάτρεψα το βιβλίο».

Η Ντι Νόβι θυμάται ότι η Warner Bros. αντιλήφθηκε αμέσως τις προοπτικές της ιστορίας. «Νομίζω πως ήταν ξεκάθαρο στη Warner Bros. ότι επρόκειτο για μια ταινία με εξαιρετικές δυνατότητες διανομής, έχοντας δύο μεγάλες πρωταγωνίστριες, τη Νικόλ Κίντμαν και τη Σάντρα Μπούλοκ. Έτσι ξεκίνησε η ανάπτυξη του σεναρίου».

Παραδέχεται, βέβαια, πως εκείνη την εποχή κάτι τέτοιο ήταν ασυνήθιστο. «Ήταν μια περίοδος όπου οι γυναικείοι χαρακτήρες συνήθως περιορίζονταν στον ρόλο της συζύγου ή της φίλης. Ήταν πολύ δύσκολο να εγκριθεί μια ταινία με μία γυναίκα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, πόσο μάλλον μια ταινία σχεδόν αποκλειστικά με γυναίκες. Γι’ αυτό και η υποδοχή ήταν αρκετά δύσκολη» και πρόσθεσε:

«Εκείνη την εποχή το 98% των κινηματογραφικών κριτικών ήταν άνδρες, οι οποίοι δεν συνδέθηκαν πραγματικά με την ταινία. Έτσι, δεν πήρε ιδιαίτερα καλές κριτικές».

Η παραγωγός σημειώνει επίσης ότι η ταινία παρουσίαζε έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις και συνεχείς αλλαγές ύφους, κάτι που επίσης θεωρούνταν ασυνήθιστο για τα δεδομένα της εποχής. «Νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει πολύ σήμερα. Το κοινό είναι πλέον πιο ώριμο κινηματογραφικά και θέλει οι ταινίες να εξερευνούν ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων», εξηγεί.

«Αυτό που συνέβη, όμως, ήταν ότι με το πέρασμα των χρόνων -και ιδιαίτερα μετά την έλευση των υπηρεσιών streaming- η ταινία εξελίχθηκε σε ένα πραγματικά μεγάλο cult φαινόμενο».

Η ίδια αποδίδει, επίσης, σημαντικό μέρος αυτής της αναβίωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok και το Instagram, όπου οι θαυμαστές μοιράζονται συνεχώς αγαπημένες σκηνές της ταινίας. «Τα τελευταία δέκα με δεκαπέντε χρόνια ήταν πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπεις πόσο παθιασμένο έγινε το κοινό της ταινίας», λέει.

«Ακόμη και η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν άρχισαν να το αντιλαμβάνονται στα κόκκινα χαλιά και στις δημόσιες εμφανίσεις τους, όπου οι θαυμαστές τις ρωτούσαν συνεχώς: "Πότε θα γυρίσετε το Practical Magic 2;" Η ταινία απέκτησε κυριολεκτικά δική της ζωή».

Και όσο το ενδιαφέρον μεγάλωνε, τόσο η Ντι Νόβι ένιωθε πως η κατάλληλη στιγμή για ένα σίκουελ είχε έρθει. «Πριν από περίπου τρία χρόνια, σχεδόν όλοι μας είπαμε ταυτόχρονα: "Ήρθε η ώρα να δώσουμε στους θαυμαστές αυτό που ζητούν και να γυρίσουμε τη συνέχεια”.

»Έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό πολιτισμικό φαινόμενο. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και βαθιά συγκινητικό για όλους εμάς που δουλέψαμε τόσο σκληρά για να τη δημιουργήσουμε».

Το σίκουελ του Practical Magic θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Σεπτέμβριο.