«Λυπάμαι, αγάπη μου»: Η φράση του Χαβιέ Μπαρδέμ σε συμπρωταγωνίστριά του στα γυρίσματα του Cape fear

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε μια δύσκολη σκηνή βίας στο «Cape Fear», με σεβασμό στη συμπρωταγωνίστριά του.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ έχει αποδείξει πολλές φορές στην καριέρα του ότι μπορεί να μεταμορφωθεί σε χαρακτήρες που προκαλούν φόβο, ένταση και αμηχανία στο κοινό. Από τον ανατριχιαστικό Αντόν Τσιγκούρ στο «Καμία Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους» μέχρι τον εκδικητικό Μαξ Κέιντι στη νέα σειρά «Cape Fear», ο Ισπανός ηθοποιός έχει χτίσει μια ιδιαίτερη σχέση με τους σκοτεινούς ρόλους. Πίσω, όμως, από τις σκληρές ερμηνείες του φαίνεται πως υπάρχει μια ιδιαίτερα προσεκτική και ανθρώπινη προσέγγιση απέναντι στους συνεργάτες του.

Αυτό αποκάλυψε η νεαρή ηθοποιός Λίλι Κόλιας, η οποία υποδύεται τη Νάταλι Μπόουντεν στη σειρά του Apple TV+, μιλώντας για τα γυρίσματα μιας από τις πιο έντονες σκηνές του φινάλε. Σύμφωνα με την ίδια, πριν από μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας του Μπαρδέμ την αρπάζει από τα μαλλιά, ο ηθοποιός φρόντισε πρώτα να ζητήσει την άδειά της και να την κάνει να αισθανθεί ασφαλής.

«Μου είπε: “Λυπάμαι πολύ, αγάπη μου. Είναι εντάξει αν το κάνω αυτό; Θα σε πιάσω έτσι”», ανέφερε η Κόλιας, περιγράφοντας τη στιγμή πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Η ίδια του απάντησε πως δεν υπήρχε πρόβλημα, ωστόσο παραδέχτηκε ότι όταν άρχισε η λήψη και είδε τη σκηνή να εξελίσσεται μπροστά της, η ένταση του ρόλου ήταν ιδιαίτερα δυνατή.

Η αντίθεση ανάμεσα στον Χαβιέ Μπαρδέμ και στον χαρακτήρα που υποδύεται είναι, όπως φαίνεται, ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη συγκεκριμένη ερμηνεία τόσο εντυπωσιακή. Το 2007 ο Μπαρδέμ συγκλόνισε το κινηματογραφικό κοινό με την ερμηνεία του ως Αντόν Τσιγκούρ στην ταινία «Καμία Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους», έναν ψυχρό και αμείλικτο δολοφόνο που θεωρείται πλέον ένας από τους πιο εμβληματικούς κακούς στην ιστορία του κινηματογράφου.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, ο ηθοποιός επιστρέφει σε έναν εξίσου σκοτεινό ρόλο, αυτή τη φορά ως Μαξ Κέιντι στη σειρά «Cape Fear». Ο χαρακτήρας είχε ήδη γίνει γνωστός μέσα από τις ερμηνείες του Ρόμπερτ Μίτσαμ στην ταινία του 1962 και του Ρόμπερτ Ντε Νίρο στη μεταφορά του 1991.

Η εκδοχή του Μπαρδέμ, ωστόσο, βασίζεται περισσότερο στη σιωπή και στην ψυχολογική πίεση παρά στην άμεση βία. Οι μεγάλες παύσεις, το βλέμμα και η αίσθηση ότι ο χαρακτήρας παραμονεύει διαρκώς δημιουργούν μια ατμόσφαιρα απειλής που διαπερνά ολόκληρη τη σειρά.

Η Λίλι Κόλιας περιέγραψε την εμπειρία των γυρισμάτων ως ιδιαίτερα έντονη, αλλά και δημιουργική. Όπως είπε, οι ηθοποιοί έμπαιναν σε ένα παιχνίδι «γάτας και ποντικιού», όπου μετά το τέλος των γυρισμάτων η ένταση του χαρακτήρα παρέμενε για λίγο.

«Παίζουμε γάτα και ποντίκι και όταν κλείνουν οι κάμερες, εξακολουθώ να νιώθω σαν ποντίκι», δήλωσε χαρακτηριστικά, παρομοιάζοντας τη δυναμική της με τον Τομ και τον Τζέρι.

Για τη Λίλι Κόλιας, τα τελευταία επεισόδια είχαν σχεδόν θεατρική αίσθηση, καθώς οι χαρακτήρες βρίσκονταν απομονωμένοι στον ίδιο χώρο και η ένταση κορυφωνόταν. Παρά το βαρύ περιεχόμενο των σκηνών, η ίδια σημείωσε ότι υπήρχαν πολλές στιγμές χαλάρωσης και γέλιου εκτός κάμερας.

Ο ίδιος ο Μπαρδέμ εξήγησε ότι με τα χρόνια έχει μάθει να βλέπει την υποκριτική ως ένα δημιουργικό παιχνίδι φαντασίας.

«Για μένα έχει να κάνει περισσότερο με το παιχνίδι», δήλωσε ο ηθοποιός. «Χρησιμοποιείς τη φαντασία σου για να μπεις σε κάτι και μετά να βγεις από αυτό. Σέβομαι τη διαδικασία του καθενός, αρκεί αυτές οι διαδικασίες να σέβονται και τις διαδικασίες των άλλων».

Ο Μπαρδέμ τόνισε πως η μαγεία της υποκριτικής βρίσκεται στη συλλογική δημιουργία: άνθρωποι που φαντάζονται κάτι ανύπαρκτο και, μέσα από τη συνεργασία τους, το μετατρέπουν σε μια πραγματικότητα για το κοινό.