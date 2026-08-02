Brand new… ρεκόρ για τον Spider-Man - Η μεγαλύτερη πρεμιέρα στην ιστορία του αμερικανικού box office

Η νέα ταινία του Spider-Man με τον Τομ Χόλαντ κατέρριψε το ιστορικό ρεκόρ του box office, αφήνοντας πίσω ακόμη και το «Avengers: Endgame».

Η νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day», με πρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ, πραγματοποίησε μια εκρηκτική πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής, καταρρίπτοντας το ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων πρώτης ημέρας και επιβεβαιώνοντας ότι ο δημοφιλής υπερήρωας της Marvel εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα κινηματογραφικά brand παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Variety, η ταινία συγκέντρωσε 168 εκατομμύρια δολάρια μόνο την πρώτη ημέρα προβολής της σε 4.487 κινηματογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εισπρακτική επίδοση πρώτης ημέρας στην ιστορία του αμερικανικού box office, ξεπερνώντας ακόμη και το μέχρι πρότινος αξεπέραστο «Avengers: Endgame», το οποίο το 2019 είχε κάνει άνοιγμα 157 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Sony εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για την πορεία της παραγωγής, εκτιμώντας ότι το πρώτο τριήμερο προβολής θα ολοκληρωθεί με εισπράξεις που θα αγγίξουν τα 325 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές της κινηματογραφικής αγοράς ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον πήχη, θεωρώντας ότι οι συνολικές εισπράξεις του πρώτου Σαββατοκύριακου μπορεί να φτάσουν έως και τα 358 εκατομμύρια δολάρια.

Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, ο «Spider-Man: Brand New Day» θα καταρρίψει και το ρεκόρ καλύτερου ανοίγματος τριημέρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο επίσης διατηρεί μέχρι σήμερα το «Avengers: Endgame» με 357 εκατομμύρια δολάρια.

Στη λίστα με τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά ανοίγματα όλων των εποχών ακολουθούν το «Spider-Man: No Way Home» του 2021 με 260 εκατομμύρια δολάρια, το «Avengers: Infinity War» με 257 εκατομμύρια και το «Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνά» με 247 εκατομμύρια.

Ο Πίτερ Πάρκερ ξεκινά από την αρχή

Η νέα ταινία συνεχίζει τα γεγονότα του εξαιρετικά επιτυχημένου «Spider-Man: No Way Home», όπου ο Πίτερ Πάρκερ ζήτησε από τον Doctor Strange να διαγράψει κάθε ανάμνηση της πραγματικής του ταυτότητας από όλους τους ανθρώπους στη Γη.

Στο «Brand New Day», ο νεαρός υπερήρωας καλείται πλέον να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μόνος του, καθώς κανείς από τους ανθρώπους που αγαπά δεν θυμάται ποιος πραγματικά είναι. Η νέα πραγματικότητα τον απομακρύνει από την αγαπημένη του Μ.Τζ., την οποία υποδύεται η Ζεντάγια, αλλά και από τον καλύτερό του φίλο Νεντ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Μπαταλόν.

Στο καστ της νέας υπερπαραγωγής συμμετέχουν επίσης η Σέιντι Σινκ, ο Τζον Μπέρνθαλ, ο Μαρκ Ράφαλο, η Λίζα Κολόν-Ζάγιας και ο Τραμέλ Τίλμαν, εμπλουτίζοντας το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel με νέους χαρακτήρες και ιστορίες.

Η «Οδύσσεια» παραμένει δυνατή

Παρά τη σαρωτική επιτυχία του Spider-Man, αξιοσημείωτη παραμένει και η πορεία της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού.

Η ταινία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο αμερικανικό box office την Παρασκευή, συγκεντρώνοντας 14,5 εκατομμύρια δολάρια. Στο τρίτο της Σαββατοκύριακο αναμένεται να προσθέσει ακόμη περίπου 51 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας τις συνολικές εισπράξεις της στη Βόρεια Αμερική στα 395 εκατομμύρια.

Παρότι οι εισπράξεις εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 43% σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η επική μεταφορά του ομηρικού έργου εξακολουθεί να παρουσιάζει αξιοσημείωτη αντοχή στις αίθουσες, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της χρονιάς.

Οι υπόλοιπες ταινίες του Top 5

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Toy Story 5», το οποίο πρόσθεσε 1,8 εκατομμύρια δολάρια την Παρασκευή. Μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου εκτιμάται ότι οι συνολικές εισπράξεις του θα φτάσουν τα 461 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων της Pixar.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το «Minions & Monsters», που αναμένεται να φτάσει τα 168 εκατομμύρια δολάρια συνολικά έπειτα από πέντε εβδομάδες προβολής, καθώς και η «Μοάνα», η οποία εξακολουθεί να διατηρεί σταθερή πορεία, με τις εισπράξεις της να προβλέπεται ότι θα αγγίξουν τα 114 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική.