Νέα κινηματογραφική εβδομάδα, νέες ταινίες. Η ώρα του Spider-Man, με τον Τομ Χόλαντ ως Πίτερ Πάρκερ, έφτασε και οι πρώτες αντιδράσεις είναι θετικές

Η κινηματογραφική εβδομάδα, φέρνει νέες ταινίες, αλλά κυρίως επανεκδόσεις. Η προσοχή είναι σαφέστατα στραμμένη στο Spider-Man: Brand New Day, με τον Τομ Χόλαντ να επιστρέφει στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ. Υπήρξε ανυπομονησία και κατά την γνώμη μου πιστεύω ότι θα πάει καλά στο box office. Οι πρώτες αντιδράσεις, αυτό δείχνουν τουλάχιστον.

Από νέες ταινίες έχουμε και την «Αχνή Θέα των Λόφων», που βασίζεται στο πρώτο μυθιστόρημα του Καζούο Ισιγκούρο, μεταφέροντάς μας στο Ηνωμένο Βασίλειο του 1982.

Έχουμε όμως και επανεκδόσεις, με την εμβληματική ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, «Taxi Driver», να επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη, μετά την κυκλοφορία της το 1976.

Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν την Πέμπτη (30/7)

Spider-Man: Καινούργια Μέρα

Τέσσερα χρόνια μετά τα γεγονότα της «No Way Home», ο Πίτερ Πάρκερ είναι πλέον ένας ενήλικας που ζει εντελώς μόνος. Καταπολεμώντας το έγκλημα σε μια Νέα Υόρκη που δεν γνωρίζει πλέον το όνομά του, έχει αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην προστασία της πόλης του. Την ίδια στιγμή που ένα παράξενο νέο μοτίβο εγκλημάτων δημιουργεί μία από τις πιο ισχυρές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ.

Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο

Ο μισάνθρωπος Φρανσουά είναι συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, αλλά έξω από τον ξέφρενο φανταστικό κόσμο των μυθιστορήματών του Marquis la Rose, η ζωή απέχει πολύ από το να είναι συναρπαστική. Η σύντροφός του, Κολέτ, καθηγήτρια στη Σορβόννη και παγκοσμίου φήμης ειδικός στον Άλφρεντ Χίτσκοκ, έχει κουραστεί να τον παρακολουθεί να κάθεται στο διαμέρισμά τους με τις πιτζάμες του και λαχταρά τον ενθουσιασμό των κλασικών ταινιών που παρακολουθεί με τους μαθητές της. Όταν η Κολέτ αρχίζει να υποψιάζεται τον εκκεντρικό γείτονά τους, ηθοποιό, ότι δολοφόνησε τη γυναίκα του, η καθημερινή ζωή του ζευγαριού ανατρέπεται - και η σχέση τους ξαναζωντανεύει.

Taxi Driver

Η εμβληματική ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε και πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ζωντανεύει, ξανά στην μεγάλη οθόνη. Συστήθηκε στο κοινό το 1976 και σημείωσε τεράστια επιτυχία. Η ιστορία ακολουθεί έναν μοναχικό βετεράνο του πολέμου του Βιετνάμ που δουλεύει τη νύχτα ως ταξιτζής στη βρώμικη και χαοτική Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’70. Υποφέρει από αϋπνία, κοινωνική αποξένωση και ψυχολογική αστάθεια, ενώ σταδιακά βυθίζεται στην εμμονή και τη βία. Όταν γνωρίζει μια 12χρονη εκδιδόμενη ανήλικη, αποφασίζει να τη σώσει με κάθε κόστος.

Αχνή Θέα των Λόφων

1982, Ηνωμένο Βασίλειο. Μια Ιαπωνοβρετανίδα συγγραφέας γράφει βιβλίο εμπνευσμένο από τη μητέρα της, Ετσούκο, και το μεταπολεμικό Ναγκασάκι. Στοιχειωμένη από την αυτοκτονία της κόρης της, η Ετσούκο ανακαλεί το 1952: τη φιλία με τη Σατσίκο και τη μικρή Μαρίκο. Το πρώτο μυθιστόρημα του Καζούο Ισιγκούρο μεταφέρεται δυναμικά στον κινηματογράφο, μετά την πρεμιέρα του στο «Ένα Κάποιο Βλέμμα» των Καννών.

Ψηλά Τακούνια

Δεκαπέντε χρόνια αφότου άφησε την κόρη της, Ρεβέκκα, στη Μαδρίτη για να ακολουθήσει καριέρα, μια ηλικιωμένη ηθοποιός επιστρέφει στην πόλη για να μάθει ότι παντρεύτηκε έναν από τους πρώην εραστές της. Η κατάσταση θα περιπλακεί όταν κι οι δύο γυναίκες καταλήγουν ύποπτες για τη δολοφονία του ίδιου ατόμου. Η ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ που εξερευνά την περίπλοκη σχέση μητέρας-κόρης, επιστρέφει στις αίθουσες.

Following

Η πρώτη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που κυκλοφόρησε το 1998, πολύ πριν τις μεγάλες του επιτυχίες, αφηγείται την ιστορία ενός άνεργου συγγραφέα που ακολουθεί στα κρυφά άγνωστους ανθρώπους για να αντλήσει υλικό για τα βιβλία του. Κάπως έτσι, γνωρίζει τον Κομπ, έναν γοητευτικό διαρρήκτη, που τον μυεί στον τρόπο δράσης του.