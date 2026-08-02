Στον «αέρα» το Barbie 2: Διαφωνία για τις αμοιβές των πρωταγωνιστών φρενάρει τη συνέχεια της ταινίας

Το πολυαναμενόμενο «Barbie 2» καθυστερεί, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τις αμοιβές των Μάργκοτ Ρόμπι και Ράιαν Γκόσλινγκ παραμένουν σε αδιέξοδο.

Η τεράστια εμπορική επιτυχία της «Barbie», που κατέκτησε το παγκόσμιο box office το 2023 με εισπράξεις άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και απέσπασε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, έκανε σχεδόν αυτονόητη τη δημιουργία μιας συνέχειας. Ωστόσο, δύο χρόνια μετά, το μέλλον του «Barbie 2» παραμένει αβέβαιο, καθώς οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Warner Bros. Discovery, τους βασικούς συντελεστές και τη Mattel φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, βασικό εμπόδιο αποτελεί το οικονομικό σκέλος των συμφωνιών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros. Discovery, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, φέρεται να μην εγκρίνει τις αυξημένες αμοιβές και τα νέα συμβόλαια με ποσοστά επί των κερδών που ζητούν οι πρωταγωνιστές Μάργκοτ Ρόμπι και Ράιαν Γκόσλινγκ, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της πρώτης ταινίας.

Ειδικότερα, ο Ράιαν Γκόσλινγκ, ο οποίος εντυπωσίασε ως Κεν και έφτασε μέχρι την υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, επιδιώκει να αυξήσει την αμοιβή του στα 20 εκατομμύρια δολάρια. Εκπρόσωπος της Warner Bros. υποστηρίζει πάντως ότι δεν υπήρξε ποτέ οριστική συμφωνία που στη συνέχεια ανακλήθηκε, διαψεύδοντας τις σχετικές ερμηνείες.

Σε αντίθεση με ό,τι συνηθίζεται στις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, οι πρωταγωνιστές της πρώτης «Barbie» δεν είχαν δεσμευτεί συμβατικά για πιθανές συνέχειες. Η Warner Bros. είχε επιλέξει τότε να υπογράψει συμφωνίες μόνο για μία ταινία, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της σκηνοθέτριας Γκρέτα Γκέργουιγκ, η οποία έδωσε τη δική της δημιουργική προσέγγιση στον εμβληματικό χαρακτήρα της Mattel.

Αυτό σημαίνει ότι για οποιαδήποτε συνέχεια απαιτούνται νέες διαπραγματεύσεις από την αρχή, τόσο με τη Γκέργουιγκ όσο και με τον σεναριογράφο και συνεργάτη της Νόα Μπόμπακ, αλλά και με τους πρωταγωνιστές.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Γκρέτα Γκέργουιγκ και ο Νόα Μπόμπακ έχουν ήδη αναπτύξει μια αρχική ιδέα για τη νέα ταινία, όμως αρνούνται να την παρουσιάσουν στη Warner Bros. προτού ολοκληρωθούν οι οικονομικές συμφωνίες.

Η κατάσταση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω μιας κρίσιμης προθεσμίας. Τα δικαιώματα ανάπτυξης νέας κινηματογραφικής ταινίας της Barbie επιστρέφουν στη Mattel τον προσεχή Δεκέμβριο, εάν μέχρι τότε δεν έχει προχωρήσει επίσημα η ανάπτυξη του sequel.

Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία παιχνιδιών θα μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή το project, αναζητώντας νέο δημιουργικό σχήμα, διαφορετικούς ηθοποιούς και ενδεχομένως μια εντελώς διαφορετική κινηματογραφική προσέγγιση.

Οι συμπρόεδροι της Warner Bros., Παμ Άμπντι και Μάικλ Ντε Λούκα, επιβεβαίωσαν ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως ανέφεραν σε κοινή δήλωση, η εταιρεία έχει ήδη καταθέσει σειρά ιδιαίτερα γενναιόδωρων προτάσεων προς τους βασικούς συντελεστές, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί συμφωνία μέχρι στιγμής.

Έξι προτάσεις χωρίς αποτέλεσμα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στην τελευταία τριετία η Warner Bros. έχει καταθέσει περίπου έξι διαφορετικές οικονομικές προτάσεις προς τη δημιουργική ομάδα της «Barbie». Η πιο πρόσφατη συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες οικονομικά προσφορές που έχει κάνει ποτέ το στούντιο για κινηματογραφική παραγωγή.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των δημιουργών απέρριψαν την πρόταση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν καταθέσει επίσημη αντιπρόταση.

Στελέχη της βιομηχανίας επισημαίνουν πάντως ότι η επαναδιαπραγμάτευση συμβολαίων μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία αποτελεί συνήθη πρακτική στο Χόλιγουντ, ειδικά όταν δεν είχαν προβλεφθεί εξαρχής συνέχειες.

Η Γκρέτα Γκέργουιγκ παραμένει το «κλειδί»

Παρότι η Warner Bros. επιθυμεί διακαώς να συνεχίσει το κινηματογραφικό σύμπαν της Barbie, όλοι αναγνωρίζουν πως το σημαντικότερο πρόσωπο είναι η Γκρέτα Γκέργουιγκ.

Η σκηνοθέτρια είχε δηλώσει ήδη από την περίοδο της κυκλοφορίας της πρώτης ταινίας ότι το φιλμ δεν σχεδιάστηκε ποτέ ως τριλογία ή franchise.

Από την πλευρά της, η Μάργκοτ Ρόμπι είχε τονίσει σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι ολόκληρη η δημιουργική ομάδα έδωσε ό,τι είχε για την πρώτη ταινία και πως οποιαδήποτε συνέχεια θα έπρεπε να βασίζεται σε μια πραγματικά εξαιρετική νέα ιδέα και όχι μόνο στην εμπορική επιτυχία.

Ακόμη κι αν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν σύντομα, η παραγωγή της δεύτερης ταινίας δύσκολα θα ξεκινήσει άμεσα. Η Μάργκοτ Ρόμπι βρίσκεται ήδη στα γυρίσματα του prequel του «Ocean's 11», ενώ ο Ράιαν Γκόσλινγκ ετοιμάζεται για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του «Ghost Rider» της Marvel και παράλληλα θα συμμετάσχει στην προώθηση της νέας ταινίας «Star Wars: Starfighter».

Την ίδια στιγμή, η Γκρέτα Γκέργουιγκ προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της δικής της μεταφοράς των «Χρονικών της Νάρνια» για λογαριασμό του Netflix, γεγονός που περιορίζει ακόμη περισσότερο τα διαθέσιμα χρονοδιαγράμματα.