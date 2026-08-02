Οι αδελφές Όουενς επέστρεψαν: Η απρόσμενη εμφάνιση Μπούλοκ και Κίντμαν στο Χόλιγουντ

Οι δύο σταρ εξέπληξαν το κοινό σε ειδική προβολή του «Practical Magic» και γιόρτασαν τη συνέχεια της θρυλικής ιστορίας των αδελφών Όουενς.

Η μαγεία επέστρεψε εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, με έναν τρόπο που κανείς από τους θεατές δεν περίμενε. Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκαν ξαφνικά στη σκηνή κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής της ταινίας «Practical Magic» στο νεκροταφείο Hollywood Forever του Λος Άντζελες, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί για να απολαύσουν τη λατρεμένη ταινία του 1998.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σειράς υπαίθριων προβολών της Cinespia, η οποία φέτος γιορτάζει την 25η επέτειό της, και το σκηνικό δεν θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστό. Ανάμεσα σε κεριά, κοστούμια εμπνευσμένα από μάγισσες της δεκαετίας του ’90, μαύρους μανδύες, μυτερά καπέλα και μπλουζάκια της ταινίας, το κοινό περίμενε μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία. Αυτό που δεν περίμενε, όμως, ήταν να δει μπροστά του τις ίδιες τις αδελφές Όουενς.

«Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε απόψε. Είναι η τέλεια ταινία για να προβληθεί σε ένα νεκροταφείο», είπε η Σάντρα Μπούλοκ, η οποία στην ταινία υποδύεται τη Σάλι Όουενς, προκαλώντας τις επευφημίες του κοινού. «Πρέπει επίσης να ευχαριστήσουμε και τα πνεύματα που βρίσκονται γύρω μας, γιατί κάθεστε στις θέσεις τους», πρόσθεσε με χιούμορ.

Η Νικόλ Κίντμαν, που ενσάρκωσε τη ζωηρή και απρόβλεπτη Γκίλιαν Όουενς, ευχαρίστησε τους θαυμαστές για τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια, η οποία συνέβαλε στην επιστροφή της ιστορίας στη μεγάλη οθόνη. «Σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη που μας δώσατε για να γίνει αυτή η δεύτερη ταινία. Θα ήθελα να φέρω στη σκηνή την επόμενη γενιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η «επόμενη γενιά» δεν άργησε να εμφανιστεί. Οι πρωταγωνίστριες του «Practical Magic 2», Τζόι Κινγκ και Μέισι Γουίλιαμς, ανέβηκαν στη σκηνή κρατώντας ποτήρια με μαργαρίτες, τιμώντας μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της αρχικής ταινίας: τις περίφημες «Midnight Margaritas».

«Στην κοινότητα των μαγισσών», είπε η Κίντμαν, καλώντας το κοινό να σηκώσει τα ποτήρια του σε μια συμβολική πρόποση. Η Τζόι Κινγκ, η οποία υποδύεται την Κάιλι Όουενς στη νέα ταινία, δήλωσε: «Η Μέισι και εγώ είμαστε ενθουσιασμένες που γινόμαστε μέρος αυτής της κοινότητας ως Κάιλι και Αντόνια. Ελπίζουμε να αγαπήσετε τη νέα ταινία όσο αγαπήσαμε κι εμείς τη δημιουργία της».

Το «Practical Magic 2» αποτελεί τη συνέχεια της ιστορίας σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία. Η νέα παραγωγή επιστρέφει στον κόσμο της οικογένειας Όουενς, όπου η μαγεία, οι οικογενειακές κατάρες και οι δεσμοί μεταξύ των γενεών βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με την υπόθεση, η Σάλι έχει επιλέξει μια πιο ήρεμη ζωή, αποφεύγοντας τις σχέσεις και αφιερώνοντας χρόνο στην καθημερινότητά της, ενώ η Γκίλιαν συνεχίζει να προσελκύει άνδρες με ονόματα όπως Τσαντ μέσω εφαρμογών γνωριμιών. Ωστόσο, η παλιά κατάρα της οικογένειας, που κρατά εδώ και 300 χρόνια, επιστρέφει και απειλεί τη νέα γενιά.

Όταν η κόρη της Σάλι, Κάιλι, έρχεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της κατάρας, αποφασίζει να κάνει ό,τι χρειάζεται για να τη σπάσει. Αυτό αναγκάζει τις δύο αδελφές να ενωθούν ξανά, προκειμένου να προστατεύσουν την οικογένειά τους και να αντιμετωπίσουν τις σκοτεινές δυνάμεις που επιστρέφουν από το παρελθόν.

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας υπογράφει η Σουζάνε Μπίερ, ενώ το σενάριο βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Book of Magic» της Άλις Χόφμαν, το τέταρτο βιβλίο της σειράς «Practical Magic». Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Λι Πέις, ενώ επιστρέφουν οι Στόκαρντ Τσάνινγκ και Ντάιαν Γουίστ στους ρόλους των θείων Φράνσις και Τζετ Όουενς.

Η πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε το 1998, δεν αποτέλεσε αρχικά μεγάλη εμπορική επιτυχία, αλλά με τα χρόνια απέκτησε φανατικό κοινό και μετατράπηκε σε πολιτιστικό φαινόμενο. Η ιστορία των δύο αδελφών που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη μαγεία, την οικογένεια και την προσωπική τους ελευθερία αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, καθιστώντας τη συνέχεια μία από τις πιο αναμενόμενες επιστροφές του κινηματογράφου.

Το «Practical Magic 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 11 Σεπτεμβρίου, με τους θαυμαστές να περιμένουν πλέον να δουν αν η νέα γενιά των Όουενς θα καταφέρει να διατηρήσει τη γοητεία και το ιδιαίτερο πνεύμα της αρχικής ιστορίας.