Βιν Ντίζελ: «Το σενάριο του “Fast Forever” είναι το καλύτερο που έχω διαβάσει εδώ και δεκαετίες»

Ο Βιν Ντίζελ αποθεώνει το σενάριο του «Fast Forever» και υπόσχεται μια ταινία που θα συνδέεται με την αρχή του θρυλικού franchise.

Ο Βιν Ντίζελ δηλώνει έτοιμος να οδηγήσει ξανά το κοινό σε μια από τις πιο δημοφιλείς κινηματογραφικές περιπέτειες των τελευταίων δεκαετιών, αποκαλύπτοντας τον ενθουσιασμό του για το επόμενο κεφάλαιο της σειράς «Fast & Furious». Ο ηθοποιός, που αποτελεί το πρόσωπο-σύμβολο του franchise από την πρώτη ταινία το 2001, αποκάλυψε πως διάβασε το σενάριο της 11ης ταινίας με τίτλο «Fast Forever» και το χαρακτήρισε ως ένα από τα καλύτερα που έχει συναντήσει στην καριέρα του.

«Μόλις διάβασα το σενάριο του “Fast Forever” από τον Μάικλ Λέσλι. Είναι το καλύτερο σενάριο που έχω διαβάσει εδώ και δεκαετίες. Ακόμη κλαίω…», έγραψε ο Βιν Ντίζελ σε ανάρτησή του στο Instagram, προκαλώντας ενθουσιασμό στους εκατομμύρια θαυμαστές της σειράς.

Η δημοσίευση του ηθοποιού συνοδεύτηκε από το τρέιλερ της επανέκδοσης της πρώτης ταινίας «The Fast and the Furious», η οποία επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 21 Αυγούστου, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την πρεμιέρα της. Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η νέα ταινία φαίνεται πως θα συνδέεται άμεσα με τις ρίζες της ιστορίας που ξεκίνησε πριν από ένα τέταρτο του αιώνα.

Ο Ντίζελ άφησε μάλιστα ένα αινιγματικό μήνυμα στους θαυμαστές, υπονοώντας ότι η επιστροφή της πρώτης ταινίας στους κινηματογράφους δεν είναι τυχαία. «Θα ευχαριστείτε τον Θεό που μπορέσατε να δείτε την πρώτη ταινία στους κινηματογράφους αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως το «Fast Forever» θα περιλαμβάνει αναφορές και συνδέσεις με την αρχική ιστορία του Ντομ Τορέτο και της παρέας του.

Η πρώτη ταινία «The Fast and the Furious» κυκλοφόρησε το 2001 και αποτέλεσε την αφετηρία ενός από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchise όλων των εποχών. Με πρωταγωνιστές τον Βιν Ντίζελ, τον αείμνηστο Πολ Γουόκερ, τη Μισέλ Ροντρίγκεζ, την Τζορντάνα Μπρούστερ, τον Ρικ Γιουν και τον Τσαντ Λίντμπεργκ, η ταινία σύστησε στο κοινό τον κόσμο των παράνομων αγώνων ταχύτητας, της οικογένειας και της αφοσίωσης.

Παρά τις αρχικές προβλέψεις, η ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας περίπου 207 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές σειρές δράσης.

Το «Fast Forever» έρχεται μετά το «Fast X», που κυκλοφόρησε το 2023 και απέφερε περισσότερα από 704 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η προηγούμενη ταινία ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο cliffhanger, αφήνοντας ανοιχτά πολλά μέτωπα για τη συνέχεια και δημιουργώντας προσδοκίες για την επιστροφή σημαντικών χαρακτήρων.

Στις σκηνές μετά τους τίτλους τέλους του «Fast X» αποκαλύφθηκαν δύο μεγάλες εκπλήξεις: η επιστροφή της Γκαλ Γκαντότ στον ρόλο της Τζίσελ και η επανεμφάνιση του Ντουέιν Τζόνσον ως Λουκ Χομπς, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες για ένα μεγάλο φινάλε με τη συμμετοχή παλιών και νέων ηρώων.

Τη σκηνοθεσία του «Fast Forever» έχει αναλάβει ο Λουί Λετεριέ, γνωστός από ταινίες όπως «Transporter» και «The Incredible Hulk», ο οποίος είχε επίσης σκηνοθετήσει το «Fast X». Το σενάριο υπογράφει ο Μάικλ Λέσλι, ο οποίος ανέλαβε να επεξεργαστεί προηγούμενο προσχέδιο των Άαρον Ράμπιν και Ζακ Ντιν.

Ο Λέσλι διαθέτει σημαντική εμπειρία σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, έχοντας γράψει μεταξύ άλλων τα σενάρια για τις ταινίες «The Hunger Games: Η Μπαλάντα των Αηδονιών και των Φιδιών», «Macbeth», «Assassin’s Creed» και «Now You See Me: Now You Don’t». Παράλληλα, έχει εργαστεί και σε επερχόμενα κινηματογραφικά πρότζεκτ, όπως το «Sunrise on the Reaping».

Αν και οι λεπτομέρειες της υπόθεσης παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, τα λόγια του Βιν Ντίζελ δείχνουν πως οι δημιουργοί θέλουν η επόμενη ταινία να αποτελέσει κάτι περισσότερο από μια ακόμη περιπέτεια δράσης. Με μια πιθανή επιστροφή στις ρίζες της σειράς και έναν συναισθηματικό αποχαιρετισμό στην πορεία των χαρακτήρων, το «Fast Forever» φιλοδοξεί να κλείσει έναν κύκλο που ξεκίνησε με μια παρέα φίλων, γρήγορα αυτοκίνητα και τη φράση που έγινε το σύνθημα ολόκληρου του franchise: «Η οικογένεια πάνω απ’ όλα».