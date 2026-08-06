Το ντοκιμαντέρ για το Gilmore Girls, που δεν έχει προς το παρόν επίσημη ονομασία, θα προβληθεί στο HBO Max

Έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που το Gilmore Girls συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό. Με τα χρόνια, κατάφερε να γίνει αυτή η comfort σειρά, στην οποία επιστρέφουμε, κυρίως, κάθε φθινόπωρο - ξέρετε, τότε είναι που μας πιάνει η μελαγχολία, οπότε οι χαρακτήρες στο Σταρς Χάλοου γίνονται η καλύτερη συντροφιά.

Στο σήμερα, το Gilmore Girls ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη, όχι με ακόμη μία ταινία, αλλά με ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο HBO Max. Υπάρχουν σίγουρα πολλά που θέλουμε να μάθουμε για όσα συνέβαιναν πίσω από τις κάμερες για επτά σεζόν, αλλά και πώς κατάφερε να γίνει πολιτιστικό φαινόμενο.

Όπως αναφέρει το Variety και σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το -μέχρι στιγμής άτιτλο- ντοκιμαντέρ, αφηγείται την ιστορία της σειράς από τη σκοπιά της δημιουργού Έϊμι Σέρμαν-Παλαντίνο, του συζύγου της και εκτελεστικού παραγωγού Ντάνιελ Παλαντίνο, αποκαλύπτοντας το πώς η σειρά ξεπέρασε κάθε προσδοκία, σημειώντας τεράστια επιτυχία.

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Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ για το Gilmore Girls διεισδύει και στην μοναδική χημεία ανάμεσα στους δημιουργούς, το καστ και το συνεργείο, ενώ περιλαμβάνει ακυκλοφόρητα πλάνα με γκάφες, υλικό από τα παρασκήνια και σελίδες από τα πρωτότυπα σενάρια που δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ.

Εκτός από τους Παλαντίνο, στο ντοκιμαντέρ θα συμμετέχει και η Λόρεν Γκράχαμ, η οποία υποδύθηκε τη Λόρελαϊ Γκίλμορ, καθώς και άλλα βασικά μέλη του καστ και της παραγωγής.

Αν και αυτή είναι η πρώτη επίσημα εγκεκριμένη παραγωγή-ντοκιμαντέρ για το Gilmore Girls, το 2025 είχε ανακοινωθεί και ένα ανεπίσημο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Searching for Stars Hollow», το οποίο βρισκόταν επίσης σε ανάπτυξη και επρόκειτο να περιλαμβάνει συνεντεύξεις με την Κέλι Μπίσοπ, τον Τζάρεντ Πανταλέκι, τον Τσαντ Μάικλ Μάρεϊ και άλλους συντελεστές της σειράς.

Υπενθυμίζεται πως το Gilmore Girls επέστρεψε το 2016 με μία νέα σεζόν και τέσσερα επεισόδια, παρουσιάζοντας τις ζωές των χαρακτήρων λίγα χρόνια αργότερα. Βέβαια, παρά την ανυπομονησία των θαυμαστών, η σειρά δεν ήταν το ίδιο εντυπωσιακή.