6 all time classic τραγούδια από τα ‘90s που το 2026 έχουν (σχεδόν) 30 χρόνια ζωής - Όχι, δεν κλαίμε

Αν αμφισβητείς το πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος, θέλω να σου πω, ότι τα εν λόγω τραγούδια συμπληρώνουν φέτος 30 χρόνια ζωής. Και όχι, δεν είναι αυτά που άκουγαν οι γονείς σου, αλλά εσύ στα νιάτα σου.

Αν για κάτι οφείλουν να υπερηφανεύονται οι millennials, είναι πως αποτελούν τη μοναδική γενιά που έζησε ταυτόχρονα δύο εποχές: προ και μετά τεχνολογίας. Κάποτε, όταν θέλαμε να ακούσουμε μουσική, ανοίγαμε το ραδιόφωνο, περιμέναμε τα αγαπημένα μας τραγούδια να παίξουν στο MTV, τα γράφαμε σε κασέτες ή αργότερα αγοράζαμε τα CD τους. Σήμερα, σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, αυτά τα ίδια τραγούδια συνεχίζουν να βρίσκονται στις λίστες μας, να τραγουδιούνται από νέες γενιές και να μας επιστρέφουν, έστω και για λίγα λεπτά, σε μια διαφορετική εποχή, που την έχουμε ζήσει, αλλά δεν θα βρούμε ποτέ ξανά στην πορεία μας.

Έλα, ας το παραδεχτούμε: το 1996 μοιάζει πλέον μακρινό - και είναι, αν αναλογιστείς πως έχουν περάσει 30 ολόκληρα χρόνια από τότε. Όσοι μεγαλώσαμε στα ‘90s γνωρίζουμε πως ήταν μια περίοδος γεμάτη μουσικές ανακαλύψεις. Και πέσαμε μέσα, αφού κομμάτια που γράφτηκαν και ερμηνεύτηκαν τότε, κατέχουν μέχρι σήμερα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Ένα τραγούδι μπορούσε να αποτελέσει αφορμή να θυμάσαι ένα καλοκαίρι, έναν έρωτα, μια παρέα ή μια ολόκληρη περίοδο της ζωής σου.

Τότε, δεν υπήρχε η αμεσότητα του σήμερα, που εκατομμύρια τραγούδια βρίσκονται μόλις ένα «ταπ - ταπ» μακριά σου. Και, ίσως, γι’ αυτό, ορισμένα εξακολουθούν να ανοίγουν την πόρτα του παρελθόντος, θυμίζοντάς μας στιγμές που πιστεύαμε ότι είχαν χαθεί μέσα σε κάποια χρονομηχανή.

6 τραγούδια που ακούσαμε πρώτη φορά στα ‘90s, το 2026 έχουν τα 30ά τους γενέθλια

#1 Don’t Speak - No Doubt

Λίγα τραγούδια των ‘90s κατάφεραν να αποτυπώσουν τόσο έντονα το συναίσθημα ενός χωρισμού όσο το «Don’t Speak» των No Doubt. Το τραγούδι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές του άλμπουμ Tragic Kingdom, του δίσκου που κυκλοφόρησε το 1995 και έκανε το συγκρότημα γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι είναι η εξής: η Gwen Stefani και ο μπασίστας των No Doubt, Tony Kanal, είχαν μια πολυετή σχέση που έληξε, γεγονός που επηρέασε τη δημιουργία και την τελική μορφή του κομματιού. Η μελαγχολία που εκπέμπει, η δυνατή μελωδία και η χαρακτηριστικά ερμηνεία της Gwen Stefani το μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της δεκαετίας.

Το «Don’t Speak» κυκλοφόρησε ως single το 1996 και γνώρισε τεράστια επιτυχία διεθνώς, παραμένοντας μέχρι σήμερα ένα από τα τραγούδια που συνδέονται περισσότερο με την alternative pop-rock σκηνή των ‘90s.

#2 Wannabe - Spice Girls

Το καλοκαίρι του 1996, πέντε νεαρές τραγουδίστριες από τη Βρετανία συστήθηκαν στον κόσμο με ένα τραγούδι που έμελλε να γίνει συνώνυμο της pop κουλτούρας των ‘90s. Το «Wannabe» ήταν το πρώτο single των Spice Girls και αποτέλεσε την αρχή μιας από τις μεγαλύτερες pop επιτυχίες της δεκαετίας.

Με τον χαρακτηριστικό ρυθμό του, το παιχνιδιάρικο videoclip και τις διαφορετικές προσωπικότητες των πέντε μελών του συγκροτήματος, το τραγούδι συνέβαλε στο να μετατραπούν οι Spice Girls σε pop φαινόμενο. Το «Wannabe» έφτασε στην κορυφή των charts σε πολλές χώρες του κόσμου και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της δεκαετίας του 1990.

#3 Wonderwall - Oasis

Κυκλοφόρησε ως single το 1995, μέσα από το άλμπουμ (What’s the Story) Morning Glory?, όμως η διεθνής απήχηση ήρθε το 1996, όταν έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της britpop. Γραμμένο από τον Noel Gallagher, το «Wonderwall» ξεχώρισε, αγαπήθηκε και παραμένει στις playlists μας μέχρι και σήμερα. Αν και ο ίδιος ο Noel Gallagher έχει δώσει διαφορετικές εξηγήσεις κατά καιρούς για το νόημα του τραγουδιού, η προσωπική ερμηνεία των στίχων είναι ένας από τους λόγους που το κομμάτι απέκτησε τόσο ιδιαίτερη σημασία για όλους.

Τρεις δεκαετίες μετά, παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των Oasis και ένα από τα κομμάτια που ταυτίστηκαν περισσότερο με τη μουσική κουλτούρα των ‘90s.

#4 Un-Break My Heart - Toni Baxton

Το «Un-Break My Heart» είναι ένα από τα τραγούδια που καθόρισαν την εποχή των μεγάλων pop μπαλάντων των ‘90s. Κυκλοφόρησε το 1996 από την Toni Braxton και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της.

Το τραγούδι γράφτηκε από τη Diane Warren, μία από τις πιο γνωστές δημιουργούς στην ιστορία της σύγχρονης pop μουσικής. Η δραματική μελωδία και η γεμάτη πάθος ερμηνεία της Toni Braxton συνέθεσαν ένα κομμάτι που βασιζόταν στη δύναμη της φωνής και του συναισθήματος. Το «Un-Break My Heart» γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και παραμένει ως σήμερα ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα της ρομαντικής pop μπαλάντας της δεκαετίας.

#5 Killing Me Softly With His Song - Fugees

Η εκδοχή των Fugees στο «Killing Me Softly With His Song» ήταν μία από τις μεγαλύτερες μουσικές στιγμές του 1996. Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ The Score, έναν από τους πιο επιτυχημένους δίσκους της hip hop σκηνής εκείνης της περιόδου.

Δεν επρόκειτο για νέο τραγούδι, αλλά για μια διαφορετική προσέγγιση σε ένα κομμάτι που είχε ήδη γίνει γνωστό από προηγούμενες εκτελέσεις. Η εκδοχή των Fugees ξεχώρισε χάρη στον συνδυασμό hip hop και soul στοιχείων, αλλά κυρίως χάρη στα φωνητικά της Lauryn Hill, που έδωσαν στο τραγούδι μια νέα δυναμική.

Η επιτυχία του κομματιού βοήθησε την hip hop να έρθει πιο κοντά στο ευρύτερο pop κοινό. Μέχρι και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, το «Killing Me Softly With His Song» των Fugees αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιτυχημένες ηχογραφήσεις της δεκαετίας του ‘90.

#6 Always Be My Baby - Mariah Carey

Το 1996 η Mariah Carey βρισκόταν ήδη στην κορυφή της pop σκηνής και το «Always Be My Baby» ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά μεγάλων επιτυχιών. Γραμμένο από την ίδια και τους Jermaine Dupri και Manuel Seal, το τραγούδι βασίστηκε σε μια απλή αλλά ιδιαίτερα μελωδική σύνθεση, ενώ οι φωνητικές ικανότητες της Mariah Carey αποτέλεσαν ένα από τα βασικά στοιχεία του. Το «Always Be My Baby» γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία και ως σήμερα παραμένει αξέχαστο.





