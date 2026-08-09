Ριφιφί: Η σειρά φαινόμενο του Σωτήρη Τσαφούλια έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Σε ποιο κανάλι θα προβληθεί;

Αν μία ελληνική σειρά έγινε talk of the town την περασμένη σεζόν, αυτή ήταν σίγουρα το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης ένωσε τις δυνάμεις του με ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, παρουσιάζοντας την ιστορία μιας από τις μεγαλύτερες ληστείες τράπεζας που έγιναν ποτέ στη χώρα.

Το «Ριφιφί» μετά το «ταξίδι» του στην CosmoteTv, πρόκειται έρχεται σε πρώτη τηλεοπτική προβολή μέσα από τη συχνότητα του Alpha. Το τρέιλερ βρίσκεται ήδη στον αέρα του σταθμού, συνεπώς αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση για την πρεμιέρα.

Το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια έρχεται στο Alpha

Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα.

7 άνθρωποι που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν.

Το σύστημα τους βύθισε στο σκοτάδι, έσκαψαν για να βγουν στο φως.

Η σειρά φαινόμενο, έρχεται στον Alpha.