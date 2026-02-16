Τελικά ήταν αυτό που περιμέναμε το Ριφιφί του Σωτήρη Τσαφούλια;

Είδαμε το Ριφιφί και η απορία είναι η εξής: ήταν τελικά αυτό που περιμέναμε μετά από τόσο hype;

Η περίοδος που διανύουμε είναι ομολογουμένως ενδιαφέρουσα. Πολλές επιλογές, κάθε κανάλι έχει τα δικά του δυνατά χαρτιά και σίγουρα πολλές σειρές δεν περνούν αδιάφορες. Όμως το όνομα “Τσαφούλιας” είναι αυτό που πάντα κάνει τον μεγαλύτερο ντόρο. Έτσι, είδαμε το Ριφιφί και η απορία είναι η εξής: ήταν τελικά αυτό που περιμέναμε μετά από τόσο hype;

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr