Θα είσαι Τήνο τον Αύγουστο; 5 πανηγύρια που δεν πρέπει να χάσεις

Αν η Τήνος αποτελεί τον προορισμό των φετινών διακοπών σου, σημείωσε τα πανηγύρια που δεν πρέπει να χάσεις.

Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος, οι Κυκλάδες έχουν την τιμητική τους. Instagram και Tik Tok έχουν «πλημμυρίσει» από φωτογραφίες και βίντεο διακοπών που, η αλήθεια είναι, πως κάνουν τις ημέρες μας στην Αθήνα ακόμα πιο ανυπόφορες - υπομονή, θα ‘ρθει και η σειρά μας. Ένα από τα νησιά που κερδίζει κάθε χρόνο στις προτιμήσεις της GenZ και των Millennials για διακοπές τον Αύγουστο είναι η Τήνος.

Και όχι αδίκως φυσικά, αφού συνδυάζει όλα όσα χρειάζεται κανείς για να περάσει όμορφα στην άδειά του: ωραίες παραλίες, γραφικά τοπία, νόστιμο φαγητό και γεμάτη νυχτερινή ζωή. Αυτό το κυκλαδονήσι, ωστόσο, φημίζεται για κάτι ακόμα: τα πανηγύρια.

Αν διαθέτεις λογαριασμό στο Instagram, αποκλείεται να μην έχεις πέσει επάνω σε κάποιο από τα πανηγύρια που λαμβάνουν χώρα την καλοκαιρινή περίοδο στο νησί. Κάθε ημέρα, ένα διαφορετικό χωριό, στήνει πίστα, φτιάχνει μπαρ, βάζει ψησταριές και προσκαλεί ντόπιους και τουρίστες να διασκεδάσουν υπό τους ήχους των viral πια νησιώτικων τραγουδιών.

Μπορεί ήδη να έχουν πραγματοποιηθεί πολλά από τα «δυνατά» πανηγύρια του νησιού, όμως η λίστα είναι μεγάλη, συνεπώς αν τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου βρεθείς στην Τήνο, σημείωσε ποια πανηγύρια δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα. Πέρα από την εγγυημένη επιτυχία τους όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα ενθουσιαστείς και από την τοποθεσία τους.

5 άχαστα πανηγύρια στην Τήνο τον Αύγουστο

Τρίτη 11 Αυγούστου, Χωριό Σκαλάδος

Χτισμένος σε βουνοπλαγιά, ο Σκαλάδος είναι ένα από τα χωριά της Τήνου που αξίζει να επισκεφθείς όχι μόνο για το πανηγύρι του, αλλά και για τη γραφικότητά του. Η ιστορία του ξεκινά μετά το 1200, ενώ ανάμεσα στα αξιοθέατά του βρίσκονται οι εκκλησίες του Αγίου Ιωάννη και της Παναγίας, με εικόνες που χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα.

Στις 11 Αυγούστου, όμως, ο λόγος για να ανηφορίσεις στον Σκαλάδο είναι ένας: το μεγάλο νησιώτικο γλέντι. Τη μουσική αναλαμβάνουν ο Οδυσσέας Τσουμπός στο λαούτο και ο Παναγιώτης Μάνεσης στο βιολί και τη φωνή, δίνοντας τον ρυθμό για μια βραδιά με πολύ χορό και την απαραίτητη τηνιακή διάθεση.

Πέμπτη 13 Αυγούστου, Χωριό Ξινάρα

Στην πλαγιά του Ξώμπουργου, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της τηνιακής ενδοχώρας, βρίσκεται η Ξινάρα. Το χωριό ξεχωρίζει για την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική του, τα χαρακτηριστικά πέτρινα σπίτια και την ανεμπόδιστη θέα τόσο προς τη Χώρα όσο και προς τα υπόλοιπα χωριά.

Στις 13 Αυγούστου, η Ξινάρα έχει έναν ακόμη λόγο να μπει στο πρόγραμμά σου. Το χωριό ετοιμάζεται για ένα από τα καλοκαιρινά γλέντια του νησιού, με τον Οδυσσέα Τσουμπό και τον Παναγιώτη Μάνεση να αναλαμβάνουν τη μουσική και να δίνουν το έναυσμα για χορό μέχρι αργά.

Κυριακή 16 Αυγούστου, Χωριό Σμαρδάκιτο

Μικρό και ιδιαίτερα γραφικό, το Σμαρδάκιτο είναι από εκείνα τα χωριά της Τήνου που μοιάζουν να έχουν μείνει ανέγγιχτα από τον χρόνο. Πλακόστρωτα δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια, αυλές συνθέτουν την εικόνα του, ενώ το παλιό πηγάδι με τα τρεχούμενα νερά στην πλατεία κερδίζει τις εντυπώσεις.

Το βράδυ της 16ης Αυγούστου, το χωριό έχει έναν ακόμη λόγο να συγκεντρώσει κόσμο. Στο καθιερωμένο νησιώτικο γλέντι θα βρίσκεται ο Χρήστος Φιοράντης με την Τηνιακή Κομπανία, για μια βραδιά με παραδοσιακά ακούσματα, χορό και γλέντι.

Τρίτη 18 Αυγούστου, Χωριό Αγάπη

Το όνομα και μόνο αρκεί για να επισκεφτείς αυτό το χωριό. Η Αγάπη, ένα από τα παλαιότερα χωριά της Τήνου, είναι χτισμένη πάνω σε μια πλαγιά και ξεχωρίζει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα πλακόστρωτα σοκάκια, τις χαρακτηριστικές καμάρες και τις πηγές. Με μια βόλτα στο χωριό θα συναντήσεις το παλιό πλυσταριό.

Στις 18 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Αγαπητού, η Αγάπη μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης ντόπιων και τουριστών, αφού χιλιάδες άνθρωποι δίνουν κάθε χρόνο το «παρών» σε αυτό το γλέντι. Στη μουσική θα βρίσκονται και εδώ ο Οδυσσέας Τσουμπός και ο Παναγιώτης Μάνεσης.

Κυριακή 23 Αυγούστου, Χωριό Τριπόταμος

Από τους αρχαιότερους οικισμούς της Τήνου, ο Τριπόταμος θεωρείται μεσαιωνικό και πιθανώς βυζαντινό χωριό, με μαρτυρίες για την ύπαρξή του ήδη από το 1456. Το όνομά του δεν είναι τυχαίο: είναι χτισμένος ανάμεσα σε τρία «λαγκάδια», ενώ τα λευκά σπίτια, τα πλακόστρωτα καλντερίμια και οι στοές δημιουργούν ένα σκηνικό που αξίζει να εξερευνήσεις πριν ξεκινήσει το γλέντι.

Η 23η Αυγούστου είναι αφιερωμένη στη Γιορτή Κρασιού, που αποτελεί ένα από τα ξεχωριστά καλοκαιρινά ραντεβού του χωριού. Στη μουσική θα βρίσκονται ο Οδυσσέας Τσουμπός και ο Παναγιώτης Μάνεσης, για να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο η πεντάδα των πανηγυριών που αξίζει να σημειώσεις στην ατζέντα σου.

