Στην Τήνο, ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ανοίγει ξανά τον δρόμο της μαθησης στην ενήλικη ζωή

Ο Δήμος Τήνου βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, μιας δομής που θα δώσει σε ενήλικες κάθε ηλικίας τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση και να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου.

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εφόδια στη ζωή κάθε ανθρώπου, ένα δικαίωμα που δεν περιορίζεται από την ηλικία, τον χρόνο ή τις συνθήκες που κάποτε μπορεί να ανέκοψαν μια σχολική διαδρομή. Η γνώση δεν έχει ημερομηνία λήξης και η επιθυμία για μάθηση μπορεί να αναγεννηθεί σε κάθε στάδιο της ζωής, προσφέροντας νέες δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης και κοινωνικής συμμετοχής.

Σε αυτή τη φιλοσοφία βασίζεται ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, δομών που δίνουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη βασική εκπαίδευση για οποιοδήποτε λόγο, να επιστρέψουν στα θρανία, να κάνουν ξανά μαθήματα και να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου, ολοκληρώνοντας έτσι ένα μεγάλο και σπουδαίο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Στην Τήνο, μια σημαντική πρωτοβουλία βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία της, με στόχο την επαναλειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, μετά από χρόνια. Αναμφίβολα, πρόκειται για μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η οποία έρχεται να ενισχύσει την έννοια της συμπερίληψης και να ξεπεράσει τα ηλικιακά όρια που αφορούν την εκπαίδευση. Η επιστροφή ενός τέτοιου θεσμού αποτελεί ουσιαστική επένδυση στον άνθρωπο και στη διαρκή ανάγκη του για γνώση, εξέλιξη και προσωπική ολοκλήρωση.

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Σε επικοινωνία μας με την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Τήνου, Πέννυ Τριγώνη, μιλήσαμε γι’ αυτό το σπουδαίο εγχείρημα, για την πορεία υλοποίησής του, αλλά και τη σημασία που μπορεί να έχει η επαναλειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας για τους κατοίκους του νησιού. Σήμερα, η πρωτοβουλία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με τον Δήμο Τήνου να έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες - σε συνεργασία με τη Σύρο - για την επίτευξη του στόχου.

Η επαναλειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην Τήνο βρίσκεται προ των πυλών

Η προσπάθεια για την επαναλειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην Τήνο δεν προέκυψε τυχαία, αλλά μέσα από συζητήσεις και επαφές με ανθρώπους του εκπαιδευτικού τομέα του νησιού. Όπως εξηγεί η Πέννυ Τριγώνη, η σκέψη αυτή υπήρχε ήδη, καθώς είχε διαπιστωθεί πως αρκετοί άνθρωποι επιθυμούσαν να γυρίσουν στα θρανεία και να κλείσουν ένα κεφάλαιο που είχε μείνει ανολοκλήρωτο.

«Είχαμε καταλάβει ότι υπήρχε αυτή η ανάγκη στην Τήνο και έτσι, αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, που εδώ και μερικά χρόνια είχε πάψει να λειτουργεί. Σε συζητήσεις με εκπαιδευτικούς του νησιού, ενημερωθήκαμε ότι τότε πολλοί είχαν μπει στη διαδικασία να ξεκινήσουν ξανά τα μαθήματα και, μάλιστα, ήταν και καλοί μαθητές. Αυτή η απλή κουβέντα μας οδήγησε να επικοινωνήσουμε με τη Σύρο, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το εγχείρημα. Έπειτα περάσαμε την πρόταση από το Δημοτικό Συμβούλιο και πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία».

Αναφερόμενη στα επόμενα βήματα, συμπληρώνει: «Είμαστε έτοιμοι να το στήσουμε από την αρχή, έχουμε βρει τον χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και τώρα περιμένουμε το πράσινο φως από τη Σύρο, ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Ευελπιστούμε την ερχόμενη χρονιά, να μπορέσουμε και να το λειτουργήσουμε».

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας αφορά κάθε ενήλικα που θέλει να επιστρέψει στα θρανία

Από τη στιγμή που θα δοθεί το τελικό «πράσινο φως», το ενδιαφέρον στρέφεται σε όσα θα προσφέρει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στους κατοίκους του νησιού. Η Αντιδήμαρχος Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης μάς εξήγησε ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν, πώς θα οργανωθούν τα μαθήματα και γιατί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για πολλούς ανθρώπους.

«Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας αφορά ανθρώπους που έχουν σταματήσει την εκπαίδευσή τους στο Δημοτικό και επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Θα δοθεί κανονικά απολυτήριο σε όσους ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους. Τώρα, ποιοι μπορούν; Όσοι θέλουν!».

«Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας αφορά ανθρώπους που έχουν σταματήσει την εκπαίδευσή τους στο Δημοτικό και επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Θα δοθεί κανονικά απολυτήριο σε όσους ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους. Τώρα, ποιοι μπορούν; Όσοι θέλουν! Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε ηλικία, εάν κάποιος θέλει να συνεχίσει αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει τότε, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Θα γίνονται όλα τα μαθήματα κανονικά, αλλά απογευματινές ώρες, σε κάποιες από τις αίθουσες του Γυμνασίου. Μάλιστα, ορισμένοι από τους καθηγητές του Γυμνασίου, πάντα σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας, είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν μαθήματα και σε αυτό το σχολείο».

Πίσω από κάθε εγγραφή σε ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας κρύβεται μια διαφορετική διαδρομή ζωής. Άλλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σχολείο σε μικρή ηλικία, άλλοι έθεσαν σε προτεραιότητα την εργασία, άλλοι έκαναν οικογένεια. Εκείνο που τους ενώνει, είναι η επιθυμία να επιστρέψουν σε ένα όνειρο που - μάλλον - δεν έσβησε ποτέ. «Θεωρώ, ότι είναι πολλοί εκείνοι που θα ήθελαν να φοιτήσουν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, γιατί πραγματικά - ειδικά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας - στα παιδικά χρόνια τους δεν είχαν την ευκαιρία να πάνε στο σχολείο και να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευση. Υπάρχει κόσμος στο νησί που το θέλει πολύ, γι’ αυτό και την προηγούμενη φορά που λειτούργησε, είχε πολλές συμμετοχές».

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Όσον αφορά την ανταπόκριση της τοπικής κοινότητας, η Πέννυ Τριγώνη είναι ειλικρινής: «Νομίζω πως στην αρχή, ίσως ντρέπονται να μοιραστούν την απόφασή τους να γραφτούν σε αυτό το Σχολείο, αλλά όταν επικοινωνηθεί η ιδέα στην τοπική κοινότητα, θα αναθεωρήσουν. Καθώς η ζωή προχωρά, η ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης είναι κάτι αναγκαίο, όχι μόνο σε επίπεδο απολυτηρίου, αλλά από την άποψη ότι αποκτάς γνώσεις που μπορεί κάποτε να λαχταρούσες να είχες πάρει. Σίγουρα, οι άνθρωποι έχουν τις δουλειές τους και μια χαρά τα καταφέρνουν με τις γνώσεις που ήδη έχουν, αλλά ίσως για μερικούς να είναι ένας διακαής πόθος η μόρφωση και η προσωπική εξέλιξη».

Εν κατακλείδι, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης υπογραμμίζει, πως το ζητούμενο για τον Δήμο είναι να δημιουργεί διαρκώς νέες ευκαιρίες για τους πολίτες του, επενδύοντας σε δράσεις που ενισχύουν και ωφελούν την τοπική κοινωνία. «Το σημαντικότερο είναι το νησί να μπορεί να παρέχει στους πολίτες του - και όχι μόνο - όσα περισσότερα μπορεί, σε κάθε επίπεδο. Ό,τι γίνεται για το νησί και τους κατοίκους του, είναι πάντα καλό. Ο Δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Κροντηράς, με τις γνώσεις και τις γνωριμίες του, έχει σταθεί δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι η συμμετοχή, το ενδιαφέρον και η μακροημέρευση».