Σέιντι Σινκ: Η σταρ του Stranger Things είναι η νέα Τζιν Γκρέι στο reboot των X-Men - Και ο Άνταμ Ντράιβερ στη νέα ταινία

Μετά από χρόνια αναμονής, η Marvel Studios ανακοίνωσε επίσημα το νέο, λαμπερό cast για την επιστροφή των μεταλλαγμένων. Δείτε ποιοι ηθοποιοί πλαισιώνουν τη Σέιντι Σινκ.

Για τους λάτρεις της pop κουλτούρας και του κινηματογράφου, αυτή είναι η είδηση που περιμέναμε εδώ και χρόνια. Η Marvel Studios προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια για το ολοκαίνουργιο reboot των X-Men, σηματοδοτώντας την πλήρη ενσωμάτωση των αγαπημένων μεταλλαγμένων στο Marvel Cinematic Universe (MCU).

Στο επίκεντρο αυτής της νέας εποχής βρίσκεται η Σέιντι Σινκ, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια που λατρέψαμε μέσα από το Stranger Things. Η νεαρή ηθοποιός αναλαμβάνει έναν από τους πιο εμβληματικούς, δυναμικούς και πολυεπίπεδους ρόλους στην ιστορία των κόμικς: αυτόν της Τζιν Γκρέι (Phoenix).

Το νέο All-Star Cast που κλέβει την παράσταση

Η επιλογή των ηθοποιών αποτελεί ένα εκρηκτικό κράμα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα της νέας γενιάς και καταξιωμένους χολιγουντιανούς σταρ, δίνοντας μια φρέσκια, σύγχρονη αισθητική στην ομάδα:

Σέιντι Σινκ ως Jean Grey: Η 24χρονη σταρ, που έκλεψε τις εντυπώσεις ως Max Mayfield στο Stranger Things, ετοιμάζεται να δώσει μια νέα, καθηλωτική ερμηνεία στη θρυλική τηλεπαθητική μεταλλαγμένη. Αν έχεις δει την νέα ταινία Spider-Man: Brand New Day, ξέρεις ήδη για τι πράγμα μιλάμε.

Κιτ Κόνορ ως Cyclops (Scott Summers): Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς Heartstopper υποδύεται τον ηγέτη των X-Men, φέρνοντας μια νέα δυναμική στον ρόλο.

Άνταμ Ντράιβερ ως Mr. Sinister: Σε έναν από τους πιο σκοτεινούς και συναρπαστικούς ρόλους κακού, ο υποψήφιος για Όσκαρ Άνταμ Ντράιβερ θα ενσαρκώσει τον δολοπλόκο Mister Sinister.

Σαμάρα Γουίβινγκ ως Emma Frost: Η εντυπωσιακή Αυστραλή ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο της αδίστακτης «White Queen».

Ίντε Ναβαρέτε ως Rogue: Η ανερχόμενη ηθοποιός θα δώσει σάρκα και οστά στη δυναμική Rogue.

Κρίστοφερ Άμποτ ως Professor X: Ο χαρισματικός ηθοποιός αναλαμβάνει το τιμόνι της Σχολής για Χαρισματικά Παιδιά ως Charles Xavier.

Γιατί το reboot των X-Men είναι το πιο σημαντικό project της Marvel

Από τότε που η Disney εξαγόρασε την 20th Century Fox, το ερώτημα για το πώς και πότε θα επιστρέψουν οι X-Men ήταν το μεγαλύτερο στοιχείο συζήτησης ανάμεσα στους φαν. Αν και είδαμε μικρές «γεύσεις» και cameos σε πρόσφατες παραγωγές, αυτή θα είναι η πρώτη αμιγώς δική τους ταινία στο MCU.

Η επιλογή να δοθεί το τιμόνι της ταινίας σε φρέσκα πρόσωπα όπως η Σέιντι Σινκ και ο Κιτ Κόνορ, σε συνδυασμό με έναν στιβαρό «κακό» όπως ο Άνταμ Ντράιβερ, δείχνει ότι η Marvel επενδύει σε ένα μακροπρόθεσμο franchise που θα καθορίσει τα επόμενα χρόνια του κινηματογραφικού της σύμπαντος.

Το ραντεβού στις αίθουσες

Με τη σκηνοθεσία και το σενάριο να υπόσχονται μια πιο πιστή μεταφορά από τα κόμικς, η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της ταινίας έχει ήδη ξεκινήσει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Σέιντι Σινκ και η νέα γενιά των μεταλλαγμένων έρχονται για να κυριαρχήσουν ξανά στο παγκόσμιο box office!