Όταν οι Beatles ήθελαν να πρωταγωνιστήσουν στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» - Μία από τις φιλόδοξες κινηματογραφικές ιδέες του Τζον Λένον

Οι Beatles μάλιστα ήθελαν και συγκεκριμένο σκηνοθέτη, ο οποίος ήταν και εκείνος που η ιδέα αυτή δεν προχώρησε

Οι Beatles δεν έπαιρναν πάντα τις πιο συμβατικές αποφάσεις στην πορεία της καριέρας τους. Άλλωστε, μιλάμε για ένα συγκρότημα που κάποια στιγμή αποφάσισε να ανοίξει το δικό του κατάστημα, το Apple Boutique, μόνο και μόνο για να καταλήξει να χαρίζει τα προϊόντα του δωρεάν και να το κλείσει μόλις οκτώ μήνες αργότερα.

Από την άλλη, υπήρξαν και επιλογές που σήμερα μοιάζουν σχεδόν αδιανόητες, όπως σημειώνει το Far Out Magazine. Όπως η περίφημη φωτογράφιση για το αμερικανικό άλμπουμ Yesterday and Today, όπου οι Beatles εμφανίζονταν περιτριγυρισμένοι από ωμό κρέας και ακέφαλες κούκλες μωρών.

Κάποιες από αυτές τις ιδέες, πάντως, δεν έφτασαν και πολύ μακριά. Και να φανταστεί κανείς πως μία από τις πιο παράτολμες ήταν εκείνη που θα μπορούσε να είχε αλλάξει όχι μόνο την ιστορία των Beatles, αλλά και ολόκληρη την πορεία του κινηματογράφου. Ή και όχι.

Η σχέση των Beatles με τον κινηματογράφο είχε ξεκινήσει με τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Η αρχή έγινε με το «A Hard Day’s Night», σε σκηνοθεσία του Ρίτσαρντ Λέστερ, παρουσίασε τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος να υποδύονται ουσιαστικά φανταστικές εκδοχές του εαυτού τους.

Για την ακρίβεια, ο Λέστερ συνδύασε το χιούμορ με μια σχεδόν ντοκιμαντερίστικη προσέγγιση. Περισσότερες από έξι δεκαετίες, παραμένει ένα συναρπαστικό κινηματογραφικό στιγμιότυπο της εποχής και, κυρίως, της εκρηκτικής ανόδου των Beatles στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Μόλις ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε το «Help!», ξανά με τον Ρίτσαρντ Λέστερ στο τιμόνι της σκηνοθεσίας, ενώ αργότερα οι Beatles πρωταγωνίστησαν στα «Magical Mystery Tour» και «Yellow Submarine». Στην τελευταία, βέβαια, δεν ήταν οι ίδιοι που έδωσαν τις φωνές στους χαρακτήρες τους.

Παρά τις προσπάθειές τους, η υποκριτική δεν ήταν ποτέ ακριβώς το μεγάλο τους ταλέντο, και ιδιαίτερα στην περίπτωση του Ρίνγκο. Ίσως, λοιπόν, ήταν καλύτερα που μία από τις πιο φιλόδοξες κινηματογραφικές ιδέες του Τζον Λένον δεν πήρε ποτέ σάρκα και οστά.

Ο Τζον Λένον ήθελε τους Beatles στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Η ιδέα ήταν κάπως υπερβολική, θα έλεγε κανείς. Ο Τζον Λένον ήθελε το συγκρότημα να πρωταγωνιστήσει σε κινηματογραφική μεταφορά του «The Lord of the Rings», σε σκηνοθεσία του Στάνλεϊ Κούμπρικ. Αυτό, μάλιστα, το επιβεβαίωσε και στενός συνεργάτης του σκηνοθέτη, Λέον Βιτάλι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Beatles έφτασαν μέχρι το γραφείο του Κούμπρικ προκειμένου να συζητήσουν την πιθανότητα της ταινίας. Ωστόσο, η ιδέα δεν προχώρησε.

«Πήγαν στο γραφείο του Στάνλεϊ για να μιλήσουν γι’ αυτό. Δεν νομίζω ότι ήταν ακριβώς μέσα στο πεδίο του αυτή η ιδέα. Ήταν κάτι που είχαν σκεφτεί, αλλά δεν προχώρησε καθόλου. Ήταν απλώς μια ανταλλαγή πληροφοριών. Υπήρχαν άνθρωποι που ενδιαφέρονταν να το κάνουν, αλλά ο Στάνλεϊ όχι».

Ο σκηνοθέτης αν και καταπιάστηκε με πολλά διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, το επιστημονικής φαντασίας δεν αποτέλεσε ποτέ πραγματικά το βασικό του πεδίο. Και σίγουρα οι Beatles δεν ήταν τις υποκριτικές ικανότητες για αυτό το κινηματογραφικό εγχείρημα.

Έτσι, η ιδέα των Beatles για μια κινηματογραφική μεταφορά του The Lord of the Rings έμεινε τελικά μόνο στις συζητήσεις. Και ίσως αυτή να ήταν μία από τις ελάχιστες φορές στην ιστορία των Beatles που κάποιος κατάφερε να τους πει απλώς «όχι».