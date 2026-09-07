Ακόμα δεν έχουμε δει την πρώτη σεζόν της σειράς Harry Potter, αλλά ήδη γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τη δεύτερη

Το HBO ανακοίνωσε νέες προσθήκες στο καστ της 2ης σεζόν της πολυαναμενόμενης τηλεοπτικής σειράς «Harry Potter». Τον Ντόμπι θα υποδυθεί ο Λένι Ρας, την Τζίνι Ουέσλι η Μπόνι Χιλ, ενώ τον Τομ Ριντλ θα ενσαρκώσει ο Μπίλι Μπάρατ. Η Χιλ θα αντικαταστήσει την Γκρέισι Κόχραν, η οποία υποδύεται την Τζίνι Ουέσλι στην 1η σεζόν, αλλά αποχώρησε από τον ρόλο «λόγω απρόβλεπτων συνθηκών».

Τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν της σειράς «Harry Potter» έχουν ολοκληρωθεί και η πρεμιέρα της στο HBO είναι προγραμματισμένη για τις 25 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη σεζόν, η οποία θα βασιστεί στο δεύτερο βιβλίο της αγαπημένης σειράς φαντασίας της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, βρίσκεται αυτή την περίοδο στο στάδιο της προπαραγωγής στα Leavesden Studios, έξω από το Λονδίνο.

Για όσους δεν έχουν διαβάσει τα βιβλία ή δεν έχουν παρακολουθήσει τις ταινίες, η επίσημη σύνοψη της σειράς του HBO αναφέρει:

«Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο στον Χάρι Πότερ – τουλάχιστον έτσι του λέει η θεία του, Πετούνια. Όταν όμως φτάνει ένα μυστηριώδες γράμμα εισαγωγής στη Σχολή Μαγείας και Ξορκιών του Χόγκουαρτς, ανοίγει μπροστά του η πόρτα σε έναν κρυφό κόσμο γεμάτο μαγεία, φιλία και περιπέτεια. Πίσω όμως από τους μαγεμένους τοίχους του Χόγκουαρτς κρύβονται σκοτεινά μυστικά. Ο Χάρι πρέπει να βρει το θάρρος να αποδείξει την αξία του απέναντι στον πιο σκοτεινό μάγο όλων».

Ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν θα πρωταγωνιστήσει στη νέα τηλεοπτική μεταφορά τον Χάρι Πότερ, ενώ την Ερμιόνη Γκρέιντζερ υποδύεται η Αραμπέλα Στάντον και τον Ρον Ουέσλι ο Άλιστερ Στάουτ.

Στο υπόλοιπο καστ συναντάμε τον Τζον Λίθγκοου στον ρόλο του Άλμπους Ντάμπλντορ, την Τζάνετ ΜακΤίρ ως Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, τον Πάπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ, τον Νικ Φροστ ως Ρούμπεους Χάγκριντ, τον Ρόρι Γουίλμοτ ως Νέβιλ Λονγκμπότομ και τον Λοξ Πρατ ως Ντράκο Μαλφόι, μαζί με δεκάδες ακόμη ηθοποιούς που ενσαρκώνουν γνώριμους χαρακτήρες από το σύμπαν του «Harry Potter».

Η σειρά «Harry Potter» βασίζεται στα βιβλία της Ρόουλινγκ και το σενάριο υπογράφει η Φραντσέσκα Γκάρντινερ, η οποία είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός. Ο Μαρκ Μάιλοντ θα είναι εκτελεστικός παραγωγός και θα σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια της σειράς για το HBO, σε συνεργασία με τις Brontë Film and TV και Warner Bros. Television.