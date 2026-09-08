Dianne Wiest και Stockard Channing μιλούν για το σίκουελ της ταινίας “Practical Magic” - Η συνέντευξή τους αποκλειστικά στο JennyGr

Η Dianne Wiest και η Stockard Channing μιλούν για το σίκουελ της ταινίας Practical Magic, που θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Σεπτεμβρίου από την Tanweer

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από τότε που το Practical Magic συστήθηκε στους θεατές, και η στιγμή που θα επιστρέψει στις αίθουσες με το πολυαναμενόμενο σίκουελ, έφτασε. Sandra Bullock και Nicole Kidman επιστρέφουν στους εμβληματικούς ρόλους τους, σε έναν κόσμο γεμάτο φεγγαρόφωτο, σκανταλιές και ισχυρή προγονική μαγεία. Μαζί τους, φυσικά, γιατί δεν θα μπορούσε διαφορετικά, οι Dianne Wiest και Stockard Channing ως οι θείες Τζετ και Φράνι.

Το Practical Magic 2 ακολουθεί τις αδελφές Όουενς, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν πάλι την κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους, επηρεάζοντας αυτή τη φορά την επόμενη γενιά. Η ταινία περνά έτσι από την ιστορία της Σάλι και της Τζίλιαν στην ιστορία μιας νέας γενιάς γυναικών της οικογένειας Όουενς, με τη μαγεία, την οικογενειακή κληρονομιά, την απώλεια και τη γυναικεία αλληλεγγύη να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο.

Το Practical Magic, που με τα χρόνια βρήκε τη θέση του στις cult ταινίες της εποχής, επαναφέρει όλες τις ταλαντούχες γυναίκες στην μεγάλη οθόνη. Κι αυτό από μόνο του είναι ενδιαφέρον.

Με αφορμή λοιπόν το Practical Magic 2, που έχει πρεμιέρα στις 10 Σεπτεμβρίου και στην Ελλάδα η διανομή γίνεται από την Tanweer, το JennyGr εξασφάλισε αποκλειστική συνέντευξη των Dianne Wiest και Stockard Channing, που μιλούν τόσο για τους ρόλους τους όσο και για τη δεύτερη συνεργασία τους με την Sandra Bullock και την Nicole Kidman.

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Η συνέντευξη της Dianne Wiest

Πώς ήταν η επιστροφή σας στον ρόλο της αγαπημένης θείας Τζετ;

Είναι ξεχωριστό να σου ζητούν να επιστρέψεις σε έναν ρόλο, όχι για να επαναλάβεις κάτι που έχεις ήδη κάνει, αλλά για να τον εξελίξεις και να τον διευρύνεις - κάτι που είχες κάνει πριν από είκοσι πέντε χρόνια, και μάλιστα, με τους ίδιους ανθρώπους. Δεν μου είχε ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και για μένα είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία να βρίσκομαι ξανά μαζί με τη Stockard, τη Nicole και τη Sandy, τόσα χρόνια μετά την πρώτη φορά που υποδυθήκαμε τους ίδιους χαρακτήρες.

Εκτός από τις γυναίκες της οικογένειας Όουενς, φαίνεται πως επιστρέφει και η κατάρα. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα; Πώς ξεκίνησε;

Η Μαρία Όουενς έζησε τον 17ο αιώνα στη Μασαχουσέτη. Ήταν βαθιά ερωτευμένη και έγκυος, όμως ο αγαπημένος της τήν εγκατέλειψε. Ήταν τόσο ταραγμένη από την απόγνωσή της, που ο πόνος της μετατράπηκε σε οργή. Και, καθώς ήταν μάγισσα, καταράστηκε για γενιές όλες τις γυναίκες που θα ανήκαν στην οικογένειά της, λέγοντας: «Όποια αγαπήσει και αγαπηθεί, ο αγαπημένος της θα πεθάνει». Και έτσι συνέβη. Η Τζίλι έχει τον δικό της τρόπο να αντιμετωπίζει την κατάρα, ενώ η Σάλι την αντιμετωπίζει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που κάνει τη Σάλι και την Τζίλι τόσο συναρπαστικές;

Έχουν μια κοινή εσωτερική ζωή, αν αυτό βγάζει κάποιο νόημα. Υπάρχει κάτι μέσα τους που αναγνωρίζουν η μία στην άλλη και που δεν το αναγνωρίζουν σε κανέναν άλλο. Εξωτερικά, όμως, είναι εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες.

Μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα για τη θεία Τζετ;

Είναι απλώς, ξέρετε, μια ηλικιωμένη μάγισσα. Αυτό ακριβώς είναι.

Επομένως, οι θείες εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους κατοίκους της πόλης;

Απολύτως. Όποιος υποφέρει από αρθρίτιδα ή ουρική αρθρίτιδα ή έχει ραγισμένη καρδιά, όποιος έχει χάσει τον αγαπημένο του, έρχεται στη Τζετ και στην αδελφή μου, τη Φράνι, την οποία υποδύεται η Stockard Channing. Έρχονται το βράδυ και τους δίνουμε γιατρικά για να απαλύνουμε τον πόνο τους, όποιος κι αν είναι αυτός.

Πώς είναι να βρίσκεστε ξανά μαζί με τη Sandra Bullock και τη Nicole Kidman;

Για μένα είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί πριν από είκοσι πέντε χρόνια ήταν ήδη γνωστές και σταρ. Αν όμως σκεφτεί κανείς την πορεία τους αυτά τα χρόνια, είναι φαινόμενο. Είναι εκπληκτικό το τι έχει καταφέρει η καθεμία τους. Και είναι πραγματικά εξαιρετικές ηθοποιοί. Είναι υπέροχο να βρίσκομαι μαζί τους.

Photo Courtesy Warner Bros. Pictures

Και πώς ήταν η εμπειρία της συμμετοχής στο Practical Magic 2;

Ήταν διασκεδαστική. Περάσαμε πραγματικά πολύ όμορφα, και μεγάλο μέρος αυτής της χαράς οφειλόταν στη σκηνοθέτρια, την οποία λατρεύω, τη Susanne Bier. Έχει κάνει και η ίδια εξαιρετική δουλειά. Όμως διασκέδαζε και η ίδια, και αυτό ήταν μεταδοτικό.

Η συνέντευξη της Stockard Channing

Πώς ήταν τα γυρίσματα του Practical Magic;

Ήταν ένα πολύ, πολύ ευχάριστο πλατό. Περάσαμε υπέροχα. Ο Griffin Dunne ήταν θαυμάσιος σκηνοθέτης και η Susanne είναι επίσης υπέροχη σκηνοθέτρια. Ήταν μια πολύ ευτυχισμένη περίοδος στην προσωπική μου ζωή. Ο σύντροφός μου κι εγώ είχαμε μόλις αγοράσει ένα σπίτι. Θυμάμαι πως ήταν μια πραγματικά πολύ καλή εποχή, ιδιαίτερα για εμάς τις τέσσερις - τη Dianne, τη Nic, τη Sandy κι εμένα. Από την τελευταία φορά που είχαμε βρεθεί όλες μαζί έχει μεσολαβήσει ουσιαστικά μια ολόκληρη ζωή. Και νομίζω ότι, κατά κάποιον τρόπο, αυτό είναι υπέροχο, γιατί γνωριζόμαστε, εμπιστευόμαστε η μία την άλλη και πραγματικά συμπαθούμε η μία την άλλη, όπως πάντα. Και αυτό δεν έχει αλλάξει.

Πώς ήταν που επιστρέψατε μαζί με την Dianne στους ρόλους σας; Και πώς ήταν η επανένωση με τη Sandy και τη Nicole;

Λοιπόν, γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια, από το θέατρο, από τη Νέα Υόρκη και από διάφορες άλλες περιστάσεις, ακόμη και πριν κάνουμε την προηγούμενη ταινία. Ήμασταν νέες ηθοποιοί στη Νέα Υόρκη την ίδια εποχή. Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, συναντιόμασταν και βλέπαμε η μία την άλλη. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά είχαμε να βρεθούμε πραγματικά, ίσως, εννέα ολόκληρα χρόνια. Οπότε ήταν, και πάλι, σαν να ανακαλύπτουμε ξανά η μία την άλλη.

Με τη Sandy και τη Nic, όταν συναντηθήκαμε, ουρλιάξαμε όλες [γελάει]. Και νομίζω ότι όλα ήταν πολύ εύκολα. Κερδίζεις πολύ χρόνο όταν έχεις ξαναδουλέψει με κάποιους ανθρώπους, γιατί υπάρχει ένας κοινός κώδικας σε όλα και υπάρχει εμπιστοσύνη. Και πραγματικά λειτουργεί.

Photo Courtesy Warner Bros. Pictures

Οι θαυμαστές λατρεύουν το στιλ της Τζετ και της Φράνι. Τι μπορείτε να μας πείτε γι’ αυτό;

Η ενδυματολόγος Alexandra Byrne έκανε εκπληκτική δουλειά. Στην πρώτη ταινία, το σπίτι ήταν λίγο σκοτεινό και φορούσαμε υπέροχα, μεταξένια, όμορφα ρούχα. Σε αυτή την ταινία βρισκόμαστε περισσότερο έξω από το σπίτι. Τώρα, λοιπόν, έχουμε ρούχα πολύ πιο περίτεχνα. Και χρειάζεται τεράστια δουλειά για να δημιουργηθούν.

Σίγουρα κατάφερε να διατηρήσει την εκκεντρικότητα. Αυτό υπάρχει οπωσδήποτε ακόμη. Και διασκεδάσαμε πολύ δημιουργώντας τις εμφανίσεις της Φράνι. Ένιωθα σαν τη Σταχτοπούτα, ξέρετε, με τα πουλιά να πετούν γύρω μου και τα ποντίκια. Γιατί όλα γίνονταν λίγο αυθόρμητα. Έλεγε: «Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε αυτό, ας δοκιμάσουμε κι εκείνο». Και ήταν πραγματικά πολύ διασκεδαστικό.

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος «γυναικεία αλληλεγγύη»;

Λοιπόν, δεδομένης της προχωρημένης ηλικίας μου, σημαίνει πολλά για μένα, γιατί ανήκω σε εκείνη τη γενιά για την οποία «η γυναικεία αλληλεγγύη είναι δύναμη». Είμαι περήφανη για το φεμινιστικό μου υπόβαθρο. Ανήκω σε μια γενιά που αγωνίστηκε για την ισότητα. Για ίσα δικαιώματα. Όμως γεννήθηκα σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν δύσκολα. Πραγματικά δύσκολα. Ελπίζω ο κόσμος να θυμάται και να σέβεται τις κατακτήσεις που πέτυχε η δική μου γενιά και να προσπαθεί να τις διατηρήσει. Ας το θέσουμε έτσι.

Πιστεύετε σε πράγματα όπως οι κατάρες;

Χμμ. Πιστεύω [γελάει] ότι οι άνθρωποι συχνά διοχετεύουν πολλά αρνητικά συναισθήματα προς άλλους ανθρώπους -αν θέλετε να το αποκαλέσετε «κατάρα». Οπότε, αν αυτό είναι μια κατάρα και λειτουργεί, τότε υπάρχει εκεί έξω. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να θέλουν να συμβούν κακά πράγματα σε ανθρώπους που δεν συμπαθούν. Ίσως αυτή να είναι η κατάρα με την οποία ζούμε όλοι. Η κατάρα της ανθρώπινης φύσης.

Τι είναι «μαγεία» για εσάς;

Η ζωή.

Trailer: