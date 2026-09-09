Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν την Πέμπτη (10/9) στους κινηματογράφους

Νέα κινηματογραφική εβδομάδα με νέες, πολύ ενδιαφέρουσες, ταινίες

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει ταινίες για όλα τα γούστα. Ανάμεσα στις πρεμιέρες ξεχωρίζουν το πολυαναμενόμενο «Μαγικά Φίλτρα 2», το ντοκιμαντέρ για την επανένωση των Oasis, αλλά και η ελληνική ταινία «Κόκορας».

Αναλυτικά οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν την Πέμπτη 10/9

Practical Magic 2

Η ταινία που συστήθηκε στους θεατές το 1998 πρώτη φορά, επιστρέφει με σίκουελ. Η υπόθεση ακολουθεί τις αδερφές Όουενς, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν πάλι την κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους, επηρεάζοντας αυτή τη φορά την επόμενη γενιά. Η ταινία περνά έτσι από την ιστορία της Σάλι και της Τζίλιαν στην ιστορία μιας νέας γενιάς γυναικών της οικογένειας Όουενς, με τη μαγεία, την οικογενειακή κληρονομιά, την απώλεια και τη γυναικεία αλληλεγγύη να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο.

Hope

Από την Κορέα έρχεται ένα ξέφρενο action horror που επαναπροσδιορίζει το blockbuster σινεμά. Σε μια απομονωμένη κωμόπολη, οι κάτοικοι παγιδεύονται από τις πυρκαγιές και έρχονται αντιμέτωποι με ένα μυστηριώδες τέρας. Όσο το κυνηγητό κορυφώνεται, κυνηγοί και θηράματα αλλάζουν ρόλους, οδηγώντας σε μια εφιαλτική τραγωδία κοσμικών διαστάσεων.

Κόκορας

Αυτό́ το καλοκαίρι είναι το πιο καθοριστικό́ για την ζωή του Αργύρη, ενός θυρωρού́ στο Δήμο Αθηναίων. Η είδηση ότι ο γιος του κληρώθηκε να φοιτήσει σε ένα από́ τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας, έρχεται να ταράξει την έτσι κι αλλιώς δύσκολη σχέση με την σύζυγό́ του Πόπη, επίσης υπάλληλο του Δήμου. Παρόλο που το να φοιτήσει εκεί το παιδί τους, είναι όνειρο απατηλό́ για τα οικονομικά τους, ο Αργύρης αποφασίζει ότι δεν έχει δικαίωμα να γίνει τροχοπέδη στη μοίρα του γιου του, που είναι σαφώς φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα.

Με όχημα το χιούμορ και τον - στα όρια της σαρδόνιας ειρωνείας - σαρκασμό́, το κυνήγι του «ελληνικού ονείρου» καταλήγει σε μια δίνη κωμικοτραγικών συγκρούσεων, που φέρνουν τον Αργύρη μπροστά στην πιο πικρή ανατροπή: ίσως οι ψευδαισθήσεις να ήταν ό,τι καλύτερο είχε ποτέ.

Don’t Look Back in Anger

Σίγουρα από τις ταινίες που πολλοί ανυπομονούν για την πρεμιέρα. Έχοντας συμπληρωθεί ένας χρόνος από τότε που οι Oasis ξεκίνησαν την περιοδεία τους το 2025, μετά από 16 χρόνια, ο Στίβεν Νάιτ φέρνει το ντοκιμαντέρ που καταγράφει αυτή την επανένωση. Μια ανεπιφύλακτα ενθουσιώδης καταγραφή του μεγαλύτερου μουσικού γεγονότος του 2025, αποτυπώνει την εμπειρία και τα συναισθήματα του συγκροτήματος και των οπαδών του σε όλο τον κόσμο.

Η μοναδική αυτή ματιά περιλαμβάνει πρόσβαση στις πρόβες, στα παρασκήνια και επί σκηνής, καθώς και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις του Noel και του Liam μετά από πάνω από 20 χρόνια. Παράλληλα με την παγκόσμια περιοδεία της μπάντας, η οποία ξεπούλησε αμέσως, το ντοκιμαντέρ διερευνά και τον βαθύ συναισθηματικό αντίκτυπο αυτής της παγκόσμιας πολιτιστικής στιγμής - φαινόμενο και το τι σημαίνει η μουσική των Oasis για το κοινό και τις γενιές σε όλο τον κόσμο.

Κάθε Κόστος (By any mean)

Ένας διαβόητος εκτελεστής της μαφίας και ένας νεαρός πράκτορας του FBI συνεργάζονται για να ερευνήσουν τις δολοφονίες ηγετών των πολιτικών δικαιωμάτων στο Μισισιπή το 1966. Με τον υποψήφιο για Όσκαρ, Mark Wahlberg & τον βραβευμένο με EMMY, Yahya Abdul-Mateen II.

3 Ώρες Διορία (Runner)

Ο Χανκ Μαλόουν, ένας διανομέας πολύτιμων αποστολών, έχει στη διάθεσή του μόλις τρεις ώρες για να μεταφέρει ένα όργανο που θα σώσει τη ζωή ενός επτάχρονου κοριτσιού, το οποίο χρειάζεται άμεση μεταμόσχευση. Αυτό που μοιάζει με μια απλή αποστολή μετατρέπεται σε θανάσιμη καταδίωξη, όταν ο αρχηγός μιας διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης γίνεται εμμονικός με το να αποκτήσει το πολύτιμο μόσχευμα. Με δυναμικές ερμηνείες και καταιγιστικό ρυθμό, η ταινία καθηλώνει τον θεατή σε ένα σκληρό αγώνα επιβίωσης, όπου ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος.

Φάκελος 137 (Dossier 137)

Δεκέμβριος 2018. Στο φλεγόμενο Παρίσι των κινητοποιήσεων των «Κίτρινων Γιλέκων», ένας 20χρονος διαδηλωτής τραυματίζεται βαριά από βολή αστυνομικού κοντά στα Ηλύσια Πεδία. Η Στεφανί, αξιωματικός της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της γαλλικής αστυνομίας, αναλαμβάνει την υπόθεση αποφασισμένη να εντοπίσει ποιος ευθύνεται για τον βαρύτατο τραυματισμό του νεαρού.