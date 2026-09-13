Ολοκληρωμένος οδηγός επιβίωσης στη μυθοπλασία της τηλεοπτικής σεζόν που ανοίγει αυλαία, με όλες τις καινούριες παραγωγές των καναλιών

Οικογενειακά δράματα, κωμικές καταστάσεις, παθιασμένους έρωτες, δικαστικές αψιμαχίες και πολλές, μα πολλές ανατροπές υπόσχονται οι νέες σειρές της σεζόν, που νωρίς νωρίς ανοίγει την αυλαία της.

Οι σειρές εποχής και η μεταφορά στα ελληνικά τουρκικών δραμάτων, όπως και η επανάληψη δοκιμασμένων συνταγών του παρελθόντος παραμένουν στα trends, όμως ας διατηρήσουμε την αισιοδοξία μας. Υπάρχουν προτάσεις για όλα τα γούστα, ανάμεσα τους ίσως και η αυτή που γίνει η επόμενη αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια. Ας δούμε αναλυτικά όλες τις νέες παραγωγές ανά κανάλι.

ALPHA: Πάθη κι αδιέξοδα με άρωμα Τουρκίας

Ο Alpha επενδύει στη μυθοπλασία και όπως δείχνουν οι μετρήσεις τηλεθέασης πολύ καλά κάνει. Τη νέα σεζόν θα συνεχίσει με τις γνωστές και δημοφιλείς κωμικές σειρές του, “Το σόι σου” και “Μπαμπά σ’ αγαπώ”, θα επαναφέρει την κωμωδία “Φόνοι στο καμπαναριό” με δεύτερο κύκλο και το “Ριφιφί” του Τσαφούλια σε πρώτη ελεύθερη τηλεοπτική προβολή (από τη Δευτέρα 21/9), ενώ παράλληλα ποντάρει πολλά στα καινούρια του δράματα. Που έχουν ένα κοινό: είναι εμπνευσμένα από τουρκικές επιτυχίες.

Για σένα

Με ένα κινηματογραφικό, καλοκαιρινό τρέιλερ -υπό τους ήχους μιας διασκευής του “Ένα πρωινό”, ο Alpha έδωσε μια πρώτη γεύση από το πολυσυζητημένο “Για σένα”, το οποίο στηρίζεται στο τουρκικό Güller ve Günahlar (Sins and Roses), που προβάλλεται με επιτυχία από το Kanal D.

Η σειρά ακολουθεί την ιστορία ενός άντρα, που βλέπει τη ζωή του να αλλάζει ύστερα από το τραγικό ατύχημα της συζύγου του, αλλά και τη γνωριμία του με μια μυστηριώδη γυναίκα. Διαφορετικοί χαρακτήρες συναντώνται σε ένα πολύπτυχο, ρομαντικό δράμα, με αδιέξοδους έρωτες και πάθη. Στους κεντρικούς ρόλους θα δούμε τους Κίμωνα Κουρή, Ειρήνη Αγγελοπούλου, πλαισιωμένους από τους Νίκο Πουρσανίδη, Νικόλα Παπαγιάννη, Τάσο Γιαννόπουλο, Μαρία Παρασύρη και τη Μαρία Τζομπανάκη.

Μια γυναίκα

Η τουρκική σειρά “Kadin” (2017-2020), που με τη σειρά της βασίστηκε στο ιαπωνικό “Woman”, είναι η έμπνευση πίσω από το “Μια γυναίκα”, με τη Δανάη Παππά στον κεντρικό ρόλο. Πρόκειται για μια σειρά αφιερωμένη στη γυναικεία δύναμη, που εστιάζει στην προσπάθεια μιας νεαρής μητέρας να μεγαλώσει μόνη τα παιδιά της, ξεπερνώντας την απώλεια, παλιές πληγές και οικογενειακά μυστικά. Στα ατού της, τα εξωτερικά γυρίσματα στην πανέμορφη Φολέγανδρο.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι Ελισάβετ Μουτάφη, Βασίλης Μαγουλιώτης, Θάνος Λέκκας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ηλίας Βαλάσης, Νικολέτα Καρρά και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πιέρρος Ανδρακάκος, το σενάριο η Δώρα Μασκλαβάνου και τη μουσική ο Θέμης Καραμουρατίδης.

Οι κόρες της Αρετής

Συνεχίζουμε με άλλο ένα τουρκικό φορμάτ, το δράμα “Fazilet Hanim ve Kizlari, που έκανε διεθνή επιτυχία με τον τίτλο “Mrs. Fazilet and Her Daughters”. Πρόκειται για μια κλασική δραματική καθημερινή σαπουνόπερα, εφοδιασμένη με όλα τα κλισέ του είδους (δύο οικογένειες -μια φτωχή, μια πλούσια-, έρωτες, μυστικά, φιλοδοξίες, ίντριγκες και ανατροπές).

Πρωταγωνιστούν οι Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού και οι Μάνια Παπαδημητρίου, Αλεξία Καλτσίκη, Ράνια Σχίζα.



Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι “μίνι” -με συγκεκριμένο αριθμό επεισοδίων- σειρές του σταθμού, όπως η μεταφορά της πολυσυζητημένης βραζιλιάνικης επιτυχίας “Os Outros” (Οι άλλοι), με πρωταγωνιστές τους Πάνο Βλάχο, Μαρίνα Καλογήρου, Μαρία Ναυπλιώτου και Νίκο Ψαρρά, αλλά και το δραματικό “Κενά μνήμης”, με πρωταγωνιστή τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, στο ρόλο ενός ανθρώπου που όταν συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται στα πρώτα στάδια της άνοιας, αποφασίζει να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του.

ΑΝΤ1: Έρωτες και ντέρτια σε φόντο -άλλης- εποχής

Στις σειρές εποχής επενδύει για άλλη μια τηλεοπτική σεζόν ο ΑΝΤ1, που αναμένεται παράλληλα να συνεχίσει την κωμωδία “Σούπερ ήρωες” με τον Γιάννη Μπέζο. Οι καινούριες παραγωγές του, πάντως, θα μας μεταφέρουν στο παρελθόν, από τα ‘80s και πίσω...

Ντέρτι

Το νέο βαρύ πυροβολικό του ΑΝΤ1, που φέρει τις υπογραφές των σεναριογράφων της σειράς “Άγριες μέλισσες”, Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη, θα μας ταξιδέψει για άλλη μια φορά στην ελληνική περιφέρεια, περασμένων δεκαετιών.

Αυτή τη φορά ο χρόνος είναι το 1987 και ο τόπος η Πάτρα, όπου γύρω από το νυχτερινό κέντρο “Ντέρτι” στήνεται ένα δράμα, με απαγορευμένους έρωτες, πάθη, προδοσίες, συγκρούσεις και εγκλήματα. Κεντρικά πρόσωπα είναι η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου) μια νεαρή δασκάλα μουσικής που μπαίνει ως μυστική πληροφοριοδότρια της αστυνομίας στο “Ντέρτι”, όπου πρώτο όνομα είναι η μητέρα που την εγκατέλειψε (Κλέλια Ρένεση).

Το καστ ολοκληρώνεται από δημοφιλή ονόματα όπως οι Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Λεωνίδας Κακούρης, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου κ.ά. Η πρεμιέρα, με διπλό επεισόδιο, έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21/9.

Κρίνο και Αγκάθι

Η νέα σειρά εποχής του σταθμού, που θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 23/9 στις 21:00 με διπλό επεισόδιο, έχει επίσης τουρκικές ρίζες, καθώς βασίζεται στο “Ask ve Mavi” (2016).

Θα μας μεταφέρει στην ορεινή Αρκαδία του 1959, όπου εξελίσσεται μια ιστορία έρωτα και εκδίκησης γύρω από την -κλασική- διαμάχη δύο οικογενειών, που όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου “τις χωρίζει αίμα, σιωπή και αδικία”. Τους κεντρικούς ήρωες υποδύονται οι Αναστασία Παντούση, Γιώργος Γεροντιδάκης, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννης Τσορτέκης, Μαρία Ζορμπά, Τάσος Ιορδανίδης και ο Στέλιος Μάινας.

Σπιλιάδες

Τη νέα σεζόν ο ΑΝΤ1 επιμένει στις δραματικές σειρές εποχής, με τις “Σπιλιάδες”, την τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Μαρίας Γεωργιάδου, να ολοκληρώνουν την τριάδα.

Ξεκινούν από τη Σύρο του 1962, για να αφηγηθούν την ιστορία της Νίκης, μιας γυναίκας που χάνεται στην θάλασσα. Μαζί χάνει τη μνήμη της και ξεκινά μια νέα ζωή, όμως ως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις, το παρελθόν κάποια στιγμή θα επιστρέψει.

Πρωταγωνιστούν οι Ντένια Ψυλλιά, Γιάννης Κουκουράκης, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιάννης Καράμπαμπας, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Σταύρος Σβήγκος κ.ά. Όσο για το τι σημαίνει “Σπιλιάδες”; Μας εξηγεί το τρέιλερ…

ΣΚΑΪ: Επιστροφή στην καθημερινή μυθοπλασία

Ύστερα από ένα διάλειμμα, ο ΣΚΑΪ επιστρέφει στη μυθοπλασία, αναθέτοντας το prime time του σε συνεργάτες από τα παλιά, που έχουν αποδείξει πως κατέχουν το μυστικό της τηλεοπτικής επιτυχίας.

Μπλε ώρες

Το νέο ταξίδι τους στον ΣΚΑΪ ξεκινούν οι Ανδρέας Γεωργίου, Κούλλης Νικολάου και Βάνα Δημητρίου με ένα καθημερινό δράμα με έρωτες, πάθη και πολλές ανατροπές.

Εκτυλίσσεται στο Πήλιο (Τσαγκαράδα), όπου ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) και η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) ζουν έναν απαγορευμένο έρωτα, όμως μια στυγερή δολοφονία φέρνει στο φως κρυμμένα μυστικά, που πυροδοτούν απρόβλεπτες εξελίξεις. Φυσικά υπάρχουν -και εδώ- πλούσιες οικογένειες, όπως και μια μποέμ θεία, την οποία υποδύεται η Βάνα Μπάρμπα.

Στο πολυμελές καστ συμμετέχουν γνωστά ονόματα όπως οι Γιώργος Παρτσαλάκης, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώνης Φραγκάκης, Χρήστος Λούλης, Νόνη Ιωαννίδου, Πασχάλης Τσαρούχας, Γιάννης Ποιμενίδης, Βάσια Παναγοπούλου κ.ά. Το τραγούδι των τίτλων της σειράς, “Το πρόστιμο”, ερμηνεύει η Πάολα.

Οι “Μπλε ώρες” ανοίγουν πρώτες τον κύκλο του ανταγωνισμού, με την πρεμιέρα τους να είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14/9 στις 9 μ.μ.

Αντώνιος και Κλεοπάτρα

Η δεύτερη σειρά των ίδιων δημιουργών, που επίσης προορίζεται για το καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού, ασχολείται με τις περιπέτειες δύο δικηγόρων, που έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο και βρίσκονται συνεχώς αντίδικοι σε υποθέσεις διαζυγίων. Ιδιαιτερότητα της είναι ότι κάθε υπόθεση θα ολοκληρώνεται σε ένα μίνι κύκλο πέντε επεισοδίων, οπότε ουσιαστικά κάθε εβδομάδα θα έχει μια μορφή αυτοτέλειας.

Πρωταγωνιστούν οι Μάριος Μαριόλος, Ειρήνη Τάσσου, Κώστας Κόκλας, Στέφανος Μιχαήλ, Δημήτρης Τσίκλης, Μίλτος Χαρόβας, Έλενα Χριστοφή κ.ά. Εκτός από τους βασικούς ήρωες, θα φιλοξενηθούν πολλοί γνωστοί πρωταγωνιστές σε guest εμφανίσεις (την πρώτη εβδομάδα οι Αποστόλης Τόττσικας, Κατερίνα Γερονικολού) ενώ το τραγούδι των τίτλων “Μαζί κι αντίθετα”, ερμηνεύει ο Akylas.

MEGA: Μαύρα τα πουκάμισα, πολύχρωμο το “μενού”

Το Mega δίνει στη μυθοπλασία ρόλο μεγάλου πρωταγωνιστή στο νέο του πρόγραμμα, που περιλαμβάνει δράματα, κωμωδίες, μια σειρά εποχής, ένα δικαστικό θρίλερ και μια θρησκευτική βιογραφία.

Δυο μαύρα πουκάμισα

Και Μπισμπίκης, και Κρήτη, και ερωτικό τρίγωνο με δυο άντρες που μεγάλωσαν σαν αδέρφια και μια γυναίκα που μπαίνει ανάμεσα τους και ταράζει συθέμελα τον κόσμο τους; Τι άλλο θέλει μια σειρά για να κάνει επιτυχία;

Το Mega ποντάρει πολλά στη νέα, μεγάλη παραγωγή, που βασίζεται πάνω στο δημοφιλές βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, “Δυο μαύρα πουκάμισα” κι εξελίσσεται στα ορεινά χωριά των Χανίων. Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ένας εκρηκτικός αλλά βαθιά δοτικός άνδρας και ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός), ένας εσωστρεφής και μετρημένος άνθρωπος, συνδέονται με μια βαθιά φιλία. Η άφιξη της γοητευτικής Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη) θα ανατρέψει τις ισορροπίες και θα τους φέρει αντιμέτωπους με αποφάσεις που θα αλλάξουν οριστικά τις ζωές τους.

Πρωταγωνιστούν οι Μιχάλης Αεράκης, Νίκος Βερλέκης, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας. Το τραγούδι των τίτλων σε μουσική Στέφανου Κορκολή και στίχους Νίκου Μωραΐτη ερμηνεύει ο Μανώλης Κονταρός. Όσο για την αυλαία, ανοίγει την Κυριακή 20/9 στις 9 μ.μ.

Κάμπινγκ

Χρώμα και άρωμα ελληνικού καλοκαιριού, γέλιο και μια δόση από μυστήριο φέρνει στις οθόνες μας το πολυαναμενόμενο “Κάμπινγκ”, η ελληνική έκδοση της ομώνυμης κυπριακής σειράς του Φώτη Γεωργίδη.

Εξελίσσεται στο κάμπινγκ “Άλλος κόσμος”, όπου καταφεύγει ένας μέχρι πρότινος φιλήσυχος λογιστής, που καταλήγει να γίνει οικονομικός διαχειριστής της μαφίας. Η επαφή του με τους παράξενους ενοίκους, ξεδιπλώνει κρυμμένα μυστικά και ξεκαρδιστικές ή και συγκινητικές ιστορίες φιλίας, αλληλεγγύης και αποδοχής.

Πρωταγωνιστούν οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη κ.ά. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21/9 στις 9 μ.μ.

Κανακαρά

Το κανάλι έχει επίσης ανακοινώσει την “Κανακαρά”, μια νέα, φιλόδοξη σειρά εποχής, που θα εξελίσσεται στα Δωδεκάνησα της δεκαετίας του ‘50. Αφορά μια ξεχωριστή παράδοση της περιοχής, σύμφωνα με την οποία η πρωτότοκη κόρη κληρονομούσε τα πάντα, καθώς ήταν η “Κανακαρά” της οικογένειας.

Το σενάριο που υπογράφουν οι δημιουργοί της σειράς “Μαύροι πίνακες”, Μάριος Ιορδάνου και Σοφία Καζαντζιάν, παρακολουθεί την ιστορία δύο δίδυμων αδερφών, που γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, ικανών να χαράξουν δύο πολύ διαφορετικές πορείες. Πρωταγωνιστούν οι Έβελυν Ασουάντ, Εριφύλη Κιτζόγλου, Νίκος Λεκάκης, Γιώργος Καραμίχος.

Σύγκρουση

Εδώ έχουμε ένα ερωτικό – δικαστικό θρίλερ μόλις οκτώ επεισοδίων, που υπογράφουν η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης.

Κεντρικά πρόσωπα είναι ένας νεαρός μουσικός (Δημήτρης Καπουράνης), ο οποίος βρίσκεται κατηγορούμενος για τον θάνατο της συντρόφου του και η δικηγόρος του (Ελίζα Σκολίδη), η οποία εμπλέκεται όλο και περισσότερο στην υπόθεση. Πρωταγωνιστούν επίσης οι Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης κ.ά.

Η Νταντά της Γειτονιάς

Γύρω από τη συνάντηση δύο εντελώς διαφορετικών ανθρώπων (ενός δύστροπου συνταξιούχου χήρου και μιας νεαρής, μόνης μητέρας) κινείται η νέα κωμωδία του Mega, που εξελίσσεται στις πολύχρωμες γειτονιές του Περιστερίου. Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης γίνεται άθελα του “η νταντά της γειτονιάς” κι ανακαλύπτει ένα νέο λόγο να ξυπνά κάθε πρωί. Πρωταγωνιστούν επίσης οι Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα, Ρένα Λύκου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και η μικρή Μελίνα Πίστη.

Παράλληλα, το Mega θα συνεχίσει να επενδύει σε σειρές θρησκευτικού χαρακτήρα, με τον “Άγιο Ιωσήφ” και την τηλεοπτική μεταφορά του βίου του μέσα σε 12 επεισόδια, με τον ‘Αρη Σερβετάλη στον κεντρικό ρόλο. Στα πλάνα του σταθμού υπάρχουν ακόμα μια σειρά με θέμα τη ζωή του Γιώργου Ζαμπέτα, όπως και η νέα κωμωδία του Λάκη Λαζόπουλου, με τίτλο “17 βαλίτσες και μια μαύρη”.

ΕΡΤ: Δύο κωμωδίες και μια σειρά εποχής

Στο κομμάτι της ελληνικής μυθοπλασίας, τα σχέδια της δημόσιας τηλεόρασης δείχνουν πιο μετρημένα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Στο νέο πρόγραμμα θα δούμε τρεις καινούριες σειρές, μια τέταρτη που έχει βγει εδώ και μήνες στο ERTFLIX και μία πέμπτη, με ερωτηματικό ως προς το πότε θα βγει.

Οι θάλασσες μας χώρισαν

Οικογενειακό δράμα εποχής, οκτώ επεισοδίων, που βασίζεται στο μυθιστόρημα της Ιφιγένειας Τέκου και αφηγείται μια ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και τον έρωτα, με φόντο μια ιστορικά ταραγμένη χρονική περίοδο.

Ακολουθεί την ιστορία της οικογένειας Γεωργά, η οποία χτυπημένη από την απώλεια, ξεκινά το 1937 για τη μετοίκηση από τη Σύμη στην Κωνσταντινούπολη. Σκηνοθετεί ο Λευτέρης Χαρίτος, ενώ πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή, Δήμητρα Ματσούκα, Σμαράγδα Σμυρναίου.

TV Land

Η Φρόσω Ράλλη στην παραγωγή και στην αρχική ιδέα και ο Γιώργος Φειδάς στο σενάριο υπογράφουν μια σειρά, που παρακολουθεί όσα συμβαίνουν, όταν κλείνουν οι κάμερες σε μια μεγάλη εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών.

Έδώ έχουμε μια τηλεοπτική σάτιρα που στρέφει τα βέλη της στον κόσμο της τηλεόρασης, με πρωταγωνιστές τους Αμαλία Καβάλη, Φιλίππα Κουτούπα, Σάννυ Χατζηαργύρη, Σύλβια Δεληκούρα, Βαγγέλη Σαλευρή, Νίκο Μήλια, Ελπίδα Νικολάου, Φωτεινή Αθερίδου, Στεφανία Γκουρνέλου, Ελίνα Μάλαμα, Δημήτρη Τσέλιο και Κώστα Αποστολάκη, Ιωάννη Παπαζήση.





Κουτσουπιές

Καθημερινή κωμωδία, γύρω από ένα χωριό που μπροστά στον κίνδυνο να ερημώσει, προσφέρει δωρεάν στέγη και νέα αρχή σε ενδιαφερόμενους μόνιμους κατοίκους! Η άφιξη των νεοφερμένων διχάζει, πυροδοτεί συγκρούσεις, συμμαχίες και πολλές κωμικές καταστάσεις.



Πρωταγωνιστούν οι Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Άννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας, Μελίνα Λεφαντζή.

Στα πλάνα -άγνωστο πότε- υπάρχει και μια μεγάλη παραγωγή 10 επεισοδίων με θέμα τη ζωή και την πορεία του Ελευθέριου Βενιζέλου, τίτλο “Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη” και πρωταγωνιστή τον Νικόλα Παπαγιάννη. Στο νέο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης και η σειρά “Αύριο” του Γιώργου Γκικαπέππα (με τους Χρήστο Λούλη, Στεφανία Γουλιώτη), που όμως είχε βγει από τις αρχές του χρόνου στο Ertflix.

Το Star δεν ετοιμάζει νέες παραγωγές, όμως σε ό,τι αφορά το κομμάτι της μυθοπλασίας, θα επιστρέψουν στο πρόγραμμα του με δεύτερο κύκλο “Τα φαντάσματα” (του Λευτέρη Παπαπέτρου με την Έλλη Τρίγγου και τον Ορφέα Αυγουστίδη) και με τέταρτο το “IQ 160” (με τον Νίκο Κουρή και τη Σμαράγδα Καρύδη).

Magenta TV: “Σχέδιο Οδυσσέας”

Τέλος, η νέα αστυνομική σειρά μυστηρίου της Cosmote TV, πλέον MagentaTV, που βασίζεται στο best-seller του Δημήτρη Σίμου “Ο θάνατος του Οδυσσέα” -το δεύτερο που γίνεται σειρά, μετά το επιτυχημένο “Σώσε με”- είναι μία από τις πλέον αναμενόμενες αφίξεις της σεζόν.

Τα γυρίσματα της έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε επιλεγμένες τοποθεσίες της Αττικής και της Εύβοιας, όπου το φυσικό τοπίο έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης. Εξελίσσεται γύρω από μια σειρά ανεξήγητων δολοφονιών, που συνδέονται με ένα απόρρητο κρατικό πρόγραμμα στρατολόγησης ορφανών παιδιών τη δεκαετία του ‘70.

Πρωταγωνιστούν οι Θάνος Τοκάκης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργος Κέντρος, Χρήστος Κοντογεώργης, Σίσσυ Τουμάση, Βασίλης Δογάνης, Άρης Λεμπεσόπουλος, Γιώργος Γάλλος, Άννα Μενενάκου, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, ενώ το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Γκικαπέππας.