Ο ρόλος του 2003 που η Κρίστεν Μπελ ήθελε τόσο πολύ και δεν τον πήρε ποτέ - Αλλά τελικά της βγήκε σε καλό

Η Κρίστεν Μπελ απογοητεύτηκε που δεν πήρε τον ρόλο, αλλά τελικά άλλος εκτόξευσε την καριέρα της

Για πολλούς, το The Good Place συγκαταλέγεται στις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων ετών. Η σειρά με πρωταγωνιστές την Κρίστεν Μπελ και Τεντ Ντάνσον θεωρείται σημείο αναφοράς για την κωμωδία, καθώς συνδύασε το ευφυές σενάριο και τις πολύ καλές ερμηνείες με ουσιαστικούς προβληματισμούς γύρω από την ηθική και την ανθρώπινη φύση. Στις τέσσερις σεζόν της απέσπασε συνολικά 14 υποψηφιότητες για Emmy και δύο για Χρυσή Σφαίρα.

Το σίγουρο είναι, όπως υπογραμμίζει το Far Out Magazine, πως η Κρίστεν Μπελ έχει αστείρευτο ταλέντο στην κωμωδία και άξιζε περισσότερες διακρίσεις για τον ρόλο της στη σειρά που εκτυλίσσεται στη μετά θάνατον ζωή. Σε έναν βαθμό, πάντως, η ίδια έχει ήδη πάρει τη δική της «ρεβάνς» χάρη στη νέα μεγάλη επιτυχία του Netflix, Nobody Wants This.

Φυσικά, η Κρίστεν Μπελ έχει διαγράψει μια μακρά πορεία στη βιομηχανία του θεάματος, ξεκινώντας ως νεαρή ηθοποιός στο Broadway στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και περνώντας, στις αρχές των 00s, σε ρόλους τηλεοπτικών ταινιών.

Η μεγάλη της ευκαιρία ήρθε όταν ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά Veronica Mars. Πρόκειται για ένα εφηβικό αστυνομικό δράμα μυστηρίου, στο οποίο η Κρίστεν Μπελ υποδύεται μια μαθήτρια που στον ελεύθερο χρόνο της εργάζεται ως ιδιωτική ντετέκτιβ, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της, ο οποίος είναι επαγγελματίας ντετέκτιβ.

Όταν πήρε τον ρόλο το 2004, η ηθοποιός δεν μπορούσε φυσικά να γνωρίζει ότι το Veronica Mars θα εξελισσόταν σε μεγάλη επιτυχία και θα έβαζε την καριέρα της σε τροχιά ανόδου. Εκείνη την εποχή, μάλιστα, είχε ακόμη στο μυαλό της μια απογοήτευση από την προηγούμενη χρονιά: την απώλεια ενός ρόλου στην αναβίωση του εμβληματικού μιούζικαλ του Στίβεν Σόντχαϊμ, Gypsy, που είχε κάνει πρεμιέρα το 1959.

Χρόνια αργότερα, η ηθοποιός θα παραδεχόταν: «Το σκέφτομαι πιο συχνά απ’ όσο θα ήθελα να παραδεχτώ, γιατί ήθελα τόσο πολύ να συμμετάσχω σε εκείνη την παράσταση. Αγαπούσα το Gypsy. Το ήθελα πάρα πολύ και είχα φτάσει τόσο κοντά. Ήταν πραγματικά μεγάλη απογοήτευση που δεν πήρα τον ρόλο».

Τελικά, όμως, η απογοήτευση εκείνη αποδείχθηκε ένα από τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσαν να της έχουν συμβεί. Αν είχε πάρει τον ρόλο στο Gypsy, άλλωστε, πιθανότατα δεν θα είχε βρεθεί ποτέ στο Veronica Mars - τη σειρά που ουσιαστικά εκτόξευσε την καριέρα της και την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό.

«Κοιτάζοντας πίσω, σκέφτομαι: “Τι σπουδαίο μάθημα ζωής, να καταλαβαίνεις ότι μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες μου οδήγησε τελικά στην υπόλοιπη ζωή μου”», είχε δηλώσει η Κρίστεν Μπελ. «Γιατί δεν θα είχα μετακομίσει ποτέ στο Λος Άντζελες, αν είχα πάρει εκείνη τη δουλειά».

Το επόμενο διάστημα, την Κρίστεν Μπελ θα τη δούμε στο Violent Night 2 του Ντέιβιντ Χάρμπουρ, όπου θα υποδυθεί την κυρία Claus, αλλά και το πολυαναμενόμενο Frozen 3, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.