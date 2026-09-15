Βραβεία Emmy 2026: Οι μεγάλοι νικητές της λαμπερής βραδιάς

Από το “Widow’s Bay” και το “The Pitt” μέχρι τα ιστορικά βραβεία των Ζαν Σμαρτ, Μάθιου Ρις και Σάλι Φιλντ – όλα όσα ξεχώρισαν στη μεγάλη βραδιά των Emmys.

Η 78η τελετή απονομής των βραβείων Emmy πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, με τη Μαρίσκα Χαργκιτέι να αναλαμβάνει για πρώτη φορά χρέη οικοδέσποινας. Πρωταγωνιστής της βραδιάς αναδείχθηκε το “Widow’s Bay”, το οποίο απέσπασε συνολικά έξι βραβεία, ενώ ακολούθησαν το “The Pitt” και το “Pluribus” με δύο σημαντικές διακρίσεις το καθένα.

Στην κατηγορία του δράματος, το “The Pitt” επιβεβαίωσε τη δυναμική του, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς. Ο Νόα Γουάιλ απέσπασε, παράλληλα, το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στη σειρά. Από την άλλη, το “Widow’s Bay” κυριάρχησε στην κωμωδία, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς, ενώ Μάθιου Ρις, Στίβεν Ρουτ και Κέιτ Ο’Φλιν διακρίθηκαν στις αντίστοιχες κατηγορίες ερμηνειών. Το “Widow’s Bay” κέρδισε, επίσης, τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Σεναρίου Κωμικής Σειράς, με τους Χίρο Μουράι και Κέιτι Ντίπολντ να αποχωρούν από την τελετή, κρατώντας στο χέρι τους το χρυσό αγαλματίδιο.

Όσα είδαμε στην 78η τελετή απονομής των βραβείων Emmy

Ιδιαίτερα ιστορική ήταν η βραδιά για τον Μάθιου Ρις, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνδρας ηθοποιός που κερδίζει δύο βραβεία Α' Ανδρικού Ρόλου στην ίδια τελετή, για το “The Beast in Me” στην κατηγορία limited series και για το “Widow’s Bay” στην κωμωδία. Με τη νίκη του το 2018 στη δραματική σειρά “The Americans”, έγινε, επίσης, ο πρώτος άνδρας ηθοποιός που έχει κερδίσει Emmy Α' Ανδρικού Ρόλου και στις τρεις βασικές κατηγορίες: δράμα, κωμωδία και limited series.

Ιστορία έγραψε και η Ζαν Σμαρτ, η οποία κέρδισε για πέμπτη συνεχόμενη φορά το Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε κωμωδία για το “Hacks”, πετυχαίνοντας έτσι ένα εντυπωσιακό σκορ 5 στα 5 για τις πέντε σεζόν της σειράς. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που κερδίζει Emmy ερμηνείας για κάθε σεζόν μιας τηλεοπτικής σειράς, ενώ το όγδοο Emmy της την έφερε στο ίδιο επίπεδο με τις Κλόρις Λίτσμαν, Τζούλια Λούις-Ντρέιφους και Άλισον Τζάνεϊ ως προς τα συνολικά βραβεία ερμηνείας. Συγκινητική ήταν και η νίκη της 79χρονης Σάλι Φιλντ για το “Remarkably Bright Creatures”, η οποία έγινε η γηραιότερη νικήτρια στην κατηγορία της.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής η Τέιλορ Σουίφτ έκανε μια αναπάντεχη εμφάνιση σε προηχογραφημένο σκετς με θέμα το “Law & Order: SVU”. Μπορεί να μην έδωσε ουσιαστικά το “παρών”, αλλά με τον τρόπο της ήταν εκεί. Ακόμα, η Ρίμπα ΜακΕντάιρ τίμησε τη μνήμη της Ντόλι Πάρτον με μια ιδιαίτερα φορτισμένη μουσική εμφάνιση, ενώ οι Σάρα Μισέλ Γκέλαρ και Ντέιβιντ Μπορέαναζ επανενώθηκαν στη σκηνή για τα 30 χρόνια του “Buffy the Vampire Slayer”. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η απονομή του Bob Hope Humanitarian Award στον Μάικλ Τζ. Φοξ για τη μακροχρόνια δράση του στην έρευνα και την ευαισθητοποίηση γύρω από τη νόσο του Πάρκινσον.

Οι μεγάλοι νικητές των Emmy 2026

Καλύτερη Δραματική Σειρά: “The Pitt”

Καλύτερη Κωμική Σειρά: “Widow’s Bay”

Καλύτερη Limited ή Anthology Σειρά: “DTF St. Louis”

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Νόα Γουάιλ – “The Pitt”

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Ρία Σίχορν – “Pluribus”

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τομ Πέλφρι – “Task”

Β' Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Άλισον Τζάνεϊ – “The Diplomat”

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Μάθιου Ρις – “Widow’s Bay”

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Ζαν Σμαρτ – “Hacks”

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Στίβεν Ρουτ – “Widow’s Bay”

Β' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Κέιτ Ο’Φλιν – “Widow’s Bay”

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Limited/Anthology Σειρά ή Τηλεταινία: Μάθιου Ρις – “The Beast in Me”

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Limited/Anthology Σειρά ή Τηλεταινία: Σάλι Φιλντ – “Remarkably Bright Creatures”

Σκηνοθεσία Δραματικής Σειράς: Σολ Μέτσσταϊν – “Slow Horses”

Σκηνοθεσία Κωμικής Σειράς: Χίρο Μουράι – “Widow’s Bay”

Σενάριο Δραματικής Σειράς: Βινς Γκίλιγκαν – “Pluribus”

Σενάριο Κωμικής Σειράς: Κέιτι Ντίπολντ – “Widow’s Bay”

Καλύτερο Reality Competition Πρόγραμμα: “The Traitors”

Καλύτερη Variety Σειρά: “The Late Show with Stephen Colbert

