Tι έγινε και οι celebrities άρχισαν να καπνίζουν δηλητήριο βατράχων;

Το νέο αγαπημένο ψυχοδραστικό ναρκωτικό των celebrities είναι εδώ και κανείς δεν το περίμενε. Ο Mike Tyson, η Christina Haak, ακόμη κι ο Hunter Biden – ναι, ο γιος του Πλανητάρχη – δηλώνουν φανατικοί θαυμαστές του, με τον πρώτο να δηλώνει πως χάρη σ’ αυτό επέστρεψε στο μποξ και τη δεύτερη να λέει πως της «άλλαξε τη ζωή». Όσο για τον τρίτο; Τον βοήθησε να μείνει μακριά από τις άλλες ουσίες για έναν χρόνο.

Ο λόγος για το χημικό στοιχείο 5-MeO-DMT, το οποίο βρίσκεται στο δηλητήριο των φρύνων του Colorado. Δεν είναι ο συνηθισμένος βάτραχος που βρισκεται στα έλη – το δηλητήριο του συγκεκριμένου λειτουργεί σαν «καταπέλτης» στο μυαλό, οδηγεί τη συνείδηση σε άλλο επίπεδο, μοιάζει με ρουκέτα που κινείται με την ταχύτητα του φωτός.

Την ώρα που πολλοί έχουν δοκιμάσει ψυχότροπες ουσίες όπως LSD, DMT και κεταμίνη, το 5-MeO-DMT είναι κάτι εντελώς καινούργιο, νόμιμο, ασφαλές με θεραπευτικές ιδιότητες σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικές ασθένειες.

Σύμφωνα με το βιβλίο του δημοσιογράφου David E. Carpenter, «5 & I: A Journey Into The Mysterious World Of 5-MeO-DMT, The Most Powerful Psychoactive Drug On The Planet», το δηλητήριο αυτό «έχει τεράστια δύναμη να αλλάξει την κοσμοθεωρία σου».

«Ο κόσμος με τον οποίο μίλησα ήταν διστακτικός απέναντι στα πνευματικά “ταξίδια” και τη θρησκεία πριν κάνουν χρήση», εξήγησε. Κι όμως, το περιέγραψαν «σαν ένα παράθυρο προς το ιερό, το συνδετικό κρίκο με την ενιαία συνείδηση. Αυτό, ορισμένες φορές, βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τη θέση μας στο σύμπαν».

Δεν είναι ένα ναρκωτικό που ταιριάζει σε όλους, ούτε θεραπεύει όλα τα ψυχολογικά προβλήματα. «Μπορεί να προσφέρει τρομακτική εμπειρία, να χάσεις τον εαυτό σου, κάτι που πολλοί βιώνουν», εξήγησε ο Carpenter. Ο συγγραφέας Michael Pollan, συγκεκριμένα, αισθάνθηκε «δεμένος σε πύραυλο».

Όπως και να’ χει, όλοι καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Το δηλητήριο βατράχων είναι «η ισχυρότερη ψυχότροπη ουσία της Γης».

