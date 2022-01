Ένα απαραίτητο βήμα που άργησε να γίνει

Ο Joe Biden ετοιμάζεται να προτείνει τον διορισμό της πρώτης μαύρης γυναίκας στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, μετά τη συνταξιοδότηση του 83χρονου δικαστή Stephen Breyer. Πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική κίνηση που άργησε πολλά χρόνια να γίνει – βρισκόμαστε στο 2022 και οι μαύρες αποτελούν μόλις το 3% του αμερικανικού συστήματος δικαιοσύνης.

«Ο διορισμός μίας μαύρης γυναίκας στο Ανώτατο Δικαστήριο είναι το επόμενο και το απαραίτητο βήμα προς μία πιο αληθινή μορφή της δημοκρατίας και μας διαβεβαιώνει ότι οι μοναδικές μας εμπειρίες και οπτικές γωνίες εκπροσωπούνται», δήλωσε στο The 19th η Kimberly Tignor, μέλος της προοδευτικής καμπάνιας υπέρ της ένταξης μαύρων γυναικών στο Ανώτατο Δικαστήριο, She Will Rise.

Ο ρόλος του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι εξαιρετικά σημαντικός – είναι το σώμα που συχνά έχει τον τελευταίο λόγο στη θέσπιση νόμων αλλά και σε διαφωνίες μεταξύ πολιτειών και ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Ο Πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένως τη δέσμευσή του να προτείνει μία μαύρη γυναίκα στο Ανώτατο Δικαστήριο και σίγουρα διατηρεί τη στάση του αυτή», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Jen Psaki.

Μέχρι σήμερα, μόνο δύο Αφροαμερικανοί – άνδρες αμφότεροι – έχουν υπηρετήσει στο Δικαστήριο: Ο Thurgood Marshall από το 1967 έως το 1991 και ο διάδοχός του Clarence Thomas που θα γίνει το γηραιότερο μέλος του σώματος των δικαστών στα 73 του, όταν ο Breyer αποσυρθεί.

Επικρατέστερη υποψήφια θεωρείται η Ketanji Brown, δικηγόρος και δικαστής στο Εφετείο της Columbia. Aκούγονται, επίσης, τα ονόματα της Leondra Kruger από το Ανώτατο Δικαστήριο της California και της J Michelle Childs από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νοτίου Carolina.