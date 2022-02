H Lego δωρίζει σε νοσοκομεία μαγνητικούς τομογράφους από τουβλάκια για να διώξει το άγχος απ' τους μικρούς ασθενείς

Η εξαιρετική πρωτοβουλία στοχεύει να κάνει τα παιδιά να δουν σαν παιχνίδι την «τρομακτική» εξέταση.

Πριν περίπου δύο χρόνια, μια συγκλονιστική φωτογραφία έκανε τον γύρο του κόσμου από το νοσοκομείο Ichilov στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ. Ένας πατέρας είχε μπει στον μαγνητικό τομογράφο μαζί με την 2,5 χρονών κόρη του, η οποία μόλις είχε διαγνωστεί με καρκίνο, για να της κρατήσει το χέρι όσο έπρεπε να μείνει ακίνητη.

Αυτή η εικόνα μάς ήρθε στο μυαλό μόλις διαβάσαμε ότι η Lego δωρίζει μαγνητικούς τομογράφους από τουβλάκια σε νοσοκομεία για να διώξει τον φόβο από τους μικρούς ασθενείς. Τόσο το νοσοκομείο, όσο και οι εξετάσεις (ειδικά αυτή), τρομάζουν ένα παιδί που έχει μάθει να αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα από διαφορετικά οπτικά ερεθίσματα.

Έτσι, η Lego αποφάσισε να κάνει κάτι γι' αυτό κι πρόσφατα ανακοίνωσε ότι δωρίζει μοντέλα μαγνητικών τομογράφων από τουβλάκια σε νοσοκομεία για να εξοικειωθούν τα παιδιά με την εξέταση. Η ιδέα ανήκει σε έναν από τους εργαζομένους της εταιρείας, τον Erik Ullerlund Staehr, ο οποίος ήθελε να βοηθήσει το προσωπικό των νοσοκομείων ώστε να προετοιμάζει κάθε φορά κατάλληλα τα παιδιά πριν μπουν για μαγνητική τομογραφία.

The set will not be available as a product, it is for the hospital units only, and the building instruction is not available.