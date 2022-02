Συζητήσεις με Φίλους: Άλλο ένα βιβλίο της Sally Rooney γίνεται σειρά και το trailer είναι εντυπωσιακό

Το πρώτο βιβλίο της Sally Rooney γίνεται σειρά (μετά το Normal People) και το trailer μας καθήλωσε

Αν δεν έχεις μπει ακόμα στο σύμπαν της Sally Rooney, μην το καθυστερείς άλλο. Μετά το "Normal People", γίνεται σειρά και το πρώτο βιβλίο της, «Συζητήσεις με Φίλους».

Τα μυθιστορήματα της 30χρονης συγγραφέως επικεντρώνονται συνήθως στον έρωτα, την αυτογνωσία και τα στάδια της ενηλικίωσης. Κάπου θα βρεις στοιχεία και από εσένα ή θα θυμηθείς πώς είναι να ερωτεύεσαι στα 18. Η σειρά Normal People καθήλωσε με την πλοκή, το cast, τη φωτογραφία και τη μουσική και την ιστορία των εφήβων Marianne και Connell.

Το πρώτο βιβλίο της Rooney γράφτηκε όταν η ίδια ήταν 26 χρονών και εξιστορεί τη σχέση δύο φοιτητριών, της Frances και της Bobbi και πώς συνδέονται με ένα ζευγάρι άνω των 30, τον Nick και τη Melissa. Η πολυπλοκότητα των σχέσεων, τα μυστικά σε έναν γάμο και φυσικά, το πάθος. Αν και θα βλέπαμε σε κάθε περίπτωση τη σειρά, η Jemima Kirke και ο Joe Alwyn μας δίνουν δύο λόγους παραπάνω για να το κάνουμε. Το trailer ακολουθεί τα χνάρια του Normal People, με εκπληκτικά τοπία, ατελείωτο ερωτισμό και υπέροχα πρόσωπα.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα τον Μάιο στο Hulu και μέχρι τότε μπορούμε να διαβάσουμε το τρίτο, και πιο πρόσφατο βιβλίο της Rooney, με τίτλο Beautiful World, Where Are You.